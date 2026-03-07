AFC tiết lộ án phạt của Malaysia, tuyển Việt Nam chờ tin vui

(VTC News) -

Trả lời trên kênh Astro Arena (Malaysia), Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor Paul đảm bảo rằng cơ quan này không đưa ra án phạt cấm thi đấu đối với đội tuyển Malaysia. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn đối mặt với việc bị xử thua 0-3 trong 2 trận đấu, một trong số đó là trận thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027.

Ông Windsor Paul dẫn 2 điều khoản trong Quy chế về đạo đức và kỷ luật của Liên đoàn bóng đá châu Á: "Điều khoản đó chính là cơ sở trao quyền cho Ủy ban Kỷ luật. Hai điều khoản này không đề cập đến việc đình chỉ các liên đoàn hay đội tuyển và những vấn đề tương tự. Tuy nhiên , ủy ban được trao quyền đưa ra quyết định vượt ra ngoài những gì được ghi trong bộ quy tắc".

Nội dung của 2 điều khoản mà Tổng thư ký AFC nhắc đến là phương án xử lý khi một đội bóng bị xác định có hành vi sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Theo quy chế, hình phạt được đưa ra là xử thua 0-3. Như vậy, theo phát biểu này của ông Windsor Paul, AFC đang xem xét xử thua đội tuyển Malaysia.

Tổng thư ký AFC

Nỗ lực kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) trong vụ bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ thất bại khi Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) ra phán quyết. Tòa giữ bác bỏ toàn bộ nội dung kháng cáo của FAM và giữ nguyên án cấm thi đấu 12 tháng (còn lại 8 tháng) đối với 7 cầu thủ liên quan, gồm Facundo Tomás Garcés Rattaro, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xác định FAM giả mạo hồ sơ trong quá trình nhập tịch cầu thủ. Cả 7 cầu thủ nêu trên không được công nhận là cầu thủ Malaysia hợp lệ bất kể quá trình nhập quốc tịch của họ có hợp pháp hay không. LĐBĐ Malaysia cố gắng kháng cáo bằng việc đổ trách nhiệm cho nhân viên hành chính và môi giới cầu thủ, phủ nhận cố ý thực hiện hành vi làm giả giấy tờ.

Dù vậy, điều này không làm thay đổi nhận định của FIFA về tư cách hợp lệ của cầu thủ. Đội tuyển Malaysia sử dụng 7 cầu thủ không hợp lệ trong 2 trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027. Theo quy chế của AFC, đội bóng này phải bị xử thua 0-3 ở cả 2 trận đấu này, đồng nghĩa với việc bị trừ 6 điểm và mất ngôi đầu bảng về tay đội tuyển Việt Nam.