Tin showbiz 15/8: Anti-fan vào livestream Chủ tịch Miss Grand chỉ trích Quế Anh

(VTC News) -

Cùng xem những tin tức giải trí mới nhất trong ngày 15/8.

Anti-fan tràn vào livestream chủ tịch Miss Grand chỉ trích Quế Anh

Hoa hậu Quế Anh tiếp tục bị réo gọi trong livestream của ông Nawat - Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International. Cụ thể, bên dưới phần bình luận có khá nhiều tài khoản của người Việt Nam nhắc tới Quế Anh với nội dung: "Miss Vietnam Vo Le Que Anh out top. MGI home page of Nawat increase 3 million followers" (Tạm dịch: Để đại diện Việt Nam Võ Lê Quế Anh out top. Trang fanpage của cuộc thi sẽ tăng 3 triệu người theo dõi).

Cư dân mạng vào livestream của chủ tịch Miss Grand để đòi loại Quế Anh.

Hành động này của một bộ phận cư dân mạng đã nhận về những chỉ trích. Không ý ít kiến cho rằng đây là một việc làm xấu, gây ảnh hưởng tới hình ảnh của khán giả Việt Nam trong mắt Chủ tịch cuộc thi và bạn bè thế giới.

Võ Lê Quế Anh sinh năm 2001, đến từ Quảng Nam. Cô cao 1m73 với số đo 3 vòng lần lượt là 86 - 62 - 89 (cm). Quế Anh tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Huế, đạt chứng chỉ tiếng Hàn B2 - CEFR và từng tham gia giao lưu với Viện Nghiên cứu Văn hóa Hàn Quốc và TP Huế năm 2023.

Võ Lê Quế Anh giành ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2024, tuy nhiên chiến thắng này lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Người đẹp sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi quốc tế Miss Grand International vào cuối tháng 10/2024.

Phim "Thám tử lừng danh Conan" thống trị phòng vé Việt

Thám tử lừng danh Conan: Ngôi sao 5 cánh một triệu đô là dự án điện ảnh đang thống trị phòng vé Việt ở thời điểm hiện tại. Trong cuối tuần qua, phim thu về hơn 14,6 tỷ đồng và chính thức cán mốc 100 tỷ đồng doanh thu tại Việt Nam.

"Thám tử lừng danh Conan: Ngôi sao 5 cánh một triệu đô" đang thống trị rạp phim Việt.

Như vậy, chỉ sau 10 ngày ra mắt, bộ phim đã trở thành phần phim có doanh thu cao nhất trong series Thám tử lừng danh Conan. Tước đó, phần phim điện ảnh Conan có doanh thu cao nhất là Conan Movie 26: Tàu ngầm sắt màu đen với 95 tỷ đồng.

Hiện tại bộ phim vẫn đang được công chiếu tại tất cả các rạp trên toàn quốc.

Rapper Tlinh và MCK lập kỷ lục trên Spotify

Tlinh và MCK vừa đạt được một thành tích đáng nể khi trở thành hai rapper gen Z đầu tiên tại Việt Nam đạt 1 triệu followers trên Spotify.

Cặp đôi nổi lên qua chương trình Rap Việt mùa 1, sau đó cả hai đều duy trì phong độ khi cho ra mắt nhiều sản phẩm ấn tượng.

Rapper Tlinh và MCK.

Rapper Tlinh sở hữu nhiều MV chục triệu view như Gái độc thân, Nếu lúc đó… Trong khi đó, MCK cũng không kém cạnh khi sở hữu loạt bài hát hot như Tại vì sao, Chìm sâu, Chỉ một đêm nữa thôi… Nam rapper cũng vừa có sự kết hợp ấn tượng cùng ca sĩ Amee trong ca khúc Mộng Yu.

Ngoài thành tích âm nhạc ấn tượng, hai rapper còn được chú ý khi có thời gian hẹn hò cùng nhau.

"Chị đẹp đạp gió" mùa 2 hé lộ điểm mới

Sau khi thông báo khởi động và đổi tên, BTC Chị đẹp đạp gió 2024 tiếp tục công bố những điểm mới trong chương trình tại mùa 2.

Theo đó, Chị đẹp đạp gió 2024 sẽ hướng đến những câu chuyện của hiện tại, những điều đang hiện hữu trong thời đại mới này. Tại đây, các chị đẹp bước vào hành trình “đạp gió” sẽ chứng minh cho ý chí phấn đấu không tầm thường của một con người bình thường.

Họ sẽ cùng gắn kết, tương trợ nhau, tự tin bứt phá bản thân, dám nghĩ, dám làm, từ đó bật lên sức mạnh, bản lĩnh, vẻ đẹp trí tuệ của nữ giới trong thời đại mới, tạo nên giá trị, giới hạn mới cho chính mình. Đồng thời biến độ tuổi ngoài 30 của phái đẹp trở nên rực rỡ trước “vòng xoay vô hạn của cuộc đời”.

Logo mới của "Chị đẹp đạp gió" mùa 2.

Về ý nghĩa của logo mới, chương trình sử dụng dải chuyển sắc của màu xanh ngọc bích kết hợp yếu tố vàng kim sang trọng biểu tượng về vòng xoay của cuộc đời - định vị - định hướng - định nghĩa giá trị của mỗi chị đẹp. Lấy cảm hứng chất liệu từ gốm sứ Bát Tràng sau khi trải qua quá trình nung nấu, gốm sứ được “tái sinh” và rồi khoác lên mình lớp men rực rỡ tựa như mỗi chị đẹp, vốn mang một vẻ đẹp tiềm ẩn, giá trị riêng và chất chứa bên trong là sức sống mãnh liệt.

Theo nhà sản xuất, chương trình sẽ tiếp tục có 15 tập phát sóng lúc 20 giờ hàng tuần trên VTV3, dự kiến vào tháng 10/2024.