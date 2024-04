Sau loạt vụ ngộ độc, Khánh Hòa sẽ kiểm tra các cơ sở thực phẩm liên quan đến gà

(VTC News) -

Chiều 6/4, sau nhiều vụ ngộ độc xảy ra trên địa bàn TP Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp khẩn với Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh.

Ông Đinh Văn Thiệu chỉ đạo tại cuộc họp chiều 6/4.

Tại cuộc họp, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định, đặc biệt việc lưu mẫu thức ăn và kiểm thực ba bước. Thời gian thực hiện việc kiểm tra từ ngày 8/4.

Ông Thiệu lưu ý, cần tập trung kiểm tra và kiên quyết xử lý các cơ sở giết mổ gà, cơ sở chế biến, kinh doanh sản phẩm thực phẩm từ gà, nếu phát hiện vi phạm.

Thông tin về vấn đề hóa đơn chứng từ các cơ sở kinh doanh đông lạnh, Thượng tá Nguyễn Thị Minh Thảo, Phó phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết, thời gian qua công an phát hiện một số kho đông lạnh tại TP Nha Trang chứa thịt gà chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo Thượng tá Thảo, nguồn cung cấp thịt gà những cơ sở này không đảm bảo, giá rẻ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nhiều hóa đơn, chứng từ sổ sách, trích xuất sổ kế toán "có vấn đề".

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan rà soát, xử lý vấn đề trên", ông Thảo nói.

Liên quan đến vụ nhiều học sinh ngộ độc vào sáng 5/4, ông Lê Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, cho biết, sức khỏe 37 học sinh của 2 trường Tiểu học Vĩnh Trường và THCS Trần Hưng Đạo nghi ngộ độc đã ổn định, không có trường hợp diễn tiến nặng.

Sau sự việc, Trung tâm Y tế Nha Trang đã lấy mẫu thức ăn, nước uống của các hộ xung quanh địa điểm trường được cho liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm để gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm, tìm nguyên nhân gây ngộ độc.

Cũng theo ông Khoa, hiện nguyên nhân tử vong của bệnh nhi lớp 5 trường Tiểu học Vĩnh Trường vẫn đang được cơ quan liên quan điều tra, chưa có kết luận cuối cùng.

Theo báo cáo của các đơn vị, trước khi đến lớp, học sinh này cùng nhiều bạn khác đã ăn sáng ngoài cổng trường (ăn sushi, uống nước ngọt). Nhưng chỉ sau khoảng 30 phút ăn uống xong, cháu có biểu hiện muốn nôn, sùi bọt mép, được nhà trường đưa đi cấp cứu. Hội đồng Y khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã hội chẩn và kết luận cháu ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện chưa rõ nguyên nhân.

Món cơm gà bán tại quán cơm Trâm Anh ở Nha Trang. (Ảnh: Thi Thi)

Thời gian gần đây, tại tỉnh Khánh Hòa xảy ra rất nhiều vụ ngộ độc thực phẩm.

Ngoài vụ ngộ độc sáng 5/4 nói trên, trước đó, ngày 1/4, ngành y tế Khánh Hòa ghi nhận 10 học sinh Nha Trang rối loạn tiêu hóa nghi do ăn cơm gà trước trường.

Ngày 13/3, địa phương này cũng ghi nhận 369 người bị ngộ độc sau ăn tại quán cơm gà Trâm Anh vào bữa trưa và chiều 11-12/3. Nguyên nhân ngộ độc được cho là các món gà, sốt trứng, dưa chua... lây nhiễm chéo các vi khuẩn Salmonella, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus.

Năm 2022, 648 học sinh trường Ischool nhập viện sau bữa ăn trưa, trong đó một ca tử vong. Đây là ca ngộ độc lớn nhất trong khối học đường. Nguyên nhân ngộ độc do vi khuẩn Salmonella từ món cánh gà chưa nấu chín.