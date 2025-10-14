Giá vàng hôm nay 14/10: Lập đỉnh mới, vượt 4.100 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh mới nhờ giới đầu tư đẩy mạnh mua vào tài sản trú ẩn an toàn, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thổi bùng lại căng thẳng thương mại với Trung Quốc với tuyên bố áp thuế 100% lên hàng hóa của nước này. Đồng thời, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất càng làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Theo nhận định của ông Sean Lusk, một chuyên gia tại Walsh Trading, giá vàng thế giới hiện đang tăng cao chủ yếu do tâm lý muốn mua bằng mọi giá của nhà đầu tư.

Thị trường vàng lúc này khá "nóng" khi lượng tiền đổ vào mua vàng vẫn rất lớn, bất chấp việc giá đã tăng hơn 50% từ đầu năm. Ông đặt ra câu hỏi liệu giá vàng hiện đã quá đắt hay vẫn còn khả năng tăng tiếp, và khi giá vàng vượt 4.000 USD còn bạc chạm 50 USD/ounce thì yếu tố nào sẽ tiếp tục đẩy giá lên.

Giá vàng hôm nay đạt đỉnh mới. (Ảnh: Công Hiếu).

Theo ông, tâm lý FOMO đang lan nhanh trên thị trường. Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đang mua vàng theo tâm lý đám đông. Họ nghe các dự đoán rằng giá vàng có thể lên 4700 hoặc 4900 USD/ounce, rồi vội vã tham gia với suy nghĩ nếu điều đó xảy ra thật, mình phải mua ngay. Chính tâm lý này đã khiến dòng tiền đổ vào vàng mạnh mẽ hơn, góp phần đẩy giá vàng lên những mức chưa từng thấy.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá 97% Fed cắt giảm 0,25% lãi suất vào tháng 10 và 100% khả năng giảm tiếp trong tháng 12, theo dữ liệu từ FedWatch.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 14/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 142,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 139,5 - 142 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.116 USD/ounce, tăng 75 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 4.117 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Chuyên gia Giovanni Staunovo của UBS cho rằng, căng thẳng thương mại vẫn là tâm điểm chú ý của thị trường. Ông cho biết: “Nhu cầu đầu tư mạnh mẽ và hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Chúng tôi đặt mục tiêu giá đạt 4.200 USD/ounce”.

Các nhà phân tích của Bank of America và Société Générale dự báo giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026, trong khi Standard Chartered đã nâng dự báo giá vàng trung bình năm tới lên 4.488 USD/ounce.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cảnh báo rằng, đà tăng mạnh mẽ của vàng ở ngưỡng trên 4.000 USD/ounce là tín hiệu không thể xem nhẹ. Sau khi tăng hơn 50% chỉ trong năm nay, thị trường có thể sớm chứng kiến một nhịp điều chỉnh hoặc giai đoạn tích lũy, khi nhà đầu tư tạm dừng để đánh giá lại cân bằng cung - cầu.

Thị trường tuần này hướng chú ý vào Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phát biểu về triển vọng kinh tế tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Kinh tế kinh doanh quốc gia Hoa Kỳ (NABE), đồng thời một số quan chức khác của Fed cũng sẽ có bài phát biểu trong tuần.