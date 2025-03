Sao Hàn 3/3: DJ koo 'lật kèo' thừa kế nửa gia tài, mẹ Từ Hy Viên bóng gió

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 3/3.

DJ koo thừa kế nửa gia tài của Từ Hy Viên

Cuộc chiến pháp lý về quyền thừa kế khối tài sản khổng lồ của nữ diễn viên quá cố Từ Hy Viên đã chính thức khép lại với kết quả gây bất ngờ. Theo tờ China Times, người thân cận của gia đình Từ Hy Viên và bạn bè doanh nhân Uông Tiểu Phi (Wang Xiaofei) xác nhận, 30 triệu USD (hơn 761 tỷ đồng) gia sản của minh tinh Vườn Sao Băng" sẽ được chia đôi cho chồng cũ DJ Koo và hai con riêng của cô.

Điều đáng chú ý, DJ Koo, người từng tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế và nhường lại cho mẹ vợ, nay lại bất ngờ nhận về một nửa khối tài sản, tương đương 15 triệu USD (khoảng 380 tỷ đồng). Trong khi đó, hai con nhỏ của Từ Hy Viên, do còn dưới 18 tuổi, phần thừa kế của các bé cũng sẽ do cha ruột Uông Tiểu Phi quản lý, với giá trị tương tự 380 tỷ đồng.

DJ Koo thừa kế nửa tài sản của Từ Hy Viên.

Thông tin phân chia tài sản này đã nhanh chóng leo lên vị trí top 1 hot search mạng xã hội Weibo, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cú "lật kèo" của DJ Koo, từ chối nhận đến chấp nhận thừa kế, trở thành tâm điểm bàn tán xôn xao.

Đáng chú ý, một ngày trước khi thông tin rò rỉ, bà Hoàng Xuân Mai (Huang Chun Mei), mẹ của Từ Hy Viên, đã đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý trên mạng xã hội: "Anh ta là kẻ nói dối, còn tôi thì ngu ngốc". Dòng trạng thái này làm dấy lên nghi ngờ bà Hoàng Xuân Mai đang ngầm chỉ trích DJ Koo "hai mặt", không giữ lời hứa ban đầu về việc từ bỏ quyền thừa kế, mà cuối cùng vẫn nhận lấy một phần lớn gia sản của vợ.

Kết quả phân chia tài sản thừa kế của Từ Hy Viên không chỉ gây bất ngờ mà còn khơi dậy nhiều tranh cãi trái chiều trong dư luận. Liệu DJ Koo có thực sự thay đổi quyết định, hay còn ẩn khuất uẩn khúc nào phía sau động thái này, vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Gani (EXID) tái xuất sau 8 tháng "ở ẩn" vì bê bối hôn phu

Nữ ca sĩ Hani vừa đăng tải một bức ảnh selfie tươi tắn trên trang cá nhân, khoe vẻ đẹp tự nhiên không trang điểm cùng mái tóc bob mới. Sự trở lại của "nữ hoàng fancam" nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ và truyền thông.

Trước đó, Hani ''im hơi lặng tiếng'' từ tháng 7/2024, khi bác sĩ Yang Jae Woong, hôn phu của cô, bị điều tra liên quan đến cái chết của một bệnh nhân tại bệnh viện do anh điều hành. Vụ việc trở nên nghiêm trọng khi truyền thông phanh phui đoạn video ghi lại cảnh bệnh nhân đau đớn kêu cứu nhưng bị y tá bỏ mặc, dẫn đến tử vong do tắc ruột.

Scandal y tế này đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc, và Hani, với tư cách là vợ sắp cưới của bác sĩ Yang Jae Woong, cũng hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. Việc cô công bố tin kết hôn giữa thời điểm nhạy cảm càng làm dấy lên sự phẫn nộ từ công chúng. Trước áp lực quá lớn, Hani và Yang Jae Woong buộc phải thông báo hoãn đám cưới vô thời hạn, và nữ ca sĩ quyết định "ở ẩn" khỏi làng giải trí.

