Siêu bão Ragasa mạnh cấp 17 đi vào Biển Đông, giật trên cấp 17

Lúc 22h, vị trí tâm siêu bão Ragasa ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Dự báo 6h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h, cường độ duy trì cấp 17.

Dự báo đến 22h ngày 23/9, siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Siêu bão Ragasa mạnh cấp 17 đi vào Biển Đông. (Nguồn ảnh: Cục Khí tượng thuỷ văn)

Khoảng 22h ngày 24/9, siêu bão Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần. Vị trí tâm bão trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 16. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 tại vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 22h ngày 25/9, bão số 9 Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 20-25km/h, tiếp tục suy yếu thêm. Vị trí tâm bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình với sức gió mạnh nhất vùng gàn tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Tại cuộc họp khẩn chiều 22/9 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức để chuẩn bị ứng phó với siêu bão Ragasa, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia lưu ý nguy cơ tác động rủi ro trên vùng biển vịnh Bắc Bộ từ ngày 24/9, gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 15-16.

Vùng tác động của bão dự kiến từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh với vùng gió bão mạnh nhất dự kiến là khu vực Quảng Ninh-Thanh Hóa (gió ven biển mạnh cấp 7-9, giật 10-12, tâm bão cấp giật cấp 9-11, giật 14, sâu hơn trong đất liền 6-7, giật 9-10).

Thời gian gió mạnh từ sáng 25/9 kéo dài đến đêm cùng ngày. Các nguy cơ về mưa lớn được cảnh báo tại Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo sớm đối với các khu vực Sơn La, Nam Phú Thọ (Hòa Bình cũ), các tỉnh Thanh Hóa-Nghệ An.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, người dân chủ động đề phòng ngập úng đô thị, các cụm công nghiệp ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gồm Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Hiện tượng dông, lốc ở phần phía trước cơn bão khi bão còn cách đất liền 300-400km cũng cần chú ý, rất nguy hiểm đối với trên biển, đất liền, đặc biệt các tỉnh ven biển như Quảng Ninh đến TP Huế, Đà Nẵng.