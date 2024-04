Sau lẩu tự sôi ‘làm mưa làm gió’, Masan sẽ bán cơm tự chín

(VTC News) -

Ngày 25/4, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) và hai công ty thành viên là Masan Consumer (HNX-UPCoM: MCH) và Masan MEATLife (HNX-UPCoM: MML) đã đồng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 tại TP.HCM.

Đại hội cổ đông Tập đoàn Masan diễn ra tại TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Tại đại hội, bà Nguyễn Trương Kim Phượng, Giám đốc Marketing cấp cao Công ty Masan Consumer đã chia sẻ về mục tiêu để thương hiệu Omachi trở thành thương hiệu tỷ USD.

Theo bà Phượng, trước đây, khi nghĩ đến mì gói, người dân thường nghĩ đó là một món ăn giá rẻ chỉ khoảng 3.000 – 4.000 đồng/gói. Đây là món ăn chế biến nhanh, giải quyết cơn đói tức thì.

Tuy nhiên, Omachi đã tiếp cận với ngành mì gói theo một hướng khác, đó là mì gói cao cấp. Cụ thể là mì gói được làm từ khoai tây với giá 6.000 đồng/gói.

Sau đó là hàng loạt sản phẩm khác như mì trộn giá 8.000 đồng/gói, mì ly giá 12.000 - 16.000 đồng/gói với nhiều dinh dưỡng hơn và mới đây là lẩu tự sôi giá 100.000 đồng/nồi được giới trẻ vô cùng yêu thích. Có thể nói, lẩu tự sôi đang là sản phẩm mì gói đắt nhất trên thị trường hiện nay.

"Hôm nay, chúng tôi cũng chính thức đưa ra thị trường sản phẩm cơm tự chín cá hồi áp chảo teriyaki. Với sản phẩm cơm tự chín này, những món ăn ngon nhất của các nhà hàng sẽ hội tụ bên trong một chiếc hộp nhỏ gọn”, bà Phượng nói.

Bà Nguyễn Trương Kim Phượng, Giám đốc Marketing cấp cao Công ty Masan Consumer. (Ảnh: Đại Việt)

Cũng theo bà Phượng, cơm tự chín sẽ sản phẩm chủ lực tiếp theo của doanh nghiệp trên thị trường. Ngoài mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD ở thị trường mì gói thì Omachi đang muốn mở rộng mục tiêu và hướng đến thị trường cung cấp "bữa ăn như nhà hàng" trị giá 17 tỷ USD.

Bà Phượng chia sẻ, những sản phẩm như lẩu tự sôi hay cơm tự chín vô cùng tiện lợi cho người sử dụng. Mọi người có thể mang theo khi đi du lịch, dã ngoại hay về quê… Người dùng chỉ cần một chai nước đổ vào sản phẩm thì cơm sẽ tự nóng lên và được làm chín trong vòng 15 phút.

Giá bán của sản phẩm cơm tự chín dao động từ 100.000 - 150.000 đồng. Đây là những sản phẩm có thể vươn ra thị trường quốc tế một cách nhanh chóng và mang về doanh thu "tỷ đô" trong thời gian tới.

Theo bà Phượng, từ năm 2017, Omachi chỉ phục vụ khoảng 261 triệu bữa ăn thì đến năm 2023, số bữa ăn mà thương hiệu này phục vụ đã lên tới 544 triệu. Giá trị bữa ăn do Omachi phục vụ vào năm 2017 chỉ khoảng 6.000 đồng, đến năm 2023, giá trị bữa ăn đã lên 10.000 đồng.

Năm 2023, doanh thu thuần của Masan đạt hơn 78.200 tỷ đồng, tăng 2,7% so với 76.200 tỷ đồng trong năm 2022. Năm 2024, Masan dự kiến ​​doanh thu thuần hợp nhất nằm trong khoảng từ 84.000 - 90.000 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt từ 7-15% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuần cốt lõi trước phân bổ cho cổ đông thiểu số (Core NPAT Pre – MI) dự kiến ​​sẽ nằm trong khoảng 2.290 đến 4.020 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với 1.950 tỷ đồng của năm 2023.