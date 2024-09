Sao Hàn 27/9: Sao nam khóc khi phát hiện ung thư, cơ thể sưng phù khó nhận ra

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 27/9

Nam diễn viên khóc kể chuyện bị ung thư, tự ti vì cơ thể sưng phù

Gần đây, Jang Geun Suk đã có những chia sẻ chân thành về cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư tuyến giáp. Nam diễn viên cho biết, việc phát hiện ra căn bệnh đã khiến anh sốc.

Khi nghe tin, anh lo lắng và câu hỏi đầu tiên anh đặt ra cho bác sĩ: “Tôi có chết không? Gia đình tôi không có tiền sử ung thư. Tôi phải mất một thời gian mới chấp nhận được sự thật"”. Bác sĩ khuyên anh nên phẫu thuật ngay lập tức. Tuy nhiên, thời điểm đó vì lý do khách quan nên cuộc phẫu thuật của Jang Geun Suk bị hoãn lại.

"Việc đặt lịch phẫu thuật cũng không hề dễ dàng nhưng tôi đã chờ đợi, cho đến khi được phẫu thuật vào cuối tháng 5 năm nay. Một tháng trước đó, khi nghe nói có thể phẫu thuật ngay lập tức, tôi đã hủy mọi lịch trình của mình, nhập viện để tập trung hồi phục cơ thể", Jang Geun Suk nói.

Đến năm nay, anh trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 6 giờ. Sau khi phẫu thuật, Jang Geun Suk rơi vào trạng thái khủng hoảng khi cơ thể anh bị sưng phù. Điều đó khiến anh mặc cảm về ngoại hình.

Jang Geun Suk khóc khi kể lại chuyện bị ung thư.

"Dù tôi có xấu đến mức này, tôi vẫn phải chấp nhận bản thân mình", Jang Geun Suk nói. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn nỗ lực vượt qua. Hiện tại anh đã hoàn toàn khỏi bệnh.

Anh rơi nước mắt và chia sẻ: "Phải mất một thời gian dài để nghe kết quả. Cách đây ba tháng, tôi phải xét nghiệm máu lại và kiểm tra tình trạng xem có di căn hay không. Một số người nói ung thư tuyến giáp là một loại ung thư an toàn. Thế nhưng đối với những người liên quan, nỗi sợ hãi mà từ ung thư mang lại là khá đáng kể".

Jang Geun Suk sinh năm 1987. Anh vào showbiz với tư cách người mẫu nhí khi mới 5 tuổi. Đến năm 1997, anh đã có vai diễn đầu tay. Nam diễn viên ghi dấu với nhiều bộ phim đình đám như Cô nàng đẹp trai, Love rain, Beethoven Virus... Nhờ thành công của bộ phim Cô nàng đẹp trai, Jang Geun Suk trở nên nổi tiếng khắp châu lục và được mệnh danh "Hoàng tử châu Á".

Jaehyun (NCT) nhập ngũ vào tháng 11

Công ty quản lý SM Entertainment thông báo Jaehyun (NCT) đã nộp đơn vào Đoàn nhạc Quân đội và nhận được thông báo trúng tuyển từ Cục Quản lý Nhân lực Quân đội. Theo đó, anh dự kiến ​​sẽ nhập ngũ với tư cách là một người lính đang tại ngũ vào ngày 4/11. Jaehyun là thành viên thứ 2 của NCT nhập ngũ sau Taeyong.

Jaehyun sẽ phục vụ như một nhạc sĩ quân đội sau khi hoàn thành khóa huấn luyện quân sự cơ bản. Ngày xuất ngũ dự kiến ​​là ngày 3/5/2026.

Jaehyun (NCT) nhận ngũ vào tháng 11.

Là một trong những thành viên nổi tiếng nhất NCT, Jaehyun luôn được công chúng đánh giá cao khi sở hữu vẻ ngoài điển trai và tài năng. Nhờ vậy, anh có lượng người hâm mộ hùng hậu. Thế nhưng, nam thần tượng lại thiếu may mắn khi sự nghiệp solo của anh luôn bị cản trở bởi những sự cố đáng tiếc liên quan đến thành viên cùng nhóm và đồng nghiệp. Nhiều khán giả gửi những lời động viên, khích lệ dành cho nam thần tượng:

Jennie, Lisa, Rosé phát hành nhạc mới

Các thành viên BlackPink tích cực phát triển sự nghiệp solo. Sau khi Jennie thông báo phát hành ca khúc mới thì Rosé cũng bật mí về Vampirehollie..?! - ca khúc từng được cô giới thiệu trong kênh trò chuyện với fan.

Cùng ngày, Lisa đã nhá hàng tạo hình mới toanh trên nền nhạc so kiss me từng được hé lộ cách đây vài ngày. Nữ thần tượng được khen xinh đẹp với mái tóc búi cao, mặc set đồ của Yuhan Wang.

BlackPink tích cực hoạt động solo trước khi nhóm trở lại vào năm 2025.

Trước đó, công ty quản lý OA Entertainment (ODD ATELIER ) đã xác nhận Jennie sẽ ra mắt sản phẩm âm nhạc solo vào tháng 10. "Jennie đã ký hợp đồng hợp tác với hãng thu âm lớn của Mỹ Columbia Records và sẽ trở lại với đĩa đơn solo vào tháng 10", đại diện công ty cho biết.

Sự kiện này đánh dấu một năm kể từ lần phát hành ca khúc solo cuối cùng của Jennie là You and Me vào tháng 10/2023. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên nữ thần tượng ra mắt sau khi tách hoạt động cá nhân khỏi công ty YG Entertainment.

Bên cạnh đó, Jisoo đang tập trung vào diễn xuất và đang quay phim. Cô cũng đang sắp xếp để trở lại đường đua âm nhạc. Công ty YG Entertainment khẳng định năm 2025, BlackPink sẽ tái xuất và khởi động chuyến lưu diễn toàn cầu.