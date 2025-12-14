Công viên bỏ hoang ở Quảng Ninh được chỉnh trang sau phản ánh của VTC News

(VTC News) -

Theo lãnh đạo UBND phường Vàng Danh, chính quyền địa phương đã vào cuộc và triển khai các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng bỏ hoang gây lãng phí xảy ra tại công trình Công viên Sinh viên trên địa bàn.

Công nhân vệ sinh môi trường cùng người dân được huy động dọn dẹp tình trạng cỏ dại um tùm trong khuôn viên Công viên Sinh viên.

Theo đó, trong các ngày 12 và 13/12, UBND phường chỉ đạo tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan tại Công viên Sinh viên.

Để xử lý tình trạng cỏ dại mọc um tùm trong khuôn viên công trình, địa phương này huy động sự tham gia của Trung đoàn 244, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Ban Chỉ huy Quân sự phường và Trung tâm cung ứng dịch vụ cùng sự hưởng ứng tích cực của người dân trên địa bàn.

Dân quân địa phương cũng được huy động để phát quang, cắt tỉa cây xanh nhằm lấy lại cảnh quan cho Công viên Sinh viên.

Các lực lượng đã phối hợp tập trung phát quang, cắt tỉa cây xanh, xử lý cỏ dại và rác thải tồn đọng nhằm từng bước khôi phục diện mạo Công viên Sinh viên đảm bảo sạch - đẹp - an toàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Lãnh đạo UBND phường Vàng Danh cho biết, trong thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, duy tu và khai thác hiệu quả Công viên Sinh viên. Đồng thời, triển khai huy động các nguồn lực phù hợp, phát huy vai trò của cộng đồng để từng bước hoàn thiện không gian công cộng.

Cỏ dại phát quang giúp tạo thông thoáng không gian công viên.

Dự án Công viên Sinh viên cũng được đưa vào kế hoạch chỉnh trang đô thị năm 2025 và tổ chức khảo sát, đánh giá để xem xét đề xuất đầu tư thêm một số hạng mục trong giai đoạn 2026-2030, bảo đảm phù hợp quy hoạch, nhu cầu thực tiễn và khả năng cân đối nguồn lực, góp phần xây dựng phường Vàng Danh trở thành đô thị xanh, văn minh, bền vững.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News phản ánh về dự án Công viên Sinh viên tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh được triển khai từ năm 2011 với quy mô diện tích 4,5 ha, tổng vốn đầu tư 45 tỷ đồng. Công trình được hoàn thành đưa vào khai thác từ năm 2019 nhưng bị rơi vào cảnh bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí.

Lãnh đạo UBND phường Vàng Danh cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, duy tu và khai thác hiệu quả Công viên Sinh viên trong thời gian tới.

Đặc biệt, công viên này được xây dựng ở vị trí đắc địa, tiếp giáp với Quốc lộ 18, khu dân cư Nam Khê gần đó và nằm đối diện với trường Đại học Hạ Long và trường Đại học Ngoại Thương (cơ sở Quảng Ninh) nhưng gần như không ai vào.

Nguyên nhân được xác định là do cơ sở vật chất tại công viên không được đầu tư bài bản, duy tu thường xuyên dẫn tới cỏ dại mọc ngổn ngang, hệ thống khu vui chơi trẻ em, ghế đá phủ bụi khiến nhiều người không khỏi xót xa.