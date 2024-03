Shark Thủy bị bắt, cổ phiếu Apax Holdings trắng bên mua, giá chỉ 1.700 đồng/cp

(VTC News) -

IBC từng có giá 20.000 đồng/cổ phiếu khi lên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào năm 2017. Tuy nhiên, trong nhiều tháng qua, sau khi có những lùm xùm liên quan đến Shark Thủy, cổ phiếu IBC gần như đã không có giao dịch.

Trước đó, tháng 11/2023, HoSE đã có quyết định hủy niêm yết toàn bộ 83,1 triệu cổ phiếu IBC của Công ty CP Đầu tư Apax Holdings từ 6/12/2023 và phải chuyển xuống giao dịch trên sàn UpCOM.

Nguyên nhân là cổ phiếu IBC nằm trong 3 diện theo dõi vi phạm gồm: đình chỉ giao dịch do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch; cổ phiếu bị kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 quá 30 ngày so với thời gian quy định; bị cảnh báo do tổ chức niêm yết chưa họp ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Cổ phiếu IBC trắng bên mua trong phiên giao dịch ngày 26/3. (Ảnh chụp màn hình)

HoSE còn cho biết đến nay, công ty chưa công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán 2022; Báo cáo tài chính quý I, quý II và soát xét bán niên 2023; Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 và chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của công ty chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

Apax Holdings được biết đến là doanh nghiệp đứng sau chuỗi trung tâm Anh ngữ Apax Leaders, hệ thống mầm non Igarten, trường liên cấp Firbank Australia...

Quý IV/2022, Apax Holdings ghi nhận thua lỗ kỷ lục. Doanh thu thuần của Apax Holdings âm 45,5 tỷ đồng và lỗ sau thuế 93 tỷ đồng. Lũy kế năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần 1.336 tỷ đồng và lỗ sau thuế 81,4 tỷ đồng.

Tính cả năm 2022, Apax Holdings đạt doanh thu thuần 1.336 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả trên, doanh nghiệp chỉ hoàn thành được 61% chỉ tiêu doanh thu đề ra cho cả năm, đồng thời không đạt được kế hoạch về lợi nhuận.

Tính đến ngày cuối năm 2022, khối tài sản của Apax Holdings đạt hơn 4.590 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp này còn gần 737 tỷ đồng tiền mặt và tương đương tiền (bao gồm gần 697 tỷ đồng tiền mặt - cao nhất từ trước đến nay và 40 tỷ đồng là khoản tương đương tiền).

Dù vậy, doanh nghiệp của Shark Thủy cũng đang gánh khoản nợ phải trả hơn 3.070 tỷ đồng, nhiều gấp đôi so với vốn chủ sở hữu.