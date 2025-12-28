  • Zalo

Sau 20 năm mong đợi, công viên ở Hà Nội ‘thay da đổi thịt’ chỉ trong 2 tháng

Từng xuống cấp, nhếch nhác suốt nhiều năm, Công viên Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai, Hà Nội) nay đang gấp rút hoàn thiện sau gần hai tháng cải tạo.

Sau nhiều năm rơi vào tình trạng xuống cấp, nhếch nhác, nhiều hạng mục hư hỏng, Công viên Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai, TP Hà Nội) nay đang được đẩy nhanh tiến độ cải tạo, chỉnh trang và bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng của dự án.

Công viên Võ Thị Sáu, tiền thân là Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, có tổng diện tích hơn 26 ha. Trải qua nhiều năm khai thác không hiệu quả, buông lỏng quản lý, nơi đây rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, cảnh quan nhếch nhác, gây lãng phí quỹ đất công cộng và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân khu vực xung quanh.

Nhằm khắc phục thực trạng này, dự án cải tạo, chỉnh trang Công viên Võ Thị Sáu được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 35 tỷ đồng, thực hiện bằng nguồn vốn tự có theo hình thức đối tác công tư. Dự án hướng tới xây dựng một công viên văn hóa – cây xanh hiện đại, đồng bộ, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, vừa mang ý nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử.

Theo thiết kế, công viên được chia thành ba khu vực chính, gồm: Khu nhà lưu niệm Anh hùng Võ Thị Sáu với diện tích hơn 3.000 m²; khu nhà chòi và công viên cây xanh rộng hơn 8.000 m²; khu miếu thờ và lầu Vọng Cảnh khoảng 1.000 m². Trong đó, điểm nhấn quan trọng là khu nhà lưu niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu – không gian tưởng niệm, trưng bày, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khu nhà tưởng niệm Anh hùng Võ Thị Sáu đã hoàn thiện phần xây dựng, dù hiện mới có bệ đá đặt tượng, song không gian trang nghiêm, sạch sẽ. Đáng chú ý, dù chưa đến ngày khánh thành, nhiều người dân đã tự nguyện mang hoa, thắp hương để tưởng nhớ nữ anh hùng, thể hiện sự trân trọng đối với giá trị lịch sử của công trình.

Bên cạnh đó, nhiều hạng mục của dự án đã cơ bản hoàn thành. Không khí thi công tại công viên diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp, công nhân chia ca làm việc cả ngày lẫn đêm. Các hạng mục còn lại như hoàn thiện cảnh quan, lắp đặt trang thiết bị, chỉnh trang khu vực xung quanh nhà lưu niệm đang được gấp rút triển khai.

Song song với đó là hình ảnh ngày càng đông người dân tìm đến vui chơi, tập thể dục, bày tỏ sự phấn khởi trước diện mạo mới của không gian xanh giữa lòng Thủ đô. Hệ thống lối đi trong công viên đã được lát gạch đồng bộ, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, tập thể dục.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Đình Hoành, người dân phường Bạch Mai cho biết, ông và nhóm bạn đã có thói quen ra Công viên Võ Thị Sáu tập thể dục, trò chuyện với nhau suốt hơn 20 năm qua. “Trước đây, công viên nhếch nhác lắm, phía trong người ta tổ chức buôn bán, trông xe nên không gian cho người dân tập luyện rất chật hẹp. Nhiều lúc muốn đi bộ hay tập thể dục cũng không có chỗ. Việc công viên được cải tạo, chỉnh trang là mong mỏi của tôi suốt nhiều năm, không ngờ khi thành phố quyết định làm thì chỉ trong khoảng hai tháng, ước vọng hơn 20 năm của chúng tôi đã thành hiện thực”, ông Hoành nói.

Sân chơi chung được hoàn thiện, không gian cây xanh được bổ sung, sắp xếp lại, mang đến diện mạo thông thoáng, sáng sủa hơn so với trước đây. Vào sáng sớm và chiều tối, nhiều người dân quanh khu vực đã bắt đầu quay trở lại công viên để đi bộ, tập thể dục, vui chơi cùng gia đình.

Theo kế hoạch, Công viên Võ Thị Sáu dự kiến được khánh thành vào ngày 7/1/2026. Việc công viên đang được đẩy nhanh tiến độ trong sự đồng thuận, phấn khởi của người dân cho thấy hiệu quả bước đầu của công tác chỉnh trang, cải tạo không gian công cộng. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực của thành phố trong việc từng bước khắc phục những tồn tại kéo dài, đưa các công viên trở lại đúng vai trò là “lá phổi xanh” phục vụ cộng đồng.

