Sao Hoa ngữ 7/2: Chồng Từ Hy Viên từ bỏ quyền thừa kế, mắng Uông Tiểu Phi

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hoa ngữ ngày 7/2.

DJ Koo từ bỏ quyền thừa kế tài sản của Từ Hy Viên

Sau khi Từ Hy Viên (Đại S) qua đời đột ngột vào ngày 2/2 ở Nhật Bản, việc phân chia tài sản của nữ diễn viên quá cố được nhiều người quan tâm. Đặc biệt, việc này có liên quan đến người chồng thứ hai của cô là DJ Koo Jun Yup và chồng cũ là doanh nhân Uông Tiểu Phi.

Từ Hy Viên và người chồng thứ hai DJ Koo.

Sau nhiều ngày im lặng, nam DJ người Hàn Quốc vừa lên tiếng. Trong bài đăng, DJ Koo tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế tài sản của Từ Hy Viên và chuyển giao quyền lợi này cho mẹ cô là bà Hoàng Xuân Mai.

Đối với hai con riêng của vợ, các biện pháp pháp lý sẽ được sử dụng để đảm bảo hai bé được trưởng thành an toàn. Anh hy vọng có thể bảo vệ hai đứa trẻ khỏi những tác động tiêu cực bên ngoài.

Ngoài ra, trong bài viết, Koo cũng lên án mạnh mẽ những hành vi công kích, vu khống ác ý của một số người trong thời gian để tang. Điều này được cho là ngầm ám chỉ chồng cũ của Từ Hy Viên, doanh nhân Uông Tiểu Phi.

Bài đăng của nam DJ mở đầu bằng câu "Thiên thần của tôi đã lên thiên đường rồi" khiến mọi người đều rơi nước mắt. Chồng cũ của Từ Hy Viên viết: "Trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả những người đã yêu mến Từ Hy Viên. Hiện tại, tôi đang trải qua nỗi buồn và nỗi đau không thể diễn tả được. Đây là thời điểm vượt quá sức tưởng tượng, nó giống như một nỗi đau xé lòng. Tôi không còn sức lực để nói bất cứ điều gì và tôi không muốn nói bất cứ điều gì.

Trong khi chúng ta đang ở thời điểm đau buồn vì mất mát thì một số kẻ lại giống như ác quỷ, làm tổn hại đến thiên thần của tôi. Có kẻ giả tạo đau buồn đi dưới mưa trong khi những người khác lại bịa đặt tin tức bảo hiểm giả để làm mất uy tín của gia đình Đại S. Thì ra trên đời này thật sự có kẻ xấu như vậy khiến cho tôi thấy rất sợ hãi. Chúng ta có thể để cho Từ Hy Viên yên nghỉ vui vẻ được không?", DJ Koo viết.

Nam DJ chỉ trích Uông Tiểu Phi “giả vờ đau buồn đi dưới mưa trông rất thảm thương” khi nhận tin vợ cũ qua đời.

DJ Koo khẳng định, gia tài của Đại S là do chính cô dùng mồ hôi và xương máu mới có được. Do đó, anh đã giao toàn bộ quyền thừa kế tài sản cho mẹ vợ để tránh kẻ xấu can thiệp vào việc nuôi dạy hai đứa trẻ. Đối với anh, thời gian bên cạnh Đại S là món quà vô giá, không gì có thể đổi được trên đời. Bảo vệ gia đình Đại S là điều cuối cùng anh muốn làm.

Ngay lập tức, từ khóa "DJ Koo từ bỏ quyền thừa kế của Đại S" đã leo lên Top 1 hot search trên Weibo.

Trước đó, khi có tin đồn Đại S qua đời, Uông Tiểu Phi xuất hiện với hình ảnh đi bộ dưới mưa về nhà trông rất đáng thương. DJ Koo miêu tả hình ảnh Uông Tiểu Phi đi dưới mưa là "giả vờ trông rất thảm thương".

Từ Hy Viên cùng chồng cũ Uông Tiểu Phi và hai con.

Theo các quy định luật pháp ở Đài Loan (Trung Quốc), sau khi cặp vợ chồng ly hôn, nếu người giám hộ ban đầu qua đời, quyền nuôi con sẽ tự động được chuyển cho người vợ hoặc chồng còn sống. Điều này có nghĩa là sau khi Đại S qua đời, quyền nuôi dưỡng hai đứa con sẽ được được chuyển giao cho Uông Tiểu Phi theo luật định.

Mẹ chồng cũ Từ Hy Viên bị cấm livestream

Ngày 6/2, bà Trương Lan - mẹ chồng cũ của Từ Hy Viên - lần đầu tiên lên livestream để bán hàng sau khi con dâu cũ qua đời. Một lượng lớn cư dân mạng đã đổ xô vào phòng phát sóng trực tiếp và cáo buộc nữ doanh nhân "hoàn toàn không nói sự thật". Bị cư dân mạng chỉ trích, bà Trương Lan tỏ thái độ cương quyết, tuyên bố "luật sư đã vào cuộc để thu thập chứng cứ".

Trong lúc livestream, mẹ của Uông Tiểu Phi còn cố gắng kìm nước mắt với nụ cười cứng đờ và bày tỏ sự lo lắng cho hai đứa cháu tội nghiệp của mình. Trong suốt buổi livestream, bà không nhắc đến con dâu cũ mà chỉ cho biết bản thân đã trải qua những khoảnh khắc đen tối nhất cuộc đời trong ba ngày qua, đồng thời nhớ lại những khó khăn đã gặp phải khi mới khởi nghiệp.

Bà Trương Lan trong buổi livestream mới nhất.

Khi một số khán giả nói rằng cách ăn uống của bà rất xấu xí, Trương Lan liền tuyên bố: "Ăn ngon hay không không quan trọng, chỉ cần kiếm được tiền bằng mồ hôi và công sức của mình, có lương tâm trong sáng thì có thể ăn một cách thoải mái".

Nhưng chỉ hơn 1 giờ sau đó, phòng phát sóng trực tiếp của bà đột nhiên bị cấm. Trước tình huống này, nhiều fan của Đại S bày tỏ sự đồng tình, thậm chí còn hy vọng bà Trương Lan bị cấm phát sóng vĩnh viễn. Từ khóa “Trương Lan bị cấm livestream” cũng lọt top tìm kiếm trên hot search Weibo với hơn 8 triệu lượt đọc.

rước đó, bà Trương Lan nhiều lần lên tiếng chỉ trích con dâu cũ, thậm chí còn kể xấu về cô rất nhiều lần.

"Vua hài" Thẩm Đằng lên tiếng về tin đồn ngoại tình

Mạng xã hội đang lan truyền tin đồn "vua hài" Thẩm Đằng ngoại tình, có con riêng với nữ diễn viên Lâm Duẫn. Bài đăng cho biết, "ông vua phòng vé" Trung Quốc đã bí mật hẹn hò với người đẹp phim Mỹ nhân ngư trong nhiều năm. Thậm chí, họ còn có một đứa con chung.

Thẩm Đằng và Lâm Duẫn bị đồn hẹn hò, có con chung.

Thẩm Đằng là ngôi sao nổi tiếng trong giới hài kịch, hình tượng hài hước của anh đã in sâu vào tâm trí khán giả. Không chỉ được gọi là "vua hài", nam diễn viên sinh năm 1979 còn có biệt danh "ông hoàng phòng vé" điện ảnh do các bộ phim mà tham gia có doanh thu tốt.

Theo Sohu, anh từng đứng vị trí thứ 8 trong số các sao nam được trả cát-sê cao nhất, sau Ngô Kinh, với khoảng 60 triệu NDT (hơn 8 triệu USD) cho một bộ phim.

Trong khi đó, Lâm Duẫn là nữ diễn viên thế hệ mới, nổi tiếng nhờ tác phẩm điện ảnh Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì với doanh thu hơn 3,3 tỷ NDT (452 triệu USD). Thời điểm đóng bộ phim này, người đẹp sinh năm 1996 mới 18 tuổi. Sau thành công của bộ phim, sự nghiệp của Lâm Duẫn có chút chững lại, chỉ khởi sắc khi tham gia hai tác phẩm truyền hình là Mộng hoa lục đóng cùng Lưu Diệc Phi và Nạn nhân không hoàn hảo đóng cùng Châu Tấn.

Studio của Thẩm Đằng nhanh chóng đưa ra tuyên bố trên Weibo để bác bỏ tin đồn ngoại tình: "Là giả! Chúc mọi người năm mới may mắn". Ngay sau đó, studio của Lâm Duẫn cũng ra tuyên bố phủ nhận mối quan hệ giữa cô và đàn anh, đồng thời khẳng định sẽ có hành động pháp lý chống lại những kẻ tung tin đồn ác ý.

Ánh mắt Lâm Duẫn nhìn Thẩm Đằng trong show truyền hình được cư dân mạng cho là “ngọt ngào”.

Mặc dù cả hai bên đều nhanh chóng lên tiếng phủ nhận tin đồn, nhưng sự nghi ngờ của cư dân mạng vẫn không hề lắng xuống vì trong quá khứ, giữa họ đã có sự tương tác nhất định. Năm 2022, mỹ nhân họ Lâm tham gia show Ma hoa đặc khai tâm cùng Thẩm Đằng. Trong chương trình này, "vua hài" dành nhiều cử chỉ quan tâm cho cô, chủ động nhặt đồ cho Lâm Duẫn. Ánh mắt nữ diễn viên nhìn anh được nhiều người diễn giải là "ngọt ngào".

Ngoài ra, ngay từ năm 2022, đã có tin đồn rằng "một ngôi sao nam hàng đầu tên gồm hai chữ" đã ly hôn vì ngoại tình với một "ngôi sao nữ tên cũng gồm hai chữ".

Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu Thẩm Đằng vướng tin đồn ngoại tình. Vào năm 2020, nam diễn viên 7X bị đồn "ăn vụng" khi xuất hiện cùng một cô gái lạ ở hộp đêm.