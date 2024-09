Sao Kpop 25/9: Lisa lưu diễn châu Á, Song Hye Kyo khoe ảnh bên người đàn ông U50

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn trong ngày 25/9

Hơn 11 triệu người xem cảnh hôn nóng bỏng của Jung Hae In

Cơn sốt Love next door chưa hề hạ nhiệt khi đoạn clip hậu trường khóa môi của cặp đôi Jung Hae In và Jung So Min "gây bão" mạng xã hội.

Chỉ sau 24 giờ đăng tải trên đài TvN, đoạn clip đã thu hút hơn 11 triệu lượt xem. Hầu hết, các khán giả dành nhiều lời khen cho hai diễn viên và đã để lại nhiều bình luận ''đẩy thuyền'' nhân vật chính, mong họ sớm có kết đẹp trong phim.

Hơn 11 triệu người xem cảnh hôn nóng bỏng của Jung Hae In và Jung So Min.

Theo chia sẻ, cảnh quay này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và ăn ý tuyệt đối giữa Jung Hae In và Jung So Min. Đặc biệt, với Jung So Min, đây là một thử thách không nhỏ khi cô phải thể hiện sự tự nhiên trong những cảnh quay tình cảm đòi hỏi sự tinh tế. Còn với Jung Hae In, người có nhiều kinh nghiệm đóng phim tình cảm nên luôn sẵn sàng động viên bạn diễn Jung So Min hoàn thành tốt cảnh quay.

Trước đó, Jung Hae In và Jung So Min vướng nghi vấn hẹn hò. Tuy nhiên, nam diễn viên đã lên tiếng phủ nhận. Anh khẳng định cả hai chỉ là đồng nghiệp.

"Jung So Min và tôi chỉ cách nhau có một tuổi. Hơn nữa, trong phim, nhân vật của chúng tôi là bạn thơ ấu nên sẽ thật gượng gạo nếu chúng tôi không trở nên thân thiết. Vì vậy, ngay cả trước khi bắt đầu quay, chúng tôi đều cố gắng tạo không khí vui vẻ hoà hợp nhất định", Hae In nói.

Lisa tổ chức chuyến lưu diễn ở châu Á

Công ty LLOUD công bố vchuyển lưu diễn gặp gỡ người hâm mộ châu Á của Lisa diễn ra vào tháng 11 năm nay. Tour diễn sẽ bắt đầu tại Singapore vào ngày 11/11, tiếp theo là Bangkok vào ngày 13/11. Sau đó, cô sẽ đến Jakarta vào ngày 15/11, Cao Hùng vào ngày 17/11 và Hong Kong vào ngày 19/11.

Lisa sẽ có chuyến lưu diễn châu Á vào tháng 11.

Đây là chuyến lưu diễn cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp của Lisa, đồng thời chứng minh sự phát triển vượt bậc của Lisa với tư cách nghệ sĩ solo. Cô là thành viên đầu tiên trong nhóm BlackPink tổ chức chuyến lưu diễn solo sau 8 năm.

Kể từ khi rời YG Entertainment để phát triển sự nghiệp solo, Lisa thành lập công ty riêng LLOUD và có rất nhiều hoạt động đáng chú ý. Không chỉ phát hành liên tiếp các sản phẩm âm nhạc đình đám, nữ ca sĩ đã có cơ hội tham gia nhiều sự kiện, sân khấu lớn như buổi diễn gây quỹ thường niên Gala des Pièces Jaunes của Pháp, lễ trao giải MTV Video Music Awards 2024. Sắp tới, cô sẽ trình diễn trên sân khấu show diễn nội y đình đám Victoria's Secret Fashion show.

Hé lộ danh tính người đàn ông chụp ảnh thân thiết với Song Hye Kyo

Trong một bài đăng trên Instagram, Song Hye Kyo chia sẻ bức ảnh chụp cùng một người đàn ông bí ẩn. Cả hai ngồi cạnh nhau và cùng tận hưởng thời gian vui vẻ với bạn bè tại một nhà hàng. Trong một bức ảnh, người đàn ông được cho là có cử chỉ thân thiết khoác vai, ôm nữ diễn viên.

Theo truyền thông Hàn Quốc, người đàn ông trong bức ảnh là một stylist tên Joo Hyung Sun. Cả hai là bạn bè thân thiết gần 20 năm qua. Ngoài hỗ trợ trong công việc, họ còn chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Song Hye Kyo và Hyung Sun nhiều lần chụp ảnh chung, mặc đồ đôi và không ngại ngần chia sẻ về mối quan hệ.

Song Hye Kyo gây chú ý với hình ảnh thân thiết với người đàn ông lạ.

Dù vướng nhiều tin đồn hẹn hò nhưng hiện tại, Song Hye Kyo vẫn đang độc thân. Sau khi ly hôn Song Joong Ki, cô tập trung vào sự nghiệp và dành thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè. Cô tích cực xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn. Gần đây, cô nhận lời góp mặt trong bộ phim Black Nuns - phần tiếp theo của bộ phim kinh dị The Priests (2015).