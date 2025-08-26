Sắp diễn ra Triển lãm 'Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025'

(VTC News) -

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hà Nội - trái tim của cả nước - đang khẩn trương hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho một sự kiện văn hóa - kinh tế - du lịch có ý nghĩa đặc biệt: “Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025”.

Đây là một trong những điểm nhấn quan trọng trong Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, diễn ra từ 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội.

Dòng chảy từ di sản đến sáng tạo

Đại diện Sở Công thương Hà Nội, đơn vị chủ trì tổ chức cho biết, sự kiện không chỉ là hoạt động văn hóa - kinh tế, mà còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Thông qua Triển lãm, Hà Nội khẳng định bản lĩnh và vị thế của Thủ đô - nơi hội tụ, kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc, đồng thời là trung tâm đổi mới sáng tạo, hội nhập cùng khu vực và thế giới.

Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025 được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng hùng cường, thịnh vượng. Bằng việc tái hiện dòng chảy từ truyền thống đến hiện đại, từ di sản đến công nghệ, triển lãm khẳng định: Giữ gìn bản sắc không có nghĩa là hoài niệm, mà là nền tảng để sáng tạo và vươn xa.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra các không gian trưng bày tại triển lãm.

Với chủ đề “Truyền thống và sáng tạo”, Triển lãm được thiết kế như một hành trình xuyên suốt, nơi công chúng được ngược dòng thời gian về với di sản ngàn năm, rồi bước vào không gian hiện đại với công nghệ tiên tiến, sáng kiến đột phá.

Sáu không gian chuyên đề được sắp đặt công phu chính là sáu “mạch nguồn cảm hứng”, cụ thể:

“Nét son Hà Nội” - trưng bày thủ công mỹ nghệ tinh xảo: gốm sứ Bát Tràng, mây tre Phú Vinh, dát vàng Kiêu Kỵ, khảm trai Thường Tín… Mỗi sản phẩm là kết tinh của tài hoa và tâm huyết nghệ nhân, đồng thời là chứng nhân cho bản lĩnh sáng tạo bền bỉ của người Hà Nội.

“Tinh hoa phố nghề” - nơi du khách được gặp gỡ, trò chuyện và xem nghệ nhân trình diễn các công đoạn nghề. Đây là dịp để thế hệ trẻ hiểu hơn về những nghề thủ công đã tồn tại hàng trăm năm, vẫn được gìn giữ nguyên vẹn cho đến ngày nay

“Công nghệ tiên phong” - trưng bày sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghệ cao như AI, công nghệ số, công nghiệp bán dẫn. Đây là hình ảnh Hà Nội tiên phong, năng động, tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

“Món quà Hà Nội” - tôn vinh tinh hoa ẩm thực: cốm làng Vòng, trà sen Bách Diệp, giò chả Ước Lễ, chè sen long nhãn, ô mai… Mỗi món ăn là một ký ức, một phần hồn cốt Thủ đô.

“Mạch nguồn văn hiến” - tái hiện dòng chảy di sản qua trải nghiệm viết thư pháp, nặn tò he, làm nón, nghe ca trù, chèo, xẩm. Đây là nơi truyền cảm hứng để thế hệ trẻ gìn giữ và tiếp nối truyền thống

“Làng trong phố” - không gian sinh vật cảnh tái hiện cổng làng, mái đình, cây đa, giếng nước, đưa người xem trở về với ký ức làng quê Bắc Bộ giữa lòng đô thị hiện đại

Kết nối văn hóa - thương mại - du lịch

Đại diện lãnh đạo Sở Công thương Hà Nội cho hay, điểm đặc biệt của Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025 là sự kết hợp hài hòa giữa trưng bày di sản văn hóa và xúc tiến thương mại - du lịch. Các không gian sẽ không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu, mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp kết nối giao thương, hợp tác.

Hà Nội sẽ giới thiệu hàng trăm sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp chủ lực, sản phẩm sáng tạo, đồng thời quảng bá điểm đến du lịch nổi bật như Hoàng thành Thăng Long, Chùa Một Cột, Khuê Văn Các, Ô Quan Chưởng…

Song song đó là các chương trình nghệ thuật dân gian, trình diễn áo dài, hoạt động xúc tiến thương mại, hội thảo kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trưng bày tại triển lãm.

Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025 được thiết kế đa dạng, vừa tôn vinh bản sắc di sản ngàn năm, vừa khẳng định vị thế tiên phong đổi mới sáng tạo của Thủ đô. “Chúng tôi kỳ vọng sự kiện sẽ là điểm hẹn văn hóa, thương mại, du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố sáng tạo của UNESCO - tới bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó, Hà Nội không chỉ giới thiệu những thành tựu đã đạt được, mà còn gửi đi thông điệp về một Thủ đô bản lĩnh, văn minh, sáng tạo, sẵn sàng đồng hành cùng đất nước trên con đường hội nhập và phát triển…”, đại diện lãnh đạo Sở Công thương Hà Nội nhấn mạnh.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Cũng theo đại diện Sở Công thương Hà Nội, tính đến ngày 26/8, các hạng mục dàn dựng, trang trí, bố trí gian hàng, tiểu cảnh, điểm check-in đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Lực lượng thi công, các sở, ngành phối hợp chặt chẽ để bảo đảm sự kiện diễn ra an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cao về thẩm mỹ, an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường.

Đây sẽ là dịp để mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp Thủ đô cùng nhìn lại hành trình 80 năm vẻ vang của dân tộc, tự hào về di sản, trân trọng sáng tạo, tiếp thêm động lực xây dựng Hà Nội phồn vinh, hiện đại và giàu bản sắc.

Trước đó, vào chiều 25/8, tại buổi kiểm tra thực tế tại Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã đề nghị Sở Công thương phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và đơn vị thi công; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nghệ nhân tham gia, hỗ trợ tối đa về kỹ thuật và hậu cần. Bổ sung trưng bày thêm sản phẩm làng nghề, sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thủ đô, qua đó giới thiệu toàn diện những thành tựu kinh tế - xã hội sau 80 năm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị Ban Tổ chức cần bố trí điểm check-in, đội ngũ hướng dẫn viên thuyết minh, giúp khách tham quan tiếp cận dễ dàng, cảm nhận rõ nét thông điệp Triển lãm. Yêu cầu sự kiện phải đảm bảo tính thẩm mỹ, hài hòa tổng thể, đồng thời giữ vững an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn lao động trong suốt thời gian diễn ra…