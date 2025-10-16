'Bắc Bling' phiên bản phòng chống tội phạm trực tuyến gây sốt

(VTC News) -

Bộ Công an vừa phát hành ca khúc mang tên Clicking. Đây là ca khúc làm mới từ bản hit Bắc Blinggần 300 triệu view của Hòa Minzy. Bản phối này nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ, khiến cộng đồng mạng thích thú.

Điệp khúc trong phiên bản mới gây sốt bởi ca từ như “An toàn lướt mạng, xanh sạch cõi mạng”, “Không còn tin ảo chỉ còn tin vui”, “Môi trường thân thiện, an toàn, văn minh”, “Người tốt kẻ xấu chưa ai phân minh, không vào những website trang linh tinh”...

Sau khi ra mắt, ca khúc lập tức nhận hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Nhiều khán giả nhận xét bài hát tuyên truyền thông điệp về an ninh mạng một cách hài hước, nhẹ nhàng.

'Bắc Bling' phiên bản phòng chống tội phạm trực tuyến.

Ca khúc Clicking được sáng tác và thể hiện bởi chính nhạc sĩ Tuấn Cry. Đây là điểm nhấn nổi bật của chiến dịch Không một mình nhằm nâng cao nhận thức về an toàn trên không gian mạng và phòng chống các hành vi lừa đảo trực tuyến.

Với giai điệu hiện đại và ca từ ý nghĩa, Clicking gửi gắm thông điệp đến tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên: mỗi cú “click” trên mạng cần đi cùng sự tỉnh táo, trách nhiệm, để cùng nhau xây dựng một môi trường số an toàn, lành mạnh và văn minh.

Trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ Tuấn Cry cũng bày tỏ: “Thật vinh dự khi được đóng góp chút công sức cho quê hương. Mong cho không gian mạng ngày càng trở nên an toàn, văn minh để trẻ em và thanh thiếu niên được thoả sức học tập và phát triển bản thân”.

Nhạc sĩ Tuấn Cry và Hoà Minzy.

Ca khúc Bắc Bling (Bắc Ninh) của Hòa Minzy ra mắt vào ngày 1/3/2025. Bắc Bling là một sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn văn hóa Bắc Ninh, quê hương của nữ ca sĩ. Với sự kết hợp giữa âm hưởng dân gian và màu sắc hiện đại, Bắc Bling đã tôn vinh di sản quan họ và lan tỏa niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc.

MV được đầu tư công phu, tái hiện những hình ảnh đặc trưng của Bắc Ninh như nón quai thao, áo tứ thân, cùng các địa danh nổi tiếng như chùa Dâu, làng tranh Đông Hồ, đền Đô...Đặc biệt, sự góp mặt của NSƯT Xuân Hinh cùng khoảng 300 người dân địa phương đã tạo nên một không gian nghệ thuật chân thực, đậm chất Bắc Bộ.

Hòa Minzy chia sẻ: "Bắc Bling là dự án âm nhạc mà tôi tâm huyết trong việc gìn giữ và quảng bá văn hóa Việt Nam. Thông qua MV này, tôi mong muốn đưa hình ảnh quê hương Bắc Ninh đến gần hơn với khán giả trong nước và quốc tế".

Sau khi phát hành, Bắc Bling nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả, tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội.

Với giai điệu bắt tai, hình ảnh rực rỡ cùng thông điệp ý nghĩa, MV đã trở thành một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Hòa Minzy cũng như trong dòng chảy âm nhạc đương đại tôn vinh văn hóa dân tộc.

Không chỉ khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước, Bắc Bling còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường quốc tế khi lọt vào top tại các quốc gia như Australia, Singapore và Hàn Quốc.