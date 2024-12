Sao Hàn 27/12: Lee Min Ho từng bị đâm xe, gãy xương đùi, phải nằm viện 7 tháng

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn 27/12.

Lee Min Ho bị rách sụn, gãy xương đùi, nằm viện 7 tháng vì tai nạn

Nam diễn viên Lee Min Ho đã thu hút sự chú ý khi tái xuất trên chương trình truyền hình You Quiz on the Block sau 15 năm vắng bóng. Trong chương trình, Lee Min Ho đã chia sẻ về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mà anh từng gặp phải, khiến anh phải nằm viện trong một thời gian dài.

Theo lời kể của Lee Min Ho, vụ tai nạn xảy ra vào năm 2006, khi anh 20 tuổi. Vào thời điểm đó, anh và bạn thân, nam diễn viên Jung Il Woo, đang đi du lịch ở tỉnh Gangwon sau khi hoàn thành việc quay phim Secret Correction. Một tài xế say rượu đã lái xe lấn làn và đâm vào xe của họ. Vụ tai nạn khiến Lee Min Ho bị rách sụn và gãy xương đùi. Anh đã phải nằm viện điều trị trong suốt 7 tháng.

Lee Min Ho bị rách sụn, gãy xương đùi, nằm viện 7 tháng vì tai nạn giao thông.

"Đó là một vụ tai nạn kinh hoàng, gây chấn động tỉnh Gangwon. Tất cả những người trên chiếc xe gây tai nạn đều thiệt mạng. Riêng tôi phải nằm viện gần một năm, phần lớn thời gian là liệt giường," Lee Min Ho hồi tưởng.

Nam diễn viên sinh năm 1987 chia sẻ rằng vào thời điểm đó, anh đã trải qua những cảm xúc tiêu cực như buồn bã và chán nản vì sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng thời sự nghiệp cũng bị gián đoạn.

Sau vụ tai nạn, Jung Il Woo đã được xuất viện sớm hơn Lee Min Ho và sau đó gặt hái thành công với vai diễn trong sitcom High Kick 1 (2006). Chứng kiến sự thành công của bạn thân, Lee Min Ho thừa nhận anh vừa vui mừng cho bạn, nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi cảm giác ghen tị.

"Tôi tự trách mình vì đã có những suy nghĩ như vậy. Một mặt, tôi thực sự rất vui cho Il Woo. Nhưng mặt khác, tôi cũng cảm thấy nóng lòng và thiếu kiên nhẫn. Tôi cũng khao khát được mọi người công nhận và được tỏa sáng như vậy," nam diễn viên tâm sự.

Lee Min Ho nổi lên từ phim Boys Over Flowers năm 2009, sau đó góp mặt trong các bộ phim ăn khách như Những người thừa kế, Thợ săn thành phố, Nàng ngốc và quân sư... Anh xuất ngũ hôm 25/4/2019 sau hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Gần đây, ngôi sao đóng Pachinko mùa hai, sau thành công của phần đầu.

Nam ca sĩ Mino bị điều tra

Tờ Kukmin Ilbo đưa tin cảnh sát đã chính thức mở cuộc điều tra khẩn cấp đối với ca sĩ hạng A Mino (WINNER) của Hàn Quốc về nghi vấn vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự. Trước đó, vào ngày 23/12, Cục Quản lý Nhân lực Quân đội đã yêu cầu cảnh sát điều tra Mino với cáo buộc lơ là trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nguồn tin cho biết thêm, thành viên WINNER sẽ phải tái nhập ngũ nếu vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự theo quy định hiện hành. Điều đáng nói là nam nghệ sĩ vừa chính thức xuất ngũ vào ngày 23/12 vừa qua.

Đại diện Cục Quản lý Nhân lực Quân đội đã đưa ra thông báo về vụ việc của Mino (sinh năm 1993): “Cục Quản lý Nhân lực Quân đội sẽ không tiến hành điều tra riêng đối với ca sĩ Mino. Thay vào đó, cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra vụ việc. Chúng tôi tin tưởng quá trình điều tra của cảnh sát sẽ cung cấp cho công chúng cái nhìn chính xác và đầy đủ hơn về sự việc".

Song Mino bị điều tra với cáo buộc lơ là trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trước đó, Mino vướng cáo buộc bỏ bê nghĩa vụ quân sự. Nam thần tượng bị nghi ngờ được cấp trên bao che và làm giả hồ sơ chấm công.

Mino bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự từ tháng 3/2023 với vai trò là nhân viên phục vụ cộng đồng tại cơ sở tiện lợi Cư trú Mapo. Theo điều tra của Dispatch, Mino đã có chuyến du lịch Hawaii kéo dài 6 ngày 5 đêm, bắt đầu từ ngày 30/10. Điều đáng nói là sau khi trở về từ chuyến đi này, Mino đã không có mặt tại nơi làm việc.

Không chỉ vậy, Dispatch còn cho biết Mino thường xuyên vắng mặt tại nơi làm việc ngay cả vào những thời điểm khác. Anh thường chỉ đến ký xác nhận rồi rời đi. Cấp trên của Mino, được xác định là người có tên "L", bị cáo buộc đã nhiều lần bao che cho hành vi của thành viên nhóm WINNER.

Theo những gì Dispatch tìm hiểu được, trong hồ sơ, Mino thường xuyên vắng mặt với lý do sức khỏe. Sau khi thông tin về vụ việc được Dispatch đăng tải, Cơ sở Tiện lợi Cư trú Mapo đã đưa ra phản hồi: "Chúng tôi không thể xác nhận chi tiết về việc lơ là công việc hay các vấn đề khác. Hiện tại, Song Mino đang trong thời gian nghỉ bệnh và sẽ nghỉ đến hết ngày 23".

Về phía công ty quản lý YG Entertainment cũng đã phát hành thông báo chính thức: "Rất khó để xác nhận thông tin chi tiết liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của nghệ sĩ. Tuy nhiên, lý do Song Mino nghỉ ốm là do thời gian điều trị y tế kéo dài theo đúng quy định". Tuy nhiên, những lời giải thích này không làm xoa dịu được dư luận Hàn Quốc.

Song Hye Kyo thừa nhận diễn xuất của mình nhàm chán

Song Hye Kyo đã tham gia chương trình trò chuyện You Quiz on the Block của đài tvN. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên xuất hiện trong một talkshow truyền hình sau 23 năm.

Trong chương trình, Song Hye Kyo dành nhiều thời gian chia sẻ về bộ phim mới "Black Nuns", những trải nghiệm trong sự nghiệp diễn xuất cũng như cuộc sống cá nhân. Cô tâm sự: "Là một Song Hye Kyo, với tư cách là một người phụ nữ và một diễn viên, tôi đã trải qua cả những ngày đau khổ lẫn những khoảnh khắc hạnh phúc." Lời chia sẻ này đã khơi gợi sự tò mò của nhiều người, đặc biệt là sau những biến động trong đời tư của cô.

Song Hye Kyo thừa nhận diễn xuất của mình nhàm chán.

Song Hye Kyo đã thể hiện sự thân thiện, vui vẻ và được khen ngợi về khiếu hài hước. Khi MC Yoo Jae Suk hỏi: "Có vẻ như em có một mạng lưới bạn bè rất rộng, chẳng hạn như đi du lịch cùng Kim Hye Soo và Suzy", Song Hye Kyo đã hài hước đáp lại: "Hình như xung quanh tôi toàn là phụ nữ", khiến cả trường quay bật cười.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ về giai đoạn khủng hoảng trong sự nghiệp, khi cô cảm thấy diễn xuất của mình trở nên nhàm chán. Chính điều này đã thúc đẩy cô tập trung vào việc trau dồi kỹ năng diễn xuất trong suốt 5 năm.

Theo thông tin từ Sportchosun, toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện của Song Hye Kyo sẽ được phát sóng vào ngày 1/1/2025.

Đáng chú ý, Song Hye Kyo vừa tái xuất màn ảnh rộng với Black Nuns, đánh dấu sự trở lại của cô sau gần một thập kỷ vắng bóng. Bộ phim dự kiến ra mắt vào ngày 24/1 năm tới và đang nhận được sự mong đợi từ đông đảo người hâm mộ.