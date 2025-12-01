Mất điện diện rộng ở Phú Quốc: Chủ tịch An Giang chỉ đạo khẩn trương khắc phục

Ngày 1/12, tại điểm cầu cơ sở UBND tỉnh An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo khắc phục sự cố mất điện trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Quang cảnh cuộc họp.

Sau khi nghe các sở, ngành và đặc khu Phú Quốc báo cáo tình hình xử lý sự cố mất điện trên địa bàn đặc khu Phú Quốc vào lúc 13h15, ngày 29/11, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh: Đặc khu Phú Quốc là địa bàn có nhiều doanh nghiệp, khách du lịch, vì vậy sự cố mất điện diện rộng tại nhiều khu vực trên địa bàn đã làm ảnh hưởng đến du khách, các hoạt động du lịch và đời sống người dân. Đây là sự cố nghiêm trọng, cần khẩn trương khắc phục sớm.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Sở Công Thương phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố mất điện ở đặc khu Phú Quốc; tạo mọi điều kiện thuận lợi, thiết bị cần thiết cho Công ty Điện lực An Giang trong quá trình khắc phục sự cố cáp ngầm vượt biển 110kV Hà Tiên - Phú Quốc.

Đối với khu vực có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng đời sống trong những ngày qua, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Sở Công Thương phối hợp Công ty Điện lực An Giang và địa phương lên phương án tạm thời để cung cấp điện cho người dân đảm bảo 24/24.

Đối với các doanh nghiệp, Công ty Điện lực An Giang phối hợp đặc khu Phú Quốc chủ động phương án khắc phục không để ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và môi trường du lịch Phú Quốc.

Đồng thời, đề nghị Công ty Điện lực An Giang, với sự chỉ đạo Tổng Công ty Điện lực miền Nam phối hợp đơn vị liên quan có giải pháp chuyên môn sớm khắc phục sự cố; có giải pháp thi công ngày đêm, rút ngắn thời gian khắc phục sự cố.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng yêu cầu nhà thi công phối hợp làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan để đề xuất với UBND tỉnh An Giang kiểm điểm trách nhiệm. Trường hợp nếu có vi phạm hình sự thì báo cáo và chuyển cơ quan công an để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.