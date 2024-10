Sao Hàn 31/10: G-Dragon làm náo loạn showbiz, bà xã Won Bin trẻ trung tuổi 45

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 31/10

G-Dragon đánh úp fan, nhá hàng nhạc mới

Trong tập You Quiz on the Block phát sóng tối 30/10, G-Dragon đã khiến cả khán phòng vỡ òa khi bất ngờ tiết lộ MV mới Power sẽ ra mắt ngay sau khi chương trình kết thúc. Thông tin chấn động này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ, khi trước đó, 'ông hoàng Kpop' chưa hề hé lộ bất kỳ thông tin nào về sản phẩm mới.

Mặc dù chưa chính thức ra mắt, nhưng Power của G-Dragon đã trở thành 'bài hát quốc dân' khi được tìm kiếm nhiều nhất trên các nền tảng nhạc số. Điều này cho thấy sức hút của G-Dragon vẫn chưa hề giảm sút.

Sau đó, G-Dragon mở phiên livestream kéo dài chỉ 2 phút trên Instagram. Đoạn live thu hút hàng trăm nghìn người xem. G-Dragon ở phòng thu, mở nhạc "nhá hàng" cho fan, cuối cùng thông báo MV Power sẽ lên sóng vào 4 giờ chiều 31/10 (theo giờ Việt Nam).

Theo thông tin mới nhất, album solo sắp tới của G-Dragon sẽ là một full album với nhiều ca khúc mới. Sau khi phát hành album, G-Dragon dự kiến ​​sẽ thực hiện chuyến lưu diễn và tiếp tục các hoạt động âm nhạc. Liên tục có những đồn đoán về thời điểm trở lại của G-Dragon nhưng công ty quản lý Galaxy Corporation của anh đã nhiều lần lên tiếng: "Lịch trình trở lại vẫn chưa được quyết định". Tuy nhiên, G-Dragon dự định sẽ sớm xác nhận ngày phát hành album và quay trở lại với người hâm mộ.

Ngày 22/10, Lễ trao giải MAMA 2024 đã công bố danh sách nghệ sĩ bổ sung đợt 3 bao gồm. Theo đó, những cái tên sẽ "chốt sổ" trình diễn tại sân khấu MAMA năm nay bao gồm: BOYNEXTDOOR, (G)I-DLE, PLAVE và G-Dragon của BIGBANG . Đây sẽ là lần đầu tiên G-Dragon trở lại biểu diễn tại Lễ trao giải Mnet Asian Music Awards sau 9 năm kể từ lần biểu diễn vào năm 2015.

Bà xã tài tử Won Bin trẻ trung tuổi 45

Ở tuổi 45, Lee Na Young vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ với phong cách thời trang trẻ trung, cá tính. Xuất hiện tại sự kiện gần đây, nữ diễn viên tự tin khoe vóc dáng thon gọn trong bộ trang phục gồm áo khoác lửng, quần short, tất lưới kết hợp tất cao cổ và giày lười. Phong cách thời trang đa dạng và sành điệu của Lee Na Young luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều tín đồ thời trang.

Bộ phim truyền hình gần đây nhất của Lee Na Young là Những chuyến du hành của Park Ha Kyung, được công chiếu vào tháng 5 năm ngoái. Dù bận rộn với cuộc sống gia đình, nữ diễn viên vẫn luôn nhận được sự yêu mến của khán giả.

Lee Na Young là ngôi sao của hàng loạt phim Cô nàng quyến rũ, The Fugitive: Plan B .. Cô và đồng nghiệp Won Bin kết hôn năm 2015, có một con trai. Dù không hoạt động sôi nổi trong showbiz, họ được cho "sống khỏe" nhờ buôn bất động sản. Cặp đôi hiện sống tại Gangwon, chọn nghề nông như một công việc phụ.

Nguồn tin từ Chosun nói Won Bin "hiện tập trung vào việc làm nông hơn là diễn xuất". Tài tử tham gia các lớp học nấu ăn và chiết xuất dầu mè, phân phát cho hàng xóm và người quen sau khi làm ra thành phẩm.

Idol Hàn rụng răng sữa khi đang ăn

Trong tập cuối cùng của Unibus Tour vừa được đăng tải trên kênh YouTube Visit Busan, các thành viên nhóm Unis đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi ca sĩ Seo Won vô tình 'rơi' mất một chiếc răng ngay tại bàn ăn. Khoảnh khắc đáng yêu này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ.

Cô nàng cho biết đã cảm thấy rất khó chịu vì chiếc răng lung lay và gây trở ngại khi ăn uống. Seo Won nói cô đã đoán nó sắp rơi ra nhưng không ngờ lại rụng lúc cô đang ghi hình. Dù tình huống xảy ra bất ngờ, Seo Won vẫn rất tự tin và vui vẻ chia sẻ câu chuyện này.

UNIS được thành lập vào tháng 1 năm nay, thông qua chương trình sống còn tuyển chọn nhóm nhạc nữ Universe Ticket của đài SBS, với các thành viên chiến thắng Jin Hyeon Ju, Gehlee Dangca, Kotoko, Bang Yunha, Elisia, Oh Yoona, Nana và Lim Seowon. Trong đó, Seo Won là thành viên trẻ nhất, sinh năm 2011. 8 thành viên đã được bình chọn là người chiến thắng trong số 82 thí sinh đến từ các công ty giải trí khác nhau.