Sau sự cố cáp ngầm, An Giang dự kiến cấp điện lại cho Phú Quốc ngày 5/12

Phấn đấu cấp điện ngày 5/12

Công ty Điện lực An Giang (PC An Giang) cho biết sau khi xảy ra sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc, công ty thực hiện phương án cấp điện ưu tiên từ nguồn Trạm 110/22kV nam Phú Quốc qua lưới trung áp 22kV cho các nhóm khách hàng ưu tiên. Đồng thời, phối hợp UBND đặc khu Phú Quốc vận động các doanh nghiệp và khách hàng lớn có nguồn dự phòng vận hành máy phát để giảm áp lực cấp điện.

Tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc.

Ngành điện đã huy động 20 máy phát điện, công suất khoảng 3,55MVA để cấp điện cho khu vực bắc đảo Phú Quốc. Đến nay, còn khoảng 6.100 khách hàng ở khu vực bắc đảo Phú Quốc được cấp điện luân phiên từ lưới điện hạ áp và 20 máy phát điện này.

Hiện nay, PC An Giang đang khẩn trương thực hiện các công đoạn khắc phục sự cố. Đến ngày 3/12, PC An Giang đã hoàn thiện trụ số 2, lắp giằng chéo, lắp xà; tiến hành dựng hoàn thiện trụ số 3, lắp dựng gốc trụ số 4. Đồng thời, đưa cáp ngầm lên xà lan, cắt cáp tại vị trí hư hỏng; đo thử cách điện, xác định vị trí cần cắt bỏ, bóc tách cáp, neo cáp ngầm còn lại vào trụ tạm và hàn nối măng sông cáp quang tại trụ số 0.

PC An Giang chuẩn bị kéo cáp trụ số 0, phường Tô Châu.

PC An Giang sẽ hoàn thiện trụ số 4, tiến hành kéo dây từ trụ 1 đến trụ 4 (bao gồm cáp quang) và cạo bán dẫn, làm đầu cáp ngầm; hoàn thiện đầu cáp, đưa cáp lên trụ trồng tạm; đấu nối cáp ngầm, thí nghiệm; lắp đèn cảnh báo hàng hải, thí nghiệm so pha.

Hiện nay, thời tiết tại công trường diễn biến phức tạp, triều cường và mưa nhiều. Tuy nhiên, Công ty Điện lực An Giang đã triển khai thi công ngày đêm, hạ quyết tâm đóng điện ngày 5/12/2025.

Tuyến cấp điện đặc biệt quan trọng

Đặc khu Phú Quốc được cấp điện từ tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc và tuyến 220kV Kiên Bình - Phú Quốc. Cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc được xây dựng, đóng điện từ năm 2014, cấp điện cho khu vực trung tâm và bắc đảo Phú Quốc, đang vận hành khoảng 75MVA, tương ứng khoảng 70% công suất sử dụng của toàn đảo. Đến năm 2022, ngành điện đóng điện tiếp đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc, cấp điện cho khu vực nam đảo Phú Quốc.

Hiện ngành điện đang thi công công trình đường dây 110kV Phú Quốc - nam Phú Quốc, 110kV Phú Quốc - bắc Phú Quốc, trạm biến áp 220kV Phú Quốc. Các trạm biến áp 110kV sẽ được đóng mạch vòng, cấp điện từ 2 nguồn là tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc và đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc.

Ngành điện tỉnh An Giang cùng các ngành, lực lượng chức năng trục vớt cáp ngầm cách bờ biển phường Tô Châu khoảng 200m.

Các công trình này sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề chuyển nguồn giữa tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc và đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc nếu có sự cố mất điện liên quan đến đặc khu Phú Quốc. Tuy nhiên, do vướng công tác giải phóng mặt bằng nên các công trình này chưa hoàn thành; từ đó, không thể chuyển nguồn giữa hai tuyến cấp điện này.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã chỉ đạo về khắc phục sự cố mất điện trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. UBND tỉnh An Giang yêu cầu PC An Giang huy động tối đa các nguồn máy phát điện hiện có, bảo đảm trong thời gian sớm nhất; cấp điện liên tục 24/24 giờ, hạn chế thấp nhất tình trạng cắt điện luân phiên, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân đặc khu Phú Quốc và môi trường du lịch đảo Phú Quốc.

PC An Giang khẩn trương khắc phục sự cố để sớm cấp điện cho đặc khu Phú Quốc.

PC An Giang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai ngay phương án tạm thời khôi phục hoạt động tuyến cáp ngầm vượt biển 110kV Hà Tiên - Phú Quốc, bảo đảm tiến độ tối đa không quá 10 ngày, cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

UBND tỉnh An Giang yêu cầu UBND đặc khu Phú Quốc nâng cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình điện trên địa bàn, sớm hoàn thành mạch vòng cấp điện cho đặc khu Phú Quốc.