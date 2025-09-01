Indonesia triển khai xe bọc thép tới tòa nhà quốc hội, cảnh báo người biểu tình

(VTC News) -

Theo đài Kompas TV, cảnh sát Indonesia thiết lập trạm kiểm soát trên khắp thủ đô Jakarta vào ngày 1/9. Phát ngôn viên cảnh sát cũng tiết lộ nhiều sĩ quan đang tiến hành tuần tra thành phố nhằm bảo vệ người dân.

Cùng với đó, cảnh sát triển khai một đoàn xe bọc thép và xe máy đến tòa nhà quốc hội vào cuối ngày 31/8 nhằm thể hiện sức mạnh khi họ cố gắng cảnh báo những người biểu tình.

Những người biểu tình di chuyển bằng xe máy sau khi đốt phá trụ sở cảnh sát. (Ảnh: Agence France-Presse)

Hôm 31/8, Bộ trưởng Quốc phòng Sjafrie Sjamsoeddin cũng cảnh báo quân đội và cảnh sát sẽ có "hành động cứng rắn" đối với "những kẻ bạo loạn và cướp bóc", sau khi nhà của Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati bị cướp phá.

Theo lời khai của nhân chứng, bà Sri Mulyani không có mặt trong nhà khi vụ việc xảy ra. "Trong lần cướp đầu tiên, có hàng chục xe máy, mỗi xe chở từ hai đến ba người. Trong lần cướp thứ hai, có khoảng 150 người. Họ cướp tivi, hệ thống âm thanh, đồ trang trí phòng khách, quần áo, đĩa, bát", nhân chứng Damianus Rudolf thông tin.

Chỉ trong vài ngày, biểu tình bùng phát tại nhiều thành phố lớn như Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar và Gorontalo.

Ở Jakarta, hàng trăm người xuống đường với biểu ngữ kêu gọi chấm dứt “đặc quyền cho giới tinh hoa”. Cảnh sát sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán, bắt giữ hơn 950 người.

Các cuộc biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa, nhưng trở nên bạo lực sau khi một chiếc xe van màu đen của Lữ đoàn cơ động (Brimob) - đơn vị bán quân sự thuộc Cảnh sát quốc gia Indonesia cán chết Affan Kurniawan, tài xế Gojek 21 tuổi trong lúc anh đang giao hàng và bị mắc kẹt trong đám đông hôm 28/8.

Cuộc khủng hoảng buộc Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto phải hủy chuyến công du tới Trung Quốc trong tuần này để tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến II.

Giới quan sát nhận định nếu không có biện pháp kiểm soát khủng hoảng hiệu quả, chính quyền Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto có thể đối diện với bất ổn kéo dài, làm suy yếu nền kinh tế vốn chịu áp lực từ lạm phát và thất nghiệp.