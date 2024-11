Sao Hàn 20/11: Lisa quá gợi cảm; sao nam dùng cái chết của cha để xin giảm án tù

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 20/11

Lisa tiếp tục bị ''ném đá'' vì trang phục quá ngắn

Lisa vừa chia sẻ loạt ảnh chụp tại buổi fan meeting ở Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc). Nữ thần tượng viết: “Tôi sẽ rất nhớ Cao Hùng”. Trong loạt ảnh, Lisa mặc trang phục ôm sát, gồm crop top và quần ngắn. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc và vóc dáng, phong cách thời trang ngày càng táo bạo của Lisa cũng gây ra không ít tranh cãi. Trước đó, Lisa đã nhiều lần gây tranh cãi vì mặc trang phục quá ngắn, cắt xẻ táo bạo.

Bên cạnh vấn đề trang phục, khán giả cũng tranh luận việc giá vé tham gia sự kiện quá đắt so với thời lượng chương trình. Theo đó, sự kiện chỉ kéo dài khoảng 80 phút và Lisa biểu diễn 4 ca khúc gồm Lalisa, New Woman, Moonlit Floor,Money và Rockstar trong cùng một bộ trang phục tại fanmeeting.

Lisa tiếp tục bị chỉ trích vì trang phục hở hang và thời lượng fanmeeting quá ngắn.

Chưa dừng lại ở đó, sự cố thiết bị đã khiến Lisa phải tạm rời sân khấu, khiến buổi biểu diễn bị gián đoạn. Với mức giá vé dao động từ 3.800 đến 8.800 NDT, khán giả đã kỳ vọng vào một buổi biểu diễn hoành tráng hơn. Tuy nhiên, thời lượng ngắn và sự cố kỹ thuật đã khiến nhiều người cảm thấy không xứng đáng với số tiền bỏ ra, đặc biệt khi so sánh với các concert của các nghệ sĩ khác như Châu Kiệt Luân.

Ở một số buổi họp fan khác, khán giả cũng kêu ca rằng mức giá quá cao và tình hình tiêu thụ vé chậm. Do đó, Lisa và ê-kíp đã phải giảm 35% giá vé ở Indonesia.

Lisa, sinh năm 1997, đảm nhiệm vai trò rapper, nhảy chính trong nhóm nhạc BlackPink. Sau khi không gia hạn hợp đồng với YG, Lisa đã chủ động xây dựng sự nghiệp riêng. Bất chấp tranh cãi diễn ở quán bar thoát y Crazy Horse Paris, mỹ nhân Thái Lan vẫn giữ được sức hút và độ nổi tiếng.

Lisa đang có một năm bận rộn và thành công. Bên cạnh việc ra mắt đĩa đơn Rockstar, cô còn tích cực tham gia các sự kiện lớn, đặc biệt là màn trình diễn tại Victoria's Secret đã đưa tên tuổi của cô lên một tầm cao mới.

"Ảnh đế" Yoo Ah In dùng cái chết của cha xin giảm án tù

Ngày 19/11, Yoo Ah In kháng cáo bản án 1 năm tù giam lên Phòng hình sự số 5, Tòa án tối cao Seoul. Phía nam diễn viên cho rằng mức án này quá nặng so với hành vi vi phạm của anh.

Trước tòa, luật sư cho biết: "Yoo Ah In đã phải chịu đòn nặng nề trong cuộc đời diễn viên, vì anh không chăm sóc bản thân đúng cách để đem lại niềm vui cho công chúng, và từ nay anh sẽ phải sống dưới cái nhìn gay gắt của khán giả. Bị cáo đã phải trả giá do sự lựa chọn sai lầm và căn bệnh trầm cảm. Xin hãy hiểu rằng cái giá này lớn hơn những gì người bình thường phải trả".

Luật sư của nam diễn viên đưa ra nhiều lý do để xin tòa giảm án, trong đó có việc nhấn mạnh đến nỗi đau mất cha của nam tài tử: "Bị cáo sẽ phải sống với cảm giác tội lỗi rằng cha trở bệnh nặng và qua đời là do lỗi của bị cáo. Sẽ không có hình phạt nào lớn hơn thế này". Cuối cùng luật sư khẳng định Yoo Ah In đã thể hiện ảnh hưởng tích cực bằng cách quyên góp từ thiện, những đóng góp cho xã hội nên được nhìn nhận là cơ sở để giảm án.

"Ảnh đế" Yoo Ah In dùng cái chết của cha xin giảm án tù.

Ngày 7/8 vừa qua, ông Uhm Young In - cha của Yoo Ah In đã qua đời ở tuổi 67, sau thời gian mắc bệnh mãn tính. Việc Yoo Ah In sử dụng căn bệnh trầm cảm và cái chết của người cha để xin giảm án đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Nhiều người cho rằng đây là hành động lợi dụng nỗi đau để đạt được mục đích cá nhân, đặc biệt khi trước đó nam diễn viên từng chia sẻ về mối quan hệ không quá thân thiết với cha. Mãi đến những năm gần đây, tài tử mới gần gũi lại với ông Uhm Young In.

Ngày 3/9, Yoo Ah In bị kết án 1 năm tù giam, phạt tiền 2 triệu won (37 triệu đồng) và bị bắt ngay tại tòa sau khi tuyên án. Ngoài ra, Yoo Ah In buộc phải tham gia chương trình giáo dục cai nghiện ma túy kéo dài 80 giờ và phạt bổ sung 1,54 triệu won (28,5 triệu đồng).

Lee Dong Gun bị chỉ trích vì hẹn hò 5 mỹ nhân

Trong tập mới nhất của My Little Old Boy, bố mẹ Lee Dong Gun đã khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ con trai mình từng công khai hẹn hò tới 5 người đẹp, xứng đáng với danh hiệu "tài tử đào hoa nhất Kbiz".

Cha Lee Dong Gun tiếp tục giải thích lý do vì sao con trai ông luôn công khai hẹn hò, chứ không giấu giếm chuyện tình cảm