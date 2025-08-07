Sẽ có nhiều hơn 1 sàn giao dịch tài sản mã hóa, khuyến khích tư nhân tham gia

(VTC News) -

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc thí điểm giao dịch tài sản mã hóa, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính đang hoàn tất đề án thí điểm thị trường tài sản mã hóa, sau quá trình nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn trong nước. Đề án được Chính phủ xem xét, báo cáo Bộ Chính trị xin chủ trương triển khai thí điểm với lộ trình và tiêu chí rõ ràng, minh bạch.

Trong quá trình xây dựng đề án, Bộ đã nghiên cứu rất nhiều kinh nghiệm từ các quốc gia trong khu vực và quốc tế. Cùng với đó, Bộ cũng đánh giá tình hình thực tế liên quan đến tài sản mã hóa mà công dân Việt Nam đang tham gia giao dịch, mua bán.

Để bảo đảm tính khả thi và phù hợp, Bộ Tài chính đã phối hợp với các chuyên gia, tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị nhằm lấy ý kiến, làm rõ các khía cạnh pháp lý, công nghệ và quản lý của loại tài sản này. Đây là bước đi cần thiết trong bối cảnh thị trường tài sản mã hóa trên thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và chưa được phổ biến rộng rãi trong hệ thống pháp lý chính thức của nhiều nước.

“Đây là lĩnh vực mới và khó trong việc xây dựng để tổ chức phát triển an toàn, bền vững trong điều kiện mới. Vì thế cần có sự đánh giá kỹ của các cơ quan liên quan. Hiện nay, Bộ Tài chính đã cơ bản hoàn chỉnh đề án trên tất cả các khía cạnh và đề xuất báo cáo với Chính phủ. Chính phủ cũng rất thận trọng và đã có báo cáo lên Bộ Chính trị để ban hành chủ trương thí điểm”, ông Chi nói.

Với kết luận của Bộ Chính trị sớm, Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ hoàn chỉnh và sẽ báo cáo với Chính phủ để ban hành những quy định về giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Bộ Tài chính cho biết sẽ có nhiều hơn 1 sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Thứ trưởng Bộ Tài chính chia sẻ thêm: Trước tiên, Bộ sẽ làm rõ các tiêu chí, điều kiện và tiêu chuẩn để lựa chọn. Các yêu cầu này sẽ bao gồm yếu tố về công nghệ thông tin, quy trình kỹ thuật, năng lực tài chính và chuyên môn của đơn vị đăng ký.

Sau khi hoàn thiện các tiêu chí cụ thể, Bộ Tài chính sẽ công khai minh bạch các điều kiện này để tổ chức xét chọn. Trong giai đoạn thí điểm, sẽ có hơn 1 sàn giao dịch được phép hoạt động, nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Tuy nhiên, số lượng sẽ được kiểm soát ở mức hợp lý để thuận lợi cho việc theo dõi, đánh giá hiệu quả sau thí điểm.

Một điểm đáng chú ý trong đề án là Bộ Tài chính đề xuất khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ trong thị trường tài sản mã hóa. Theo Bộ Tài chính, đề xuất này hoàn toàn phù hợp với tinh thần Nghị quyết 68 của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có năng lực, có tính sáng tạo tham gia vào lĩnh vực mới.

"Đây là lĩnh vực mang tính đổi mới sáng tạo cao, đòi hỏi sự linh hoạt, năng động và khả năng thích ứng với công nghệ. Do đó, thành phần tư nhân được kỳ vọng sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc triển khai các nền tảng giao dịch và cung cấp dịch vụ cho thị trường. Tuy nhiên, việc lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ phải dựa trên các tiêu chí nghiêm ngặt, bảo đảm tính an toàn, minh bạch và hiệu quả trong suốt quá trình triển khai thí điểm", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Cũng tại buổi họp báo, ông Chi thông tin về mức giảm trừ gia cảnh đối với mức thuế thu nhập cá nhân. Ông cho biết, có rất nhiều ý kiến khác nhau và đưa ra những phương án khác nhau để làm cơ sở xác định giảm trừ gia cảnh cho mức thuế thu nhập cá nhân.

“Phương án nào cũng có mặt này mặt kia. Nếu tính đến phân chia mức giảm trừ gia cảnh thì sẽ gây khó cho cơ quan chức năng. Hiện ngay trong 1 tỉnh, 1 thành phố thì mức chi phí sinh hoạt cũng khác nhau và rất khác biệt. Chẳng hạn ở TP.HCM hay Hà Nội, những phường vùng lõi so với các xã vùng xa hơn thì chi phí đã rất khác biệt”, ông Chi nói.

Vì thế theo ông Chi, Bộ Tài chính đã đề xuất 2 phương án:

Phương án 1, điều chỉnh theo tốc độ tăng CPI. Như vậy, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế sẽ từ 11 triệu lên khoảng 13,3 triệu đồng một tháng. Còn người phụ thuộc được nâng từ 4,4 triệu lên 5,3 triệu đồng một tháng.

Bộ Tài chính đánh giá phương án này đúng theo Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cuộc sống và mức trượt giá từ thời điểm điều chỉnh gần nhất.

Phương án 2, theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và GDP bình quân đầu người. Theo đó, mức giảm trừ cho người nộp thuế dự kiến lên 15,5 triệu đồng, người phụ thuộc 6,2 triệu đồng một tháng.

“Từ 2 phương án trên, qua đánh gía và lấy ý kiến thì đa số lựa chọn theo phương án 2. Bộ sẽ tiếp tục hoàn chỉnh số liệu chính xác về tốc độ tăng GDP từ năm 2020 đến nay để có phương án phù hợp nhất để báo cáo Chính phủ, Quốc hội”, ông Chi nói.