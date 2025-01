Sao Hàn 25/1: Fan giục cưới Kim Ji Won, Kim Soo Hyun phản hồi thế nào?

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 25/1.

Fan giục cưới Kim Ji Won, Kim Soo Hyun đáp trả

Mạng xã hội xứ Hàn rầm rộ chia sẻ những tin nhắn giữa Kim Soo Hyun và người hâm mộ. Theo nội dung tin nhắn, người hâm mộ nhắn nhủ tới Kim Soo Hyun: "Hãy nhanh chóng kết hôn với Ji Won và đăng ảnh đôi đi. Hãy công khai mối quan hệ của hai người và thể hiện nó nhiều hơn nữa!".

Đáp lại lời nhắn này, Kim Soo Hyun nhắn: "Tôi hy vọng các bạn có thể xem bộ phim chỉ là một bộ phim".

Kim Soo Hyun hy vọng khán giả phân biệt được phim với đời thực.

Việc người hâm mộ mong muốn các diễn viên "phim giả tình thật" không phải là điều hiếm gặp, đặc biệt là khi bộ phim nhận được sự yêu thích lớn. Tuy nhiên, phản hồi khéo léo và dứt khoát của Kim Soo Hyun thể hiện sự tôn trọng với cả bản thân và bạn diễn, đồng thời cũng giúp người hâm mộ hiểu rõ hơn về ranh giới giữa phim ảnh và cuộc sống

Kim Soo Hyun và Kim Ji Won từng hợp tác trong bộ phim truyền hình Nữ hoàng nước mắt của đài tvN, kết thúc phát sóng vào tháng 4 năm ngoái. Phim kể về câu chuyện của Hong Hae In (do Kim Ji Won thủ vai), người thừa kế thế hệ thứ ba của tập đoàn Queens Group, và Baek Hyun Woo (do Kim Soo Hyun thủ vai), con trai của một trưởng thôn. Khi cặp đôi đối mặt với khủng hoảng sau ba năm kết hôn, họ tìm lại tình yêu dành cho nhau. Bộ phim đã thu hút đông đảo khán giả nhờ cách dàn dựng sống động và những đoạn hội thoại dí dỏm.

Tin đồn Han So Hee và Ryu Jun Yeol tái hợp

Mạng xã hội Hàn Quốc xôn xao trước tin đồn Han So Hee và Ryu Jun Yeol tái hợp, chỉ 10 tháng sau khi cặp đôi tuyên bố chia tay. Những đồn đoán này xuất phát từ một số trùng hợp đáng chú ý giữa hai nghệ sĩ.

Cả Han So Hee và Ryu Jun Yeol đều được phát hiện đang ở Paris, Pháp. Điều trùng hợp hơn, vào ngày 22/1, cả hai đều đăng tải những hình ảnh liên quan đến hoa trên Instagram cá nhân. Đặc biệt, dòng chú thích "Paris, anh yêu em" trong một bài đăng của Ryu Jun Yeol đã làm dấy lên nghi vấn về một lời tỏ tình ngầm dành cho Han So Hee.

Tin đồn Han So Hee và Ryu Jun Yeol tái hợp đang lan truyền sau khi cả hai bị bắt gặp ở Paris và chia sẻ hình ảnh tương đồng trên Instagram.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng cũng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận tin rằng đây là dấu hiệu cho thấy cặp đôi đã "gương vỡ lại lành". Ngược lại, nhiều người cho rằng việc cả hai cùng ở Paris và đăng ảnh hoa chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Họ lập luận rằng dòng chú thích của Ryu Jun Yeol có thể chỉ đơn thuần thể hiện tình yêu với thành phố Paris.

Bên cạnh đó, những bức ảnh hoa của Han So Hee được cho là quà tặng từ nhãn hàng Dior, dựa trên hình ảnh túi quà của thương hiệu này được cô chia sẻ kèm theo.

Han So Hee và Ryu Jun Yeol công khai hẹn hò vào giữa tháng 3 năm ngoái, nhưng mối quan hệ nhanh chóng vướng vào tranh cãi dữ dội, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Han So Hee. Nữ diễn viên bị cáo buộc là "người thứ ba" xen vào mối quan hệ giữa Ryu Jun Yeol và Hyeri. Thời điểm đó, cả Han So Hee và Hyeri đều có những động thái được cho là "đá xéo" nhau trên mạng xã hội, trong khi Ryu Jun Yeol giữ im lặng.

Han So Hee và Ryu Jun Yeol công khai hẹn hò vào giữa tháng 3 năm ngoái nhưng sau đó đã chia tay.

Theo nhiều nguồn tin, việc Ryu Jun Yeol từ chối công khai ngày chia tay chính thức với Hyeri theo yêu cầu của Han So Hee khiến nữ diễn viên thất vọng. Đây được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ nhanh chóng của mối tình này, chỉ vỏn vẹn hai tuần sau khi công khai.

Son Ye Jin rạng rỡ bên bạn bè dịp cuối năm

Mới đây, trên trang cá nhân, Son Ye Jin chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè trong những ngày cuối năm. Bà xã của Hyun Bin chỉ đăng tải hình ảnh kèm theo những biểu tượng trái tim.

Trong những bức ảnh được chụp trong buổi gặp gỡ bạn bè, nữ diễn viên 43 tuổi luôn nở nụ cười rạng rỡ. Có thể thấy rõ, Son Ye Jin hoàn toàn sử dụng camera thường. Chính vì vậy, khi cười tươi, nữ diễn viên không tránh khỏi việc để lộ những dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt.

Son Ye Jin khoe nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ ở tuổi 43.

Tuy vậy, Son Ye Jin dường như không mấy bận tâm về điều này. Dù đã bước sang tuổi 43 và là mẹ một con, nhan sắc tự nhiên của cô vẫn luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ công chúng. Thay vì tìm đến các phương pháp thẩm mỹ hay lạm dụng chỉnh sửa ảnh để níu giữ vẻ đẹp thanh xuân, Son Ye Jin lựa chọn cách đón nhận mọi thứ tự nhiên. Vẻ đẹp ấy, kết hợp với thần thái tươi tắn, rạng rỡ đã tạo nên sức hút riêng biệt cho nữ diễn viên.

Bên cạnh nhan sắc, Son Ye Jin còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và viên mãn với nam tài tử Hyun Bin. Cặp đôi chính thức về chung nhà vào tháng 3/2022. Vài tháng sau đó, Son Ye Jin thông báo tin vui mang thai đến người hâm mộ.

Đến cuối năm 2022, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Gần đây, vào cuối năm 2024, vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin cũng đã tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng mừng con trai tròn 2 tuổi. Những hình ảnh hạnh phúc của gia đình nhỏ luôn nhận được sự quan tâm và yêu mến từ công chúng.