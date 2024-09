Sao Hoa ngữ 9/9: Dương Mịch bị nói 'U40 vẫn giả ngây thơ', Tần Lam run sợ vì fan

(VTC News) -

Cùng điểm qua những tin tức sao Hoa ngữ đáng chú ý trong ngày 9/9.

Triệu Lộ Tư bác bỏ tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ

Ngày 6/9, Lưu Diệc Phi và Triệu Lộ Tư xuất hiện tại một sự kiện của thương hiệu. Phong cách trang điểm ngọt ngào, tươi trẻ của Triệu Lộ Tư nhận được nhiều lời khen ngợi. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng đặt nghi vấn liệu có phải Triệu Lộ Tư đã phẫu thuật thẩm mỹ vì nhan sắc nữ diễn viên có nhiều điểm khác so với trước đây, gây ra những cuộc tranh cãi không hồi kết.

Thậm chí, từ khóa "Triệu Lộ Tư phẫu thuật thẩm mỹ" còn lên top 1 hot search weibo ngày hôm đó với hơn 160 triệu lượt đọc. Tới ngày 7/9, studio của Triệu Lộ Tư đã lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho nữ diễn viên sinh năm 1998.

Phía Triệu Lộ Tư cho biết, họ đã ủy thác cho một công ty luật khởi kiện những tài khoản tung tin đồn phỉ báng, vu khống Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư khởi kiện những tài khoản tố cô phẫu thuật thẩm mỹ.

"Để đối phó với việc các tài khoản mạng xã hội công khai tung tin đồn, vu khống Triệu Lộ Tư phẫu thuật thẩm mỹ, xâm phạm quyền danh tiếng của Triệu Lộ Tư, công ty Luật Cửu Trạch Thượng Hải đã hoàn tất việc thu thập bằng chứng và sẽ ngay lập tức đệ đơn kiện lên tòa án, yêu cầu xử lý các tài khoản có liên quan đến vụ việc theo quy định của pháp luật", trích dẫn trong văn bản phía diễn viên Ôi hoàng đế bệ hạ của ta đăng tải.

Liên quan đến tin đồn Triệu Lộ Tư bị nghi thẩm mỹ, một nhà tạo mẫu khẳng định Triệu Lộ Tư không phẫu thuật thẩm mỹ. Nhan sắc nữ diễn viên gen Z trông khác lạ tại sự kiện ngày hôm đó vì phong cách trang điểm và đã giảm cân.

Một diễn viên từng hợp tác với Triệu Lộ Tư trong phim Trần Thiên Thiên trong lời đồn cũng lên tiếng bênh vực cho nữ diễn viên và khẳng định việc giảm cân có thể khiến một người trông khác hoàn toàn.

Dương Mịch bị mỉa mai vì quay quảng cáo kem

Dương Mịch được biết đến là minh tinh hạng A trong làng giải trí, địa vị của cô luôn nằm trong top đầu danh sách tiểu hoa sinh sau năm 85. Chính vì nổi tiếng, mọi hành động của người đẹp sinh năm 1986 đều trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Mới đây, Dương Mịch làm người phát ngôn cho hãng kem Haagen-Dazs đồng thời quay một video quảng cáo. Trong video, nữ diễn viên Hồ yêu tiểu hồng nương diện bộ váy màu xanh nước biển cao cấp, tóc búi gọn gàng cùng với cách trang điểm tinh tế, toát lên vẻ đẹp sang trọng, trang nhã và thanh lịch.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại phàn nàn về tư thế ăn kem thanh lịch quá mức của Dương Mịch. Hành động Dương Mịch nhìn chằm chằm vào kem, nhắm mắt và mím môi để thể hiện độ ngon của kem khiến nhiều người cho rằng cô đang giả vờ. Thậm chí, có tài khoản còn cho rằng Dương Mịch diễn xuất quá tự phụ, lúc nào cũng mở to mắt, cường điệu hóa mọi thứ.

Dương Mịch bị mỉa mai U40 vẫn giả vờ ngây thơ khi quay quảng cáo kem.

"Ở tuổi này vẫn giả vờ ngây thơ, dễ thương bằng ánh mắt như thế, thật không thể chịu được", "Việc ăn uống của Dương Mịch mang lại cho tôi cảm giác không thể ăn được đồ ăn cứng", "U40 rồi mà vẫn còn tỏ vẻ ngây thơ như thế, thật không thể hiểu nổi", "Nếu không có kỹ năng diễn xuất thì không nên diễn vụng", "Nhìn ăn kem thôi mà trông khó chịu thế", "Tư thế ăn kem này không biết có phải là đang diễn không",... là những bình luận chê bai Dương Mịch.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều tài khoản bênh vực nữ diễn viên 8X và cho rằng mọi khoảnh khắc của cô trong video đều đẹp. "Diễn xuất đôi khi giống như kem, có người ăn ngọt ngào, có người ăn theo trí tưởng tượng. Điều quan trọng là có lẽ lần này Mịch Mịch muốn mang đến cho mọi người một trải nghiệm kem ngon", một fan cứng của người đẹp 38 tuổi viết.

Về việc bị chê không có kỹ năng diễn xuất, rất nhiều cư dân mạng đã lên tiếng bênh vực cho cô và khẳng định Dương Mịch có nhiều bộ phim truyền hình hot, được CCTV chứng nhận. Tuy nhiên, sự thật là vài năm gần đây những bộ phim do Dương Mịch đóng chính đều bị chê bai.

Tần Lam bị fan vây kín

Vào ngày 7/9, Tần Lam tham gia một sự kiện ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Khi biết "Phú Sát hoàng hậu" của Diên Hy công lược xuất hiện, nhiều khán giả đã đổ xô đến trung tâm thương mại "quây kín" nữ diễn viên 43 tuổi. Trong một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, Tần Lâm bị fan vây kín sợ hãi tới mức trông khá run rẩy và phải có trợ lý đi kèm.

Từ khóa "Tần Lam bị fan vây kín đến mức phát run" cũng lên hot search với hơn 21 triệu lượt đọc. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng cho người đẹp sinh năm 1981.

Tần Lam bị fan vây kín khi tham gia một sự kiện.

"Tôi có cảm giác như Tần Lam đang phát run lên vì sợ", "Nhìn Tần Lam mà thấy thương, bị fan vây kín mà trông vẫn rất xinh đẹp", "Mặc dù có rất nhiều người tại hiện trường và rất đông đúc nhưng Tần Lam rất lo lắng cho fan, thậm chí còn cố gắng tranh thủ cơ hội để chụp ảnh cùng người hâm mộ có mặt tại hiện trường sau sự kiện",

"Trời ơi nhiều người quá, mọi người chú ý an toàn nhé", "Ngay cả thợ trang điểm cũng trở thành vệ sĩ, an ninh khu vực này không tốt chút nào cả. Chỉ có hơn chục nhân viên bảo vệ chung tay tạo ra một lối đi nhỏ, vẫn cách xa cửa thang máy", "Tôi thấy an ninh vẫn chưa đủ mạnh. Mọi người không sợ xảy ra tai nạn giẫm đạp sao"... là những bình luận của cư dân mạng.

Vài năm gần đây, Tần Lam tham gia nhiều tác phẩm truyền hình cả vai chính lẫn vai phụ và nhận được nhiều lời khen về diễn xuất như Trái tim gợn sóng, Chuyển mình rực rỡ,...

Về đời tư, Tần Lam hiện vẫn độc thân. Trước đây cô từng hẹn hò với Huỳnh Hiểu Minh, nhưng mối tình chỉ kéo dài 4 năm. Năm 2022, nữ diễn viên bị lộ chuyện yêu đương với đàn em kém tuổi Ngụy Đại Huân. Tuy nhiên, mối tình cũng không kéo dài lâu và chia tay sau 1 năm hẹn hò.

Lưu Thi Thi bị chê bai nhan sắc

Đầu tháng 9 vừa qua, Lưu Thi Thi gây chú ý khi tham gia một sự kiện thời trang. Nữ diễn viên sinh năm 1987 diện bộ vest trắng thanh lịch, để tóc dài, trang điểm nhẹ nhàng.

Trên mạng xã hội, những bức ảnh chụp cận mặt chưa chỉnh sửa của bà xã Ngô Kỳ Long được đăng tải gây ra nhiều tranh cãi. Một số khán giả cho rằng, ở tuổi 37, nhan sắc Lưu Thi Thi trông ngày càng đơ cứng, làm dấy lên nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Lưu Thi Thi trong loạt ảnh được studio đăng tải (trái) và hình ảnh bị fan chụp khi tham gia sự kiện.

Một phía cho rằng, Lưu Thi Thi đã can thiệp dao kéo nhằm theo đuổi sự hoàn hảo khiến khuôn mặt cô mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có.

Mặt khác, một số người cho rằng, Lưu Thi Thi trông khác lạ có thể chỉ do các yếu tố bên ngoài như trang điểm, làm tóc, ánh sáng, góc chụp. Trong khi đó, hình ảnh studio nữ diễn viên Bộ bộ kinh tâm đăng tải, Lưu Thi Thi toát lên vẻ quý phái, thanh lịch, đường nét gương mặt không có nhiều thay đổi.