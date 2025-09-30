Sập trường học ở Indonesia: 3 người thiệt mạng, 38 người mất tích

(VTC News) -

Người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia Mohammad Syafii cho biết tính đến 12h30 ngày 30/9, số nạn nhân ghi nhận trong vụ sập nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở thị trấn Sidoarjo, tỉnh Đông Java, Indonesia là 102 người, bao gồm 99 người sống sót và 3 người tử vong.

Cơ quan Xử lý thảm họa quốc gia Indonesia thông tin thêm lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 38 người được cho là bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau vụ sập tòa nhà. Theo cơ quan này, 77 nạn nhân đã được đưa đến một số bệnh viện trong khu vực để điều trị vết thương.

Nhân viên cứu hộ đang khiêng một học sinh bị thương từ phía trong toà nhà đổ sập ra ngoài. (Ảnh: Getty)

"Những nỗ lực đánh giá hiện trường, giám sát phần kết cấu còn lại của tòa nhà và chuẩn bị tuyến đường sơ tán cho nạn nhân là trọng tâm chính của nhóm cứu hộ trên mặt đất", đại diện cơ quan thông báo trong một bài viết trên mạng xã hội.

Quan chức dẫn đầu nỗ lực tìm kiếm Nanang Sigit tiết lộ thêm những khối bê tông lớn và các phần công trình chênh vênh đã cản trở nỗ lực cứu nạn. Các thiết bị hạng nặng đã có sẵn nhưng chưa được sử dụng do lo ngại có thể gây đổ sập thứ cấp.

Hàng trăm nhân viên cứu hộ đã tham gia vào nỗ lực tìm kiếm, được trang bị thiết bị hỗ trợ hô hấp, máy móc cắt phá, phương tiện sơ tán y tế và các công cụ hỗ trợ khác.

Trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny sụp đổ vào khoảng 15h ngày 29/9 khi học sinh đang tập trung để cầu nguyện buổi chiều.

Chính quyền địa phương thông tin trụ móng của trường đổ sập khi đội thi công đang đổ bê tông tầng 4 của tòa nhà, khiến hàng chục người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Đây là vụ sập nhà thứ hai xảy ra tại Indonesia trong vòng chưa đầy một tháng.