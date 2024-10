Sao Hàn 27/10: Mỹ nhân phim 'Cuộc chiến kim tiền' qua đời

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 27/10

Mỹ nhân ''Cuộc chiến kim tiền'' qua đời tuổi 37

Nữ diễn viên Kim Byung Sun, người để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua vai diễn trong Cuộc chiến kim tiền, đã qua đời ở tuổi 37. Lễ tang của cô diễn ra tại Trung tâm Y tế Seoul Asan vào ngày 27/10. Sau đó, linh cữu của cô được an táng tại Công viên Tưởng niệm Gia đình Sian.

Mỹ nhân ''Cuộc chiến kim tiền'' Kim Byung Sun qua đời tuổi 37.

Kim Byung Sun tốt nghiệp khoa Sân khấu và Điện ảnh của Đại học Kyung Hee. Cô chính thức bước chân vào làng giải trí khi đầu quân cho JYP Entertainment. Cô ra mắt màn ảnh rộng với bộ phim The Perfect Couple năm 2006 và sau đó tham gia nhiều dự án phim khác như Romantic Island, Way Back Home...

Kim Byung Sun được khán giả biết đến rộng rãi qua vai diễn Miss Jo trong bộ phim Cuộc chiến kim tiền. Vai diễn Miss Jo, một nhân viên trong văn phòng cho vay nặng lãi Ma Dong Po, đã giúp Kim Byung Sun ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Với diễn xuất ấn tượng, nữ diễn viên đã góp phần không nhỏ vào thành công của bộ phim, đạt tỷ suất người xem lên đến hơn 30%.

Thành viên F.T. Island bị tố mua dâm, ngược đãi vợ cũ

Vụ việc gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc khi Yulhee, cựu thành viên LABOUM, bất ngờ tố cáo chồng cũ Minhwan (F.T. Island) có hành vi mua dâm và đối xử tệ bạc với cô. Cặp đôi kết hôn vào năm 2018 và có với nhau 3 người con, tuy nhiên cuộc hôn nhân đã tan vỡ vào cuối năm 2023.

Sau khi ly hôn, Minhwan đã khéo léo xây dựng hình ảnh một người cha mẫu mực qua các chương trình truyền hình, khiến dư luận đổ dồn sự chú ý vào Yulhee. Tuy nhiên, sự thật phũ phàng đã bị phơi bày khi nữ idol quyết định lên tiếng tố cáo chồng cũ. Chỉ trong một thời gian ngắn, Minhwan đã từ một người cha mẫu mực trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận.

Thành viên F.T. Island bị tố mua dâm, ngược đãi vợ cũ, giả làm ông bố tốt trên truyền hình.

Ngay sau khi Minhwan bị Yulhee tố cáo, công ty quản lý FNC Entertainment đã lên tiếng: "Mặc dù rất khó để xác nhận về cuộc sống cá nhân của anh ấy, Choi Min Hwan tự cảm thấy phải chịu trách nhiệm vì khiến công chúng và người xem thất vọng nên đã quyết định tạm ngưng tất cả các hoạt động truyền thông, bao gồm cả các chương trình phát sóng mà anh ấy xuất hiện cùng các con của mình".

Việc bị phanh phui những hành vi sai trái sẽ buộc Minhwan phải rút khỏi chương trình The Return of Superman, đánh dấu sự kết thúc cho hình ảnh người cha mẫu mực mà anh đã cố gắng xây dựng. Trước đó, nam idol này đã nhiều lần bị dư luận chỉ trích vì lợi dụng con cái để PR bản thân, biến cuộc sống riêng tư của gia đình thành một "show truyền hình thực tế".

Minhwan cũng phải rút khỏi các hoạt động của F.T. Island, bao gồm chuỗi các concert sắp tới. Bê bối của Minhwan đã giáng một đòn mạnh vào danh tiếng vốn đã lung lay của F.T. Island. Trước đó, nhóm đã phải đối mặt với sự ra đi của trưởng nhóm Choi Jong Hoon vì những bê bối nghiêm trọng. Dù Lee Hongki đã lên tiếng trấn an nhưng công chúng vẫn khó có thể tin tưởng hoàn toàn vào một nhóm nhạc đã trải qua quá nhiều scandal.

BlackPink dẫn đầu, là nghệ sĩ hot nhất tháng 10

Viện nghiên cứu danh tiếng thương hiệu Hàn Quốc đã tiến hành phân tích một lượng dữ liệu khổng lồ lên đến 118.612.874 điểm dữ liệu từ ngày 26/9 đến 26/10 để đánh giá thứ hạng giá trị thương hiệu của các ca sĩ trong nước trong tháng 10. Kết quả cho thấy, Blackpink đã xuất sắc đứng đầu với 7.986.163 điểm.

Blackpink đã có màn “lội ngược dòng” ngoạn mục khi vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng nghệ sĩ hot tháng 10.

Ở vị trí thứ 2, Lim Young Woong đạt 6.250.566 điểm trong tháng 10. Sau một thời gian dài lùi về các vị trí thấp hơn trong top 10, Blackpink đã có màn “lội ngược dòng” ngoạn mục khi vươn lên vị trí số 1, thậm chí còn vượt qua cả “ông hoàng nhạc trot” Lim Young Woong. Thành công này càng trở nên ý nghĩa hơn khi mỗi thành viên đều có những hoạt động solo ấn tượng.

Ở vị trí thứ 3 là Seventeen đạt 5.925.269 điểm. Các nghệ sĩ có giá trị thương hiệu cao nhất trong tháng 10: Blackpink, Lim Young Woong, Seventeen, BTS, IU, aespa, IVE, LE SSERAFIM, DAY6, FIFTY FIFTY, (G)I-DLE, Hwa Sa, Lee Chan Won, Kang Daniel, Young Tak, TWS, Taeyeon, ILLIT, Red Velvet, QWER, Lee Young Ji, fromis_9, Na Hoon Ah, TWICE, Girls' Generation, BIBI, Oh My Girl, Car the Garden, J.Y. Park và Sung Si Kyung.