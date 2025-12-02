Khẩn trương cấp điện cho khách hàng sau sự cố cáp ngầm Phú Quốc

(VTC News) -

Huy động máy diezel, tăng nguồn điện

Công ty Điện lực An Giang (PCAG) cho biết, hiện nay đặc khu Phú Quốc được cấp điện từ hai nguồn: Đường dây 110kV 173 Hà Tiên – 172 Phú Quốc (có đoạn cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc) cấp điện cho trạm biến áp 110kV Phú Quốc và Đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc đang vận hành cấp điện áp 110kV cấp điện cho trạm biến áp 110kV Nam Phú Quốc. Hai nguồn này chưa được liên kết mạch vòng, nên khi xảy ra sự cố cáp ngầm đã ảnh hưởng đến công tác cung cấp điện.

Ngành Điện huy động các máy phát di động từ các Công ty Điện lực thành viên vận chuyển đến Phú Quốc để tăng nguồn cấp điện.

Ngay khi sự cố xảy ra, PCAG đã thực hiện san nguồn cung cấp từ trạm biến áp 110kV Nam Phú Quốc qua lưới điện trung áp 22kV; thực hiện vận động các khách hàng lớn có máy phát tự vận hành cấp điện để tận dụng công suất còn lại phục vụ khách hàng sinh hoạt…

Công ty Điện lực An Giang họp trao đổi phương án đấu nối các máy phát cấp điện cho khách hàng sinh hoạt.

Tổng công ty Điện lực miền Nam cũng huy động toàn bộ máy phát di động của các Công ty Điện lực thành viên vận chuyển đến Phú Quốc để tăng nguồn cung cấp điện. Tổng số máy phát huy động được đến nay đạt 20 máy, công suất phát khoảng 2,5MW. Các máy phát này sẽ sẵn sàng cấp điện luân phiên cho các trạm biến áp công cộng xa nguồn để cải thiện điện áp.

Đến nay, toàn bộ khách hàng sinh hoạt, dân sinh đã được cấp điện, trong đó khoảng 7.500 khách hàng tại khu vực Bắc Phú Quốc cấp điện luân phiên.

PC An Giang đang khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan triển khai xây dựng tạm đường dây 110kV trên không (từ trụ đấu nối cáp ngầm tiếp bờ hiện hữu đến vị trí điểm sự cố).

Song song với việc phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý sự cố cáp ngầm, nhằm cấp điện ổn định cho khách hàng, EVNSPC cũng chỉ đạo PCAG khẩn trương phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai xây dựng tạm đường dây 110kV trên không, với khoảng 05 trụ (tính từ trụ đấu nối cáp ngầm tiếp bờ hiện hữu) đến vị trí điểm sự cố.

Hiện các vật tư, máy móc, thiết bị đã được tập kết tại hiện trường và lực lượng thi công đang khẩn trương triển khai thi công đường dây tạm trên không này.

Xây dựng trụ điện thuộc đường dây 110kV trên không từ trụ đấu nối cáp ngầm tiếp bờ hiện hữu đến vị trí điểm sự cố.

Tại cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo khắc phục sự cố mất điện trên địa bàn đặc khu Phú Quốc ngày 1/12, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của PCAG và các đơn vị liên quan những ngày qua trong việc đảm bảo cấp điện cho các phụ tải ưu tiên và sinh hoạt của người dân.

Ông Mừng cho biết thêm, việc khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV dưới biển là phức tạp, mất nhiều thời gian, nguồn lực để xử lý. Do đó, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ giao Sở Xây dựng, Sở Công Thương phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố, cấp điện trở lại bình thường cho đặc khu Phú Quốc; tạo mọi điều kiện thuận lợi, thiết bị cần thiết cho PCAG trong quá trình khắc phục sự cố cáp ngầm vượt biển 110kV Hà Tiên - Phú Quốc.

PC An Giang phối hợp với lực lượng chức năng chuẩn bị dựng trụ, xây dựng đường dây tạm trên không để cấp điện cho Phú Quốc.

Cần sớm gỡ khó các công trình lưới điện trên đảo Phú Quốc

Để khắc phục tình trạng 02 đường dây cấp điện cho đặc khu Phú Quốc chưa được liên kết mạch vòng, Tổng công ty Điện lực miền Nam triển khai các công trình Đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc, Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc, TBA 220kV Phú Quốc. Tuy nhiên, thời gian qua các công trình này gặp rất nhiều khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến kế hoạch, phương án cung cấp điện cho đặc khu như trường hợp sự cố tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc.

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, có dự phòng N-1, nhất là khi năm 2027, Phú Quốc sẽ đăng cai hội nghị APEC, rất cần sự chung tay, vào cuộc mạnh mẽ của các Sở, Ban, Ngành địa phương và đơn vị liên quan để cùng tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đưa các công trình trên sớm đi vào vận hành.

Công nhân PCAG khẩn trương xây dựng trụ điện thuộc đường dây 110kV trên không từ trụ đấu nối cáp ngầm tiếp bờ hiện hữu đến vị trí điểm sự cố.

Vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 29/11/2025 xảy ra sự cố đường dây 110kV 173 Hà Tiên - 172 Phú Quốc làm mất điện TBA 110kV Phú Quốc, làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho đặc khu Phú Quốc. Theo ghi nhận ban đầu, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thuận Thành KG đang thi công dựng sàn đạo trong hành lang an toàn của tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc thuộc bờ biển Hà Tiên. Việc ép cọc thép sàn đạo là nguyên nhân gây nên sự cố thuộc đoạn cáp ngầm 110kV cấp điện cho đặc khu Phú Quốc.