Sao Hoa ngữ 23/8: Gần 60 triệu lượt đọc tin tức về Châu Tấn ở tuổi 50

(VTC News) -

Đồng Lệ Á tập ăn mì ăn liền bằng chân cho vai diễn mới

Theo Sohu, bộ phim Nếu anh là người yêu em nhất trên đời (Till Love Do Us Apart) do "đệ nhất mỹ nữ Tân Cương" Đồng Lệ Á và Hoàng Minh Hạo đóng chính vừa có buổi chiếu roadshow ở Quảng Đông nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Đồng Lệ Á.

Trong phim, nữ diễn viên 41 tuổi vào vai Phúc Giai Nghệ - một người phụ nữ bị cụt tay, lớn lên trong trại trẻ mồ côi nhưng rất dũng cảm và ngoan cường, không chịu khuất phục trước số phận. Dù không có tay, Phúc Giai Nghệ vẫn vươn lên trong cuộc sống và dùng chính đôi chân thay thế hai bàn tay của mình. Theo chia sẻ của Đồng Lệ Á, để được nhận vai diễn này, cô dành nhiều thời gian tập luyện diễn bằng chân từ việc ăn mì gói, nâng đồ vật hay thậm chí là cả em bé sơ sinh.

Tại buổi roadshow, nữ diễn viên 8X thừa nhận cô cảm thấy bắp chân sắp "nổ tung" trong quá trình quay phim. Sự nỗ lực và cống hiến vì điện ảnh của Đồng Lệ Á khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Không giống như các đồng nghiệp khác cùng thời, ở tuổi 41, Đồng Lệ Á không chọn đóng phim cổ trang mà thay vào đó, cô lựa chọn những bộ phim chính kịch, nhân vật gai góc và đa dạng hơn. Trước đây, Đồng Lệ Á được biết tới với danh xưng "mỹ nhân cổ trang" nhờ nhiều vai diễn ấn tượng như Triệu Phi Yến trong Mẫu nghi thiên hạ, Niên Tố Ngôn trong Cung tỏa tâm ngọc,...

Lưu Diệc Phi hở bạo khoe lưng trần

Trên trang Instagram, Lưu Diệc Phi khoe hình ảnh xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue số Kim Cửu tháng 9 với tấm lưng trần hở bạo khiến nhiều người chú ý.

Trong ảnh, "thần tiên tỷ tỷ" diện trang phục gợi cảm, để trần toàn bộ phần lưng khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên. Trên mạng xã hội weibo, từ khóa "Lưu Diệc Phi khoe lưng trần" có gần 9 triệu lượt đọc và gần 1000 lượt bình luận.

Lưu Diệc Phi hở bạo khoe lưng trần.

"Đúng là đẳng cấp chỉ có ở Lưu Diệc Phi, dù có lộ da thịt thế nào đi chăng nữa cũng không lộ vẻ trần trụi thay vào đó là sự sang trọng, quý phái", một tài khoản viết.

Ở tuổi 36, Lưu Diệc Phi vẫn giữ vững danh hiệu "thần tiên tỷ tỷ" vạn người mê nhờ nhan sắc thanh thuần. Mỗi lần lộ diện, mỹ nhân phim Thần điêu đại hiệp lại khiến người hâm mộ ngỡ ngàng vì vẻ đẹp trẻ trung. Năm 2024, Lưu Diệc Phi tiếp tục gây được tiếng vang nhờ thành công của bộ phim Câu chuyện hoa hồng.

Không chỉ có sức hút ở lĩnh vực nghệ thuật, tài nguyên thời trang và quảng cáo của nữ diễn viên sinh năm 1987 vẫn được coi là đứng đầu bảng trong danh sách những tiểu hoa sinh sau 1985 như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi.

Châu Tấn 50 tuổi đẹp mê hoặc lòng người

Ngày 22/8, Châu Tấn tham gia sự kiện của một thương hiệu tại Thượng Hải thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên 50 tuổi diện trang phục dạ hội dáng dài, tôn lên đường cong gợi cảm.

Châu Tấn.

Bộ đầm được thiết kế giúp Châu Tấn khoe được bờ vai gợi cảm và chiếc cổ dài thon thả. Những đường sequin lấp lánh trên bề mặt trang phục càng làm tăng thêm vẻ lộng lẫy của nữ diễn viên Như Ý truyện. Đặc biệt, với nước da trắng cùng phong cách trang điểm tinh tế, Châu Tấn dường như đã bị thời gian bỏ quên. Hình ảnh này khiến nhiều người không thể tin rằng chỉ hai tháng nữa Châu Tấn sẽ chính thức tròn 50 tuổi.

Từ khóa "Châu Tấn 50 tuổi khiến người ta mê hoặc" lọt top 2 trên hot search weibo và có hơn 56 triệu lượt đọc cùng hơn 21.000 lượt bình luận.

Dưới phần bình luận, nhan sắc của Châu Tấn nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ: "Cô ấy có vóc dáng tuyệt đẹp, thật ghen tị quá", "Trông Châu Tấn chẳng giống một phụ nữ 50 tuổi chút nào", "Châu Tấn quá xinh đẹp rồi", "Ngay cả chụp camera thường cũng không dìm nổi nhan sắc này",... là những bình luận của cư dân mạng.

"Tiểu Long Nữ" đẹp nhất màn ảnh đóng cặp với sao nam kém 16 tuổi

Lý Nhược Đồng được khán giả biết đến với biệt danh “Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh” trong phim Thần điêu đại hiệp phiên bản 1995. Theo QQ, mới đây, đoàn phim phim Hoa hồng buổi chiều có sự tham gia của Lý Nhược Đồng đã tung ra hình ảnh mới.

Trong phim, Lý Nhược Đồng đóng vai vợ chồng với diễn viên Hạ Cương, người kém cô 16 tuổi. Loạt ảnh được đăng tải là hình ảnh đám cưới của nhân vật mà Lý Nhược Đồng và Hạ Cương đảm nhận.

Lý Nhược Đồng và àn em kém 16 tuổi.

Ở tuổi 58, nữ diễn viên được khen trông vẫn rất trẻ trung. Dù đóng cặp với đàn em kém 16 tuổi nhưng cả hai không có sự chênh lệch quá nhiều. Thậm chí, hình ảnh cô dâu của người đẹp sinh năm 1966 trong phim còn được khán giả hết lời khen ngợi vì quá hoàn hảo. Từ khóa “Lý Nhược Đồng đóng cặp với sao nam kém 16 tuổi” cũng lên top hot search weibo với hơn 38 triệu lượt đọc.

"Nhìn Lý Nhược Đồng mặc váy cưới cưới, hình ảnh nàng Tiểu Long Nữ ngày nào lại ùa về", "Chắc chắn trong làng giải trí không một ai toát ra được khí chất kiêu sa như Lý Nhược Đồng khi mặc váy cưới ở tuổi 58", "Cô ấy có vóc dáng quá tuyệt vời, nhìn thế này ai dám bảo 58 tuổi nào", "Bộ ảnh cưới ai cũng mong ước, chính là cô ấy, Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh", "Có vẻ như cả hai không chênh lệch tuổi tác quá nhiều, vào vai vợ chồng rất hợp lý", "Trông Lý Nhược Đồng và Hạ Cương trong phim rất xứng đôi",... là những bình luận của khán giả.

Trong phim Hoa hồng buổi chiều, Lý Nhược Đồng đóng vai Trần Lâm - một bà nội trợ toàn thời gian. Trần Lâm chọn lui về hậu phương chăm sóc gia đình và để chồng có cơ hội vươn lên trong sự nghiệp. Cặp đôi có cuộc sống hạnh phúc cùng cô con gái 8 tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc của Trần Lâm không hoàn hảo như vẻ bề ngoài. Sau khi phát hiện chồng có người tình bên ngoài, Trần Lâm gần như suy sụp hoàn toàn nhưng cô vẫn đứng dậy bước tiếp.