Sao Hàn 2/3: Hyoyeon từng nhập viện vì luyện thanh, Park Bo Young 'hẹn hò'

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 2/3.

Thành viên SNSD tiết lộ phải nhập viện vì luyện thanh

Trong chương trình radio Cultwo show, Hyoyeon tiết lộ cô từng phải nhập viện cấp cứu vì lý do ít ai ngờ tới: luyện thanh trên ô tô.

Hyoyeon kể lại, sự việc xảy ra khi cô tranh thủ thời gian di chuyển trên xe để luyện tập thanh nhạc. "Lúc đó tôi đang cố gắng luyện nốt cao trên xe. Đột nhiên, huyết áp tăng vọt. Tôi nhớ đã từng nghe về trường hợp người lớn tuổi bị đột quỵ khi luyện thanh.

Vì muốn hát thật hay, tôi đã quá gắng sức. Đột ngột, toàn thân tôi tê liệt, khó thở đến nghẹt thở. Tôi vội tấp xe vào lề đường cao tốc Gyeongbu và gọi cấp cứu 119. Lúc đó, mắt tôi gần như không nhìn thấy gì nữa. May mắn là em trai đã đến kịp lúc khi xe cứu thương đưa tôi đến bệnh viện," Hyoyeon nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng.

Hyoyeon - thành viên SNSD.

Sự cố này đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong tâm trí Hyoyeon. Nữ ca sĩ cho biết, sau lần nhập viện đó, cô đã thay đổi hoàn toàn phương pháp luyện thanh của mình. "Em không dám thử sức với những nốt cao nữa vì sợ huyết áp lại tăng trở lại," Hyoyeon chia sẻ.

Tiết lộ của Hyoyeon đã khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa và cảm phục trước sự nỗ lực, cố gắng của nữ thần tượng. Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự đồng cảm và gửi lời động viên đến Hyoyeon, đồng thời ca ngợi tinh thần làm việc chuyên nghiệp và đam mê nghệ thuật của cô.

Hyoyeon (sinh năm 1989) ra mắt cùng SNSD vào năm 2007 và nhanh chóng trở thành một trong những idol hàng đầu K-pop. Với vai trò là "cỗ máy nhảy" của nhóm, Hyoyeon được giới chuyên môn đánh giá cao về kỹ năng vũ đạo. Ngoài âm nhạc, cô còn khẳng định được tên tuổi qua nhiều chương trình truyền hình thực tế và vai trò MC, chứng minh sức hút đa dạng của mình trong làng giải trí Hàn Quốc.

Kim Sa Rang U50 đẹp "không tì vết"

Diễn viên Kim Sa Rang vừa khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi tung ra bộ ảnh profile mới nhất trên trang cá nhân. Ở tuổi 47, nhan sắc vượt thời gian của mỹ nhân họ Kim khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ.

Loạt ảnh mới nhất cho thấy Kim Sa Rang vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, cân đối đáng mơ ước, cùng gương mặt tươi trẻ rạng rỡ như thể chỉ vừa bước qua tuổi đôi mươi.

Nhan sắc "không tuổi" của cô gợi nhớ đến hình ảnh đỉnh cao của Kim Sa Rang trong những bộ phim đình đám một thời như Khu vườn bí mật và A love to kill.

Ngay lập tức, bộ ảnh của Kim Sa Rang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, đặc biệt là tại Hàn Quốc. Cư dân mạng xứ kim chi không tiếc lời khen ngợi vẻ đẹp "bất lão" của nàng hậu, xuýt xoa trước khả năng "hack tuổi" đáng kinh ngạc của cô.

Kim Sa Rang U50 vẫn đẹp như đôi mươi.

Kim Sa Rang sinh năm 1978, bước chân vào làng giải trí sau khi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000. Với vẻ đẹp nổi bật và vóc dáng quyến rũ, cô nhanh chóng trở thành một trong những mỹ nhân được săn đón nhất showbiz Hàn.

Năm 2000, Kim Sa Rang đã có vai diễn đầu tay trong bộ phim Angel of Angel và nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, phải đến năm 2010, vai diễn nữ thứ Yoon Seul trong bộ phim truyền hình Khu vườn bí mật đóng cùng Hyun Bin mới thực sự đưa tên tuổi Kim Sa Rang lên một tầm cao mới. Trong phim, cô hóa thân thành một tiểu thư tài phiệt xinh đẹp, quyến rũ và sành điệu, gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.

Mặc dù diễn xuất được đánh giá cao, nhưng không thể phủ nhận, nhan sắc nổi bật và gợi cảm chính là yếu tố quan trọng giúp Kim Sa Rang được công chúng chú ý đến trong Khu vườn bí mật. Vẻ đẹp giúp cô nổi tiếng, nhưng cũng vô tình che lấp đi tài năng diễn xuất, khiến nhiều người chỉ tập trung vào ngoại hình mà ít chú ý đến khả năng diễn xuất của cô.

Thêm vào đó, lợi thế về chiều cao 1m73 và vẻ đẹp gợi cảm cũng vô tình trở thành rào cản trong sự nghiệp diễn xuất của Kim Sa Rang. Nữ diễn viên từng chia sẻ, ngoại hình đôi khi khiến cô gặp khó khăn trong việc lựa chọn vai diễn, đặc biệt là những vai diễn nữ tính, hiền lành hay chân chất, giản dị.

Park Bo Young, Choi Woo Sik tay trong tay dạo phố Paris

Nữ diễn viên Park Bo Young đã khiến người hâm mộ "tan chảy" khi chia sẻ loạt ảnh lãng mạn từ Paris, Pháp trên Instagram cá nhân. Đi kèm dòng trạng thái Melo Movie, Park Bo Young đăng tải những khoảnh khắc dạo phố Paris đầy thơ mộng, và đặc biệt, cô không đi một mình mà có sự đồng hành của bạn diễn trong Melo Movie- nam diễn viên Choi Woo Sik.

Trong những bức ảnh được chia sẻ, Park Bo Young và Choi Woo Sik khiến fan "phát cuồng" khi tay trong tay dạo phố, tận hưởng không khí lãng mạn của Paris như một cặp đôi thực sự. Được biết, cả hai ngôi sao đã cùng nhau đến Paris từ tháng 1 để tham dự sự kiện Ami Paris Fall/Winter 2025 Collection Show.

Sau đó, Park Bo Young còn trấn an người hâm mộ trên ứng dụng Bubble rằng cô muốn khẳng định với khán giả rằng "Moo Bi và Gyeom đang rất hạnh phúc". Moo Bi và Gyeom là tên nhân vật của Park Bo Young và Choi Woo Sik trong series phim tình cảm Melo Movie của Netflix, vừa ra mắt vào ngày 14/2 vừa qua.

Park Bo Young, Choi Woo Sik tình tứ ở Paris.

Park Bo Young, sinh năm 1990, là nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc với vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu và khả năng diễn xuất tự nhiên. Cô được yêu mến qua nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình ăn khách như Cậu bé người sói (A Werewolf Boy), Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon (Strong Woman Do Bong Soon), Ngày em đẹp nhất (On Your Wedding Day)...

Park Bo Young từng được nhiều khán giả Việt biết đến với vai nữ chính trong phim Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon.

Choi Woo Sik, sinh năm 1990, là nam diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn Quốc, được biết đến với gương mặt điển trai và lối diễn xuất đa dạng, biến hóa. Anh gây ấn tượng mạnh mẽ qua các bộ phim điện ảnh đình đám như Train To Busan, Ký sinh trùng (Parasite), Sát thủ nhân tạo (The Witch: Part 1. The Subversion)...