SEA Games 33 liên tục sai sót, Bộ trưởng Thái Lan nói 'khán giả vẫn vui'

(VTC News) -

Chiều 10/12, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilatthayakon lên tiếng về những tranh cãi xung quanh sai sót nghiêm trọng trong lễ khai mạc SEA Games 2025. Ông thừa nhận ban tổ chức có sai sót "không mong muốn" và hứa sẽ không để điều này lặp lại.

"Chúng tôi tất nhiên không mong muốn gây ra các sai sót đó, nhưng khi đã xảy ra rồi, điều quan trọng nhất là phải khắc phục. Chúng tôi sẽ nỗ lực để lễ bế mạc ngày 20/12 không lặp lại bất kỳ lỗi nào, nhất là những sai sót đáng ra không nên có”, tờ Matichon dẫn lời bộ trưởng Atthakorn Sirilatthayakon.

Công tác tổ chức lễ khai mạc SEA Games 33 của chủ nhà Thái Lan bị đặt dấu hỏi lớn sau những sự cố liên tiếp về kỹ thuật và sự thiếu chỉn chu trong kiểm duyệt. Trong đó gây chú ý nhất là lỗi hiển thị sai quốc kỳ Indonesia và Singapore, trình chiếu bản đồ Việt Nam thiếu quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.

Phần trình diễn ca khúc “1%” mở màn SEA Games 33 tối 9/12 cũng gặp trục trặc âm thanh khi giọng hát của Violette Wautier và hai rapper lệch nhịp khi phát sóng trực tiếp.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan lên tiếng về loạt sự cố trong lễ khai mạc SEA Games 33.

Bên cạnh những lỗi nghiêm trọng, lễ khai mạc SEA Games 33 còn gặp nhiều sự cố khác, như lỗi âm thanh, hiển thị sai số lượng huy chương, hay lùi giờ tổ chức mà không thông báo trước. Ngay cả truyền thông Thái Lan cũng chỉ trích công tác tổ chức của nước chủ nhà đại hội.

Tuy vậy, ông Atthakorn khẳng định: “Tất cả khán giả trong sân vận động vẫn rất vui vẻ. Điều khiến tôi xúc động nhất là khán giả đã cổ vũ hết mình cho các nghệ sĩ. Những ai không trực tiếp có mặt có thể khó hình dung trọn vẹn cảm xúc ấy”.

Màn trình diễn drone ánh sáng hiển thị sai số bộ huy chương đã công bố.

Về việc ca sĩ Violette đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự buồn bã vì bị ảnh hưởng hình ảnh và danh dự, ông Atthakorn nói rằng hai bên sẽ sớm trao đổi để làm rõ. Ông nhắn nhủ người hâm mộ hãy tiếp tục hướng về các vận động viên, cổ vũ đội tuyển bằng tinh thần tích cực và cùng nhau tận hưởng không khí SEA Games.