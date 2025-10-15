Giá vàng hôm nay 15/10: Tiếp tục tăng mạnh

(VTC News) -

Động lực đằng sau đà tăng của giá vàng đến từ sự bất ổn địa chính trị và kinh tế, kỳ vọng hạ lãi suất, hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, cùng dòng tiền đổ dồn vào các quỹ ETF vàng.

Bất chấp rủi ro biến động ngắn hạn và khả năng củng cố, vàng vẫn tiếp tục xu hướng tăng không thể ngăn cản khi Bank of America - ngân hàng lớn thứ hai tại Mỹ dự kiến giá sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào năm tới. Ngân hàng dự báo giá vàng sẽ trung bình khoảng 4.438 USD/ounce trong năm nay.

Bank of America là một trong những tổ chức đầu tiên nêu bật con đường vàng đạt 4.000 USD/ounce và giờ đây khi mục tiêu này đã đạt được, các nhà phân tích đã đặt mục tiêu cao hơn.

Các nhà phân tích cho biết: "Khung chính sách phi chính thống của Nhà Trắng sẽ tiếp tục hỗ trợ vàng, xét đến thâm hụt ngân sách, nợ công gia tăng, ý định giảm thâm hụt tài khoản vãng lai và dòng vốn chảy vào, cùng với động thái cắt giảm lãi suất khi lạm phát khoảng 3%".

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay tiếp tục leo đỉnh. (Ảnh: Công Hiếu).

Lúc 6h ngày 15/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 144,1 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 143,9 - 145,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,4 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.159 USD/ounce, tăng 43 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 4.160 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Ông Kelvin Wong, nhà phân tích thị trường cấp cao của nền tảng giao dịch OANDA cho rằng căng thẳng thương mại không phải là động lực chính cho đợt tăng giá hôm nay mà là do kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục quỹ đạo cắt giảm lãi suất. Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất hạ sẽ khiến đồng USD yếu đi, song lại gia tăng đáng kể sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng.

Người đứng đầu Fed chi nhánh Philadelphia, bà Anna Paulson cho biết những rủi ro gia tăng đối với thị trường lao động đã củng cố kịch bản về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Mỹ. Giới đầu tư hiện đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Kinh tế Thương mại Quốc gia Mỹ (NABE) để có thêm thông tin chi tiết về đường lối chính sách tiền tệ của Fed.