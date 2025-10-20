Nam công nhân bị đất vùi lấp tử vong tại công trình bệnh viện ở TP.HCM

(VTC News) -

Tối 20/10, lực lượng chức năng phường Chánh Hiệp (TP.HCM) đang xử lý hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cơ sở mới (thuộc tỉnh Bình Dương cũ, còn gọi là Bệnh viện 1.500 giường) khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h30 cùng ngày, ông Bùi Văn Quyết (51 tuổi, quê Đồng Nai) đang làm việc dưới lòng hố ga công trình Bệnh viện Đa khoa Bình Dương thì phần đất phía trên trượt xuống, vùi kín người.

Hiện trường hố ga bị sạt lở.

Phát hiện sự việc, các đồng nghiệp dùng cuốc, xẻng và máy múc để giải cứu nhưng do không gian chật hẹp, lượng đất lớn nên việc cứu nạn gặp khó khăn.

30 phút sau, khi được đưa lên khỏi hố, ông Quyết đã tử vong.

Tại hiện trường, hố ga không được rào chắn hay gia cố taluy, điều kiện thi công có nguy cơ tai nạn cao. Lúc xảy ra sự cố trời không mưa.

Cơ quan chức năng sau đó đã phong tỏa hiện trường và tạm dừng thi công để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Năm 2014, trước tình trạng Bệnh viện Đa khoa Bình Dương hiện hữu đã cũ và xuống cấp, tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập) khởi công xây dựng công trình Bệnh viện 1.500 giường với 19 tầng, vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng.

Công trình bệnh viện được xây dựng nằm ở góc đường Mỹ Phước Tân Vạn và ĐX 082 thuộc phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nay là phường Chánh Hiệp, TP.HCM.

Công trình sau đó bị gián đoạn do vướng thủ tục về nhà thầu, giải phóng mặt bằng. Đầu năm 2019, dự án khởi động lại, bất ngờ dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, ảnh hưởng đến tiến độ. Do thời gian kéo dài, một số hạng mục không còn phù hợp cần phải điều chỉnh để đáp ứng chuyên môn.

Đến nay, gói thầu số 1 gồm thi công, cung cấp và lắp đặt các hệ thống kỹ thuật đã đạt khoảng 95% khối lượng. Các phần việc còn lại chủ yếu là lắp thiết bị đầu cuối như camera, hệ thống cơ điện. Dự kiến hoàn thành trong quý IV/2025.