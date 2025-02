Sao Hàn 6/2: Vừa kết hôn, tài tử 'Nấc thang lên thiên đường' từng suýt mất mạng

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 6/2.

BlackPink công bố world tour 2025

Tối 5/2, người hâm mộ BLACKPINK trên toàn thế giới đã không khỏi bất ngờ và phấn khích khi kênh YouTube chính thức của nhóm tung teaser clip hé lộ về world tour diễn ra vào năm 2025. Đoạn clip ngắn ngủi chỉ 21 giây ngay lập tức gây "bão" mạng xã hội.

Việc YG Entertainment hé lộ về world tour của BLACKPINK vào thời điểm các thành viên còn chưa hoàn thành dự án solo và chưa có kế hoạch comeback nhóm trong năm 2025 đã khiến nhiều người hâm mộ không khỏi hoang mang. Thậm chí, có người còn cho rằng YG đang quá vội vàng để cứu vớt doanh thu nên phải tung ra teaser world tour ngay từ đầu năm 2025.

BlackPink sẽ có chuyến lưu diễn toàn cầu trong năm 2025.

Mặc dù còn nhiều hoài nghi, nhưng hành động chia sẻ teaser world tour lên story Instagram của Jisoo đã khiến người hâm mộ tin rằng world tour của BLACKPINK trong năm 2025 là sự thật.

Trong những ngày tới, công ty sẽ hé lộ những điểm dừng chân của nhóm trong chuyến lưu diễn lần này. Người hâm mộ Việt hy vọng sẽ tái ngộ BlackPink trong năm 2025.

Năm 2023, BlackPink lần đầu tiên đến Việt Nam, tổ chức 2 đêm diễn bùng nổ ở sân vận động Mỹ Đình. Không phụ sự mong mỏi của khán giả, bốn cô gái xứ Kim chi mang tới những phần trình diễn sôi động. Trong gần hai tiếng đồng hồ, BLACKPINK thể hiện hơn 20 ca khúc nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi của nhóm như: How You Like That, Whistle, Pretty Savage, Lovesick Girl, Don’t Know What to Do, Kill This Love, Playing with Fire...

Không chỉ mang lại một bữa tiệc âm nhạc đẳng cấp, các thành viên của BLACKPINK còn chinh phục người hâm mộ khi thể hiện tình yêu với đất nước và văn hoá Việt Nam.

Kwon Sang Woo hốt hoảng vì phổi "chuyển màu trắng"

Trong một video được phát hành trên kênh YouTube Kwangjae Unnie vào ngày 3/2, Kwon Sang Woo đã tiết lộ câu chuyện "rùng rợn" về sức khỏe của mình do thói quen ăn uống thiếu khoa học.

Kwon Sang Woo cho biết anh vốn là người thích ăn gan và lòng bò. Năm 2010, khi anh quay phim Daemul, có rất nhiều nhà hàng thịt bò Hàn Quốc bên cạnh phim trường nên anh đã tranh thủ ăn "thả ga". Anh kể: "Nhà hàng đã cho tôi rất nhiều cheonyeop (dạ dày, lá sách bò) miễn phí, và tôi thích nó nên tôi đã ăn rất nhiều. Tuy nhiên, sau đó, tôi đã nhận được kết quả bất thường khi chụp CT. Phổi của tôi chuyển sang màu trắng. Bác sĩ nói tôi đã ăn nhiều gan và lòng nên bị nhiễm giun đũa".

Thời điểm đó, Kwon Sang Woo vừa kết hôn. Khi nghe tin, anh thậm chí còn nghĩ: "Liệu mình có chết không?". Kwon Sang Woo cho biết: "Tôi đã hỏi bác sĩ phải làm gì và ông ấy nói rằng tình trạng đó sẽ tự nhiên biến mất. Vì vậy, tôi đã mua một ít thuốc chống ký sinh trùng để uống. Sau đó, tôi không ăn gan hoặc lòng trong nhiều năm".

Kwon Sang Woo hốt hoảng khi phổi "chuyển màu trắng" vì thói quen ăn uống.

Kwon Sang Woo cũng cho biết, trải nghiệm này khiến anh nhận ra tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe. Anh kêu gọi mọi người hạn chế ăn các món sống, ăn chín để tránh nhiễm ký sinh trùng. Sự việc diễn viên chia sẻ cũng gây xôn xao trên mạng xã hội và lọt top tìm kiếm. Tên của Kwon Sang Woo đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm theo thời gian thực, cho thấy sự quan tâm của khán giả dành cho anh.

Kwon Sang Woo sinh năm 1976, cao 1,83 m, khởi nghiệp với vai trò người mẫu. Anh chạm ngõ màn ảnh với vai phụ trong Lời cầu hôn ngọt ngào năm 2001. Sau đó, anh nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như Cô bạn gia sư, Chuyện tình buồn, Nấc thang lên thiên đường (đóng cùng Choi Ji Woo), Một thời học sinh, Cha xứ biết yêu... Gần đây, anh gây chú ý với phim điện ảnh Hitman 2.

Kwon Sang Woo và vợ - diễn viên Son Tae Young - có hai con, một trai, một gái. Hiện Son Tae Young không đóng phim, dành thời gian làm bà nội trợ. Vì công việc và gia đình, hai vợ chồng cô mỗi người sống ở một đất nước: vợ con ở Mỹ, chồng ở Hàn.

Lee Seung Gi và Lee Da In lần đầu khoe ảnh con gái

Ngày 5/2, Lee Da In đã chia sẻ những bức ảnh đầu tiên về cô con gái nhỏ của mình trên tài khoản chính thức, đồng thời gửi gắm lời nhắn đầy yêu thương: "Chúc mừng sinh nhật thiên thần nhỏ của mẹ. Cảm ơn con đã mang đến cho mẹ niềm hạnh phúc bất tận trong suốt một năm qua." Trong ảnh, Lee Seung Gi đang ôm con gái một tuổi, nở nụ cười ấm áp, đầy tự hào.

Lee Seung Gi và con gái.

Lee Seung Gi và Lee Da In xác nhận mối quan hệ vào tháng 5/2021 và chính thức kết hôn vào tháng 4/2023. Cặp đôi chào đón con gái đầu lòng vào tháng 2/2023. Bài đăng này đánh dấu lần đầu tiên Lee Da In cập nhật hình ảnh sau 10 tháng, kể từ bài đăng kỷ niệm ngày cưới vào tháng 4/2023.

Lee Da In, con gái của nữ diễn viên kỳ cựu Kyeon Mi Ri, luôn giữ kín đời tư của gia đình. Sau đám cưới, Lee Seung Gi và Lee Da In đã quyên góp 110 triệu won tiền mừng cho Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc để hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp và các nạn nhân của vụ cháy rừng Gangneung.