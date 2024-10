Sao Hàn 29/10: Công chúa Kpop đeo trang sức tiền tỷ, khoe nhan sắc ngọt ngào

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 29/10

Công chúa Kpop đeo trang sức tiền tỷ, nhan sắc ngọt ngào

Jang Wonyoung đã trở thành tâm điểm của sự kiện tái khai trương cửa hàng Chopard khi xuất hiện với vẻ ngoài sang trọng và bộ trang sức lấp lánh. Hình ảnh của cô nàng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Qua ống kính thường, thần thái sang trọng, quý phái của Jang Wonyoung vẫn toát lên rõ nét, khiến cô nàng trông như một tiểu thư nhà giàu đích thực.

Nữ thần tượng đã khéo léo khoe trọn lợi thế hình thể trong bộ váy corset Versace. Thiết kế cúp ngực táo bạo cùng phụ kiện cùng bộ trang sức màu ngọc lục bảo càng làm tăng thêm vẻ sang trọng, quý phái cho cô nàng. Với mái tóc xoăn sóng và makeup tông hồng đào, nữ thần tượng đã mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới, ngọt ngào và lãng mạn hơn.

Xuất thân từ chương trình sống còn đình đám Produce 48, Jang Wonyoung đã nhanh chóng trở thành một trong những nữ thần tượng được yêu thích nhất. Với sự nghiệp solo và hoạt động cùng nhóm IVE, cô nàng liên tục gặt hái được những thành công vang dội.

Jang Wonyoung cũng là một biểu tượng thời trang được giới trẻ yêu thích. Mọi trang phục, phụ kiện mà cô nàng sử dụng đều nhanh chóng trở thành xu hướng. Sức ảnh hưởng của Wonyoung lan rộng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới.

Kim Ji Won đang hẹn hò với ai?

Sự thành công của Nữ hoàng nước mắt đã đưa Kim Soo Hyun và Kim Ji Won trở thành cặp đôi được yêu thích nhất hiện nay. Tình cảm ngọt ngào của cả hai trên màn ảnh khiến fan không ngừng "đẩy thuyền". Tuy nhiên, giữa lúc công chúng đang say sưa với chuyện tình màn ảnh của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won, một tin đồn hẹn hò bất ngờ được khơi lại, khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Tin đồn hẹn hò giữa Kim Ji Won và Yoo Yeon Seok, nam diễn viên nổi tiếng qua Reply 1994, đang gây sốt trên mạng xã hội. Những hình ảnh được cho là bằng chứng hẹn hò của cặp đôi, đặc biệt là những bức ảnh được chụp lại từ năm 2022, đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Tin đồn hẹn hò giữa Kim Ji Won và Yoo Yeon Seok đang gây sốt trên mạng xã hội.

Theo thông tin được chia sẻ trên diễn đàn DC Inside, một người hâm mộ khẳng định rằng: "Đây là câu chuyện có thật của nhân chứng, xảy ra từ năm 2022. Chưa có bài báo nào nói rằng họ đã chia tay nên chắc vẫn đang hẹn hò. Bạn bè của Yoo Yeon Seok và Kim Ji Won cũng chưa bao giờ bác bỏ chuyện này".

Bằng chứng về mối quan hệ đặc biệt giữa Kim Ji Won và Yoo Yeon Seok đã xuất hiện từ năm 2016, khi tờ Sports Chosun đưa tin về buổi hẹn hò của cả hai tại một nhà hàng ở Cheongdam-dong. Những chi tiết trong bài báo, như việc cả hai cùng nhau chuẩn bị đồ ăn và Yoo Yeon Seok đưa Kim Ji Won về nhà, càng khiến tin đồn hẹn hò trở nên đáng tin.

Trước đó, năm 2015, cặp đôi cũng vướng phải tin đồn hẹn hò sau khi cùng hợp tác trong bộ phim Horror Stories năm 2012. Dù cả hai liên tục phủ nhận, tờ Daily Sports tiết lộ Yoo Yeon Seok đã hỗ trợ bạn gái khi cô thay đổi công ty và cặp đôi đã gặp gỡ bố mẹ của nhau nhiều lần.

Park Shin Hye gây sốt với tạo hình cô dâu trong phim

Mới đây, tạo hình cô dâu của Park Shin Hye trong bộ phim The Judge From Hell đã "gây bão" mạng xã hội Hàn Quốc. Nữ diễn viên gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, trong trẻo và chemistry bùng nổ với bạn diễn đã khiến người xem "đứng ngồi không yên".

Những hình ảnh từ đám cưới của Park Shin Hye trong phim gây chú ý.

Việc Park Shin Hye xuất hiện trong tạo hình cô dâu luôn là điều khiến khán giả mong chờ. Hình ảnh cô dâu trong The judge From Hell một lần nữa chứng minh nhan sắc không tuổi của nữ diễn viên. Khi so sánh với tạo hình trong Pinocchio, có thể thấy Park Shin Hye ngày càng xinh đẹp và quyến rũ hơn, khiến khán giả không khỏi trầm trồ.

The judge From Hell là tác phẩm truyền hình mới nhất của nữ diễn viên. Trong phim, Park Shin Hye hóa thân thành Justitia, một thẩm phán ác quỷ bí ẩn và đầy mâu thuẫn. Từ một ác quỷ lạnh lùng, cô dần bị cuốn vào những tình cảm phức tạp với nhân vật Han Da On (do Kim Jae Young thủ vai). Vai diễn này cho thấy sự đa dạng trong khả năng diễn xuất của Park Shin Hye khi cô thành công trong việc khắc họa một nhân vật có chiều sâu tâm lý và đầy bất ngờ.

Theo Cine21, nữ diễn viên có sự lột xác khá ấn tượng với diễn xuất thú vị. Trước đây, Park Shin Hye chủ yếu đóng những vai chính trực, nhưng với vai thẩm phán ác quỷ, ngôi sao sinh năm 1990 dường như đã tìm được nhân vật để đời trong sự nghiệp.