Sao Hàn 24/1: Song Hye Kyo tiết lộ bí quyết giảm cân, Rosé gặp 'sóng gió'

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 24/1.

Song Hye Kyo tiết lộ bí quyết giữ dáng, trẻ trung ở tuổi 43

Song Hye Kyo thu hút sự chú ý khi tiết lộ những sở thích đời thường giản dị và bí quyết giữ gìn vóc dáng trong cuộc phỏng vấn quảng bá phim. Cô chia sẻ về sở thích đi nhà tắm công cộng: "Ở Seoul tôi ít khi đi, nhưng khi đi quay phim ở các tỉnh thì tôi hay ghé vào. Vì ngại khỏa thân nên tôi chỉ dùng khăn che mặt thôi".

Trước câu hỏi hài hước của nghệ sĩ hài Kim Sook về việc xử lý tình huống bị người hâm mộ nhận ra và xin chụp ảnh, Song Hye Kyo dí dỏm đáp: "Thế thì tôi sẽ xuống hồ ngâm mình rồi chụp". Nữ diễn viên cũng chia sẻ rằng cô chỉ bơi lội khi đi nghỉ dưỡng, chứ không xem đó là một hình thức tập thể dục.

Song Hye Kyo thường tập thể dục 5 ngày/tuần để duy trì vóc dáng.

Về việc tập luyện, Song Hye Kyo cho biết: "Hồi trẻ tôi không tập thể dục nhiều. Nhưng khi bước sang tuổi 30, tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú và đến tuổi 40 thì tôi càng chăm chỉ hơn". Cô tiết lộ lịch trình tập luyện khá đều đặn, khoảng 5 ngày/tuần. Dù lịch quay phim bận rộn, cô vẫn cố gắng tập luyện gần như 5/7 ngày khi có thời gian.

Song Hye Kyo chia sẻ về việc kết hợp các bài tập: "Tôi chia nhỏ các bài tập ra, ví dụ như những ngày tập yoga thì tôi sẽ kết hợp với các bài tập cardio. Gần đây tôi cũng bắt đầu tập pilates theo lời giới thiệu của Kang Min Kyung. Tôi mới tập gần đây thôi, nhưng cảm thấy rất dễ chịu. Bài tập này không chỉ giúp cơ thể vận động mà còn giúp tôi thư giãn vùng vai gáy vốn hay bị căng cứng".

Những chia sẻ này trùng khớp với thông tin Song Hye Kyo từng tiết lộ trong video trên kênh YouTube của Kang Min Kyung về bí quyết giảm cân và giữ dáng: "Tôi tập pilates rất chăm chỉ. Tôi cũng tập yoga nữa, dù bận rộn đến đâu tôi cũng cố gắng tập 4-5 buổi mỗi tuần. Yoga rất tốt cho tuần hoàn máu và giúp giảm sưng phù. Tôi đã tập yoga được khoảng 10 năm rồi". Như vậy, có thể thấy pilates và yoga là hai bộ môn được Song Hye Kyo ưu tiên để duy trì vóc dáng và sức khỏe.

Rosé bị chỉ trích vì chụp ảnh nội y

Ngày 22/1, Kim Kardashian đã công bố Rosé (BlackPink) là gương mặt đại diện cho bộ sưu tập Valentine của thương hiệu nội y Skims trên Instagram cá nhân với hơn 358 triệu người theo dõi. Loạt ảnh Rosé diện nội y tông hồng, kết hợp giữa vẻ ngọt ngào và quyến rũ, nhanh chóng thu hút sự chú ý.

So với những người mẫu trước, Rosé diện những thiết kế kín đáo hơn, phù hợp với phong cách thường ngày và hình tượng Kpop của cô. Bản thân Rosé cũng chia sẻ thông tin này trên trang cá nhân, nhận được hàng triệu lượt thích từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi về vẻ đẹp của Rosé trong bộ ảnh, sự hợp tác này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người hâm mộ tỏ ra bất bình khi Rosé hợp tác với Kim Kardashian, một ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng nhưng cũng đầy thị phi.

Rosé bị chỉ trích vì làm người mẫu cho Kim Kardashian.

Hàng loạt bình luận thể hiện sự thất vọng xuất hiện trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Rosé không nên hợp tác với một người có hình ảnh gây tranh cãi như Kim Kardashian. Họ lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hình tượng của Rosé, thậm chí kêu gọi tẩy chay. Một số bình luận như: "Tôi yêu Rosé nhưng không ưa gia đình Kardashian", "Thất vọng vì Rosé ủng hộ một thương hiệu khủng khiếp", "Hãy tránh xa những thứ liên quan đến Kardashian",...

Những phản ứng tiêu cực này xuất phát từ những ồn ào và tranh cãi xung quanh Kim Kardashian trong thời gian qua. Gần đây nhất, vào ngày 10/1, Kim Kardashian đã bị chỉ trích vì hành động quyên góp nội y cho các nạn nhân của thảm họa cháy rừng ở Los Angeles. Nhiều người cho rằng việc quyên góp này không thiết thực và nghi ngờ cô đang lợi dụng việc từ thiện để quảng cáo cho thương hiệu cá nhân.

Go Hyun Jung lộ diện tiều tụy sau phẫu thuật

Nữ diễn viên Go Hyun Jung, từng được biết đến với danh xưng "Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ", vừa chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên Instagram cá nhân. Trong ảnh, cô xuất hiện với gương mặt mộc, không trang điểm, vẫn giữ được nét thu hút. Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy Go Hyun Jung gầy hơn và lộ rõ vẻ tiều tụy sau ca phẫu thuật gần đây.

Trước đó, ngày 16/12/2024, Go Hyun Jung vắng mặt tại buổi họp báo phim Namib vì lý do sức khỏe. Cô sau đó đã trấn an người hâm mộ trên mạng xã hội, tiết lộ vừa trải qua ca phẫu thuật lớn do sức khỏe suy giảm và đang hồi phục. Kèm theo đó là ảnh cô nằm viện với ống thở, gương mặt hốc hác và thân hình gầy yếu. Lời nhắn "Tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng, tôi đã hồi phục rất nhiều rồi" đã xoa dịu phần nào nỗi lo của fan.

Go Hyun Jung lộ diện tiều tụy sau phẫu thuật.

Go Hyun Jung là một trong những Á hậu thành công nhất của Hoa hậu Hàn Quốc. Sau khi đăng quang, cô chuyển hướng sang diễn xuất và đạt được nhiều thành công. Năm 1995, cô kết hôn với doanh nhân Jung Yong Jin, Chủ tịch tập đoàn Shinsegae và là cháu trai của tập đoàn Samsung, trở thành con dâu hào môn.

Sau 8 năm chung sống và có hai con, cuộc hôn nhân kết thúc. Go Hyun Jung trở lại showbiz và thường được nhắc đến với danh xưng "Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ", cùng với những thông tin về việc cô bị hạn chế gặp con. Hai con của Go Hyun Jung cũng chưa từng công khai nhắc về mẹ.