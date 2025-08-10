Nghệ sĩ Xuân Hinh hát văn, mang hit 'Bắc Bling' lên 'concert quốc gia'

Tối 9/8, sự xuất hiện của “Vua hài đất Bắc” Xuân Hinh trở thành điểm nhấn đặc biệt trong chương trình V Concert - Rạng rỡ Việt Nam tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội).
Ông cùng Tuấn Cry, Hoà Minzy và những người dân Bắc Ninh mang đến tiết mục "Bắc Bling" - ca khúc gây sốt trong thời gian qua.
Đặc biệt, một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất là tiết mục Cô Sáu Sơn Trang của nghệ sĩ Xuân Hinh.
Trên sân khấu hiện đại, không gian văn hóa chầu văn được tái hiện sống động, khiến khán giả vừa thích thú vừa xúc động trước nét đẹp truyền thống được nâng niu và lan tỏa.
Chương trình thu hút sự tham gia của khoảng 25.000 khán giả. Mỗi tiết mục trình diễn là một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, từ những bản hit quen thuộc được phối khí mới lạ đến những màn vũ đạo chuyên nghiệp, tất cả đều khiến khán giả không thể ngồi yên.
Với loạt ca khúc từ "Vũ trụ có anh", "Lý Bắc Bộ x Đẩy xe bò" đến "Bóng phù hoa", "Bài ca đất Phương Nam", Phương Mỹ Chi chinh phục khán giả bằng chất giọng ngọt lịm và truyền cảm, tạo nên những khoảnh khắc sâu lắng, đầy mê hoặc.
Hoàng Thùy Linh thu hút mọi ánh nhìn khi lần lượt trình diễn "Để Mị nói cho mà nghe", "Kẻ cắp gặp bà già", "See tình" và "Bo Xì Bo" bùng nổ tại V Concert.
Loạt nghệ sĩ như Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Trúc Nhân, Noo Phước Thịnh… khuấy động sân khấu rộng gần 2.000 m² với âm thanh, ánh sáng tiên tiến.
Hà Anh Tuấn mang đến bản hit "Tháng tư là lời nói dối của em" và “Tháng mấy em nhớ anh” ngập tràn cảm xúc.
RHYDER "đốt cháy" sân khấu với loạt bài hát "Anh biết rồi"; "Chịu cách mình nói thua"; "Việt Nam I Love".
Người xem vẫn nhiệt tình “cháy” hết mình cùng Quang Hùng MasterD qua loạt hit" Catch me if you can", "Tình đầu quá chén" và "Thủy triều", tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trên sân khấu.
Khép lại đêm nhạc, tất cả nghệ sĩ cùng hòa giọng trong liên khúc "Nam quốc sơn hà", "Nối vòng tay lớn", "Hào khí Việt Nam", "Người Việt Nam"… đầy tự hào.