Hani (EXID) tái xuất sau 8 tháng "ở ẩn" vì bê bối của hôn phu.

Trong thời gian "biến mất", Hani từng xuất hiện tại đám cưới của sếp cũ vào tháng 8/2024. Khoảnh khắc cô lén lau nước mắt khi hát chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ đã làm dấy lên nhiều đồn đoán. Nhiều người cho rằng Hani cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến đám cưới dang dở của mình, dù cũng có ý kiến nhận định đó chỉ là cảm xúc mừng vui cho đồng nghiệp.

Trước đó, Hani và bác sĩ Yang Jae Woong đã hẹn hò từ năm 2020 và công khai mối quan hệ vào năm 2022. Cặp đôi dự định tổ chức hôn lễ vào tháng 9/2024, nhưng scandal của hôn phu đã khiến mọi kế hoạch bị đảo lộn. Vụ việc bệnh nhân tử vong tại bệnh viện W Jin của bác sĩ Yang Jae Woong vẫn đang trong quá trình điều tra, và phía bệnh viện khẳng định đã tuân thủ đúng quy trình điều trị, đồng thời hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.

Sự trở lại mạng xã hội của Hani sau 8 tháng được xem là một bước ngoặt lớn, cho thấy nữ ca sĩ đã lấy lại tinh thần và sẵn sàng đối diện với những thử thách trong cuộc sống.

IU giảm cân quá độ, mất cảm giác thèm ăn

IU đã xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt trong chương trình YouTube nổi tiếng Pinggyego cùng với nam diễn viên Park Bo Gum. Cả hai đang chuẩn bị cho sự ra mắt bộ phim truyền hình mới được mong đợi When life gives you tangerines.

Trong cuộc trò chuyện cùng hai MC Yoo Jae Suk và Jo Se Ho, Park Bo Gum chia sẻ rằng những điều anh yêu thích nhất trong cuộc sống là làm việc, tận hưởng cuộc sống và ăn uống. Yoo Jae Suk sau đó đã chuyển hướng sang IU, đặt câu hỏi về mối quan hệ của cô với ẩm thực: "Em có phải là người không ăn nhiều không?".

IU tiết lộ giảm cân quá đà khiến cơ thể "phản chủ".

IU đã tiết lộ một sự thật đáng ngạc nhiên rằng tình yêu của cô dành cho đồ ăn đã bị suy giảm do chứng biếng ăn. "Trước đây em thực sự rất thích ăn, nhưng đến một thời điểm, em nghĩ rằng cảm giác thèm ăn của mình đã giảm đi," IU chia sẻ. Yoo Jae Suk nhớ lại rằng má của IU từng bầu bĩnh hơn vì cô rất thích ăn vặt.

IU đồng tình với Yoo Jae Suk, thừa nhận rằng khuôn mặt của cô rất dễ tích tụ mỡ, điều này đã buộc cô phải liên tục kiểm soát chế độ ăn uống kể từ khi ra mắt. Sự cẩn trọng quá mức trong việc ăn uống đã khiến cảm giác thèm ăn của IU dần biến mất.

"Em đặc biệt thích đồ ngọt. Em có xu hướng tăng cân ở mặt trước tiên. Để đối phó với mỡ mặt, em đã luôn phải ăn kiêng kể từ khi ra mắt. Nhưng đến một thời điểm, em không còn thèm ăn như trước nữa. Cảm giác thèm ăn của em giảm đi, và em nghĩ dạ dày của mình cũng nhỏ lại," IU giải thích.

Yoo Jae Suk bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với IU, đồng tình rằng việc nhịn ăn trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến cơ thể.

Trong suốt sự nghiệp dài hơi với tư cách là một thần tượng K-Pop hàng đầu, IU đã nhiều lần gây chú ý với vóc dáng mảnh mai. Có thời điểm, cô từng gây xôn xao khi tiết lộ cân nặng của mình đã giảm xuống mức 33kg. Kể từ đó, IU được biết đến với việc duy trì cân nặng ở mức trên 40kg.