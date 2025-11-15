Đưa chó nghiệp vụ vào khu vực sạt lở nghi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 15/11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng trực tiếp kiểm tra hiện trường sạt lở núi nghiêm trọng tại xã Hùng Sơn và làm việc với Sở Chỉ huy tiền phương.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra công tác tìm kiếm nạn nhân nghi mất tích trong vụ sạt lở. (Ảnh: K.V)

Tại đây, ông Trần Nam Hưng yêu cầu các lực lượng triển khai khẩn trương, quyết liệt nhưng cũng phải bình tĩnh, thận trọng trong tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm lực lượng chủ trì, quyết định toàn bộ các phương án cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường sạt lở; chỉ đạo, điều hành đồng bộ lực lượng bộ đội, biên phòng, dân quân và phương tiện chuyên dụng tham gia nhiệm vụ.

Ông Hưng yêu cầu Sở Chỉ huy tiền phương xác định đúng thời điểm, thời cơ phù hợp để triển khai tìm kiếm bảo đảm hiệu quả và an toàn, nhất là trong bối cảnh dự báo thời tiết từ hôm nay bắt đầu có mưa lớn, nguy cơ sạt lở tiếp tục tăng cao, đe dọa trực tiếp lực lượng cứu hộ.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu xã Hùng Sơn ngăn chặn tuyệt đối người dân vào khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo ngay trong ngày; chăm lo đầy đủ đời sống cho 171 hộ với 664 nhân khẩu đã di dời khỏi vùng nguy hiểm.

Đối với các khu dân cư có nguy cơ sạt lở cao, ông Trần Nam Hưng yêu cầu dứt khoát vận động di dời trong năm nay, không để bất kỳ hộ nào ở lại sườn núi, dốc cao. Theo ông Hưng, Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để người dân làm nhà mới ổn định cuộc sống.

Thượng tá Trần Kim Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, cho biết đã huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc Khu vực phòng thủ 2 - Thạnh Mỹ, dân quân, bộ đội biên phòng và phương tiện cơ giới.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã thiết lập hai vị trí chỉ huy, cấm người dân vào khu vực sạt lở, bố trí nhiều xe múc sẵn sàng cơ động. Tuy nhiên, hiện trường có bùn đất quá nhão, gây khó khăn cho lực lượng tiếp cận.

Theo phương án của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, trong hôm nay sẽ đưa 4 chó nghiệp vụ vào khu vực sạt lở để xác định vị trí nghi có người bị vùi lấp; đồng thời tổ chức lực lượng biên phòng, bộ đội và dân quân cắm mốc các vị trí trọng điểm.

Một tổ công tác từ hạ nguồn khe suối được cử đi ngược lên để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Các lực lượng sử dụng flycam trinh sát và ghi nhận xung quanh hiện trường vẫn còn nhiều điểm vết nứt sườn núi lộ rõ, nguy cơ sạt lở rất cao.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 9h35 ngày 14/11, tại khu vực suối Azắt, thôn Pứt, nhiều người dân trải qua một phen hú vía khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác. Khu vực bị sạt lở rộng lớn, kéo dài hơn 1km. Ước tính, cả triệu m³ đất, đá từ quả đồi trên cao đổ ập xuống.

Qua nắm thông tin ban đầu, Công an xã Hùng Sơn cho biết có 3 người dân nghi bị vùi lấp. Ngoài ra, vụ sạt lở cũng vùi lấp 7 xe máy của người dân, 3 nhà duông (chòi tạm dựng ở rẫy). Để đảm bảo an toàn trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, xã đã khẩn cấp di dời 171 hộ với 664 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sạt lở núi khiến 3 người nghi bị vùi lấp.

Trong ngày 14/11, TP Đà Nẵng huy động lực lượng hơn 100 người gồm bộ đội biên phòng, công an, dân quân, thanh niên, cán bộ xã… cùng với 2 flycam khẩn trương tham gia nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân mất liên lạc, nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở.

Sở Chỉ huy cũng được thành lập ngay tại hiện trường do Thượng tá Trần Kim Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng trực tiếp chỉ huy, điều hành mọi hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia.