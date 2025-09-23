Siêu bão Ragasa đổ bộ Quảng Ninh - Nghệ An sáng 25/9, gây đợt mưa lớn trên 400mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 7h ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 860km về phía Đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/h), giật trên cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, siêu bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.
Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Ragasa tiếp tục "quần thảo" vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 450km về phía Đông.
Siêu bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.
Đến 4h ngày 25/9, siêu bão trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc), di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 9 Ragasa mạnh cấp 12, giật cấp 15. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông; cấp 3 ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ.
Từ sáng sớm 25/9, bão số 9 Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đất liền từ Quảng Ninh tới Nghệ An.
Khoảng 4h ngày 26/9, bão số 9 năm 2025 trên khu vực Bắc Bộ, đổi hướng Tây Tây Nam, tốc độ 20-25km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành một vùng áp thấp.
Tác động của siêu bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.
Từ 24/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ tối và đêm cùng ngày, vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.
Ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng nước dâng do bão cao 0,5-1m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.
Trên đất liền, từ gần sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.
Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
Bình luận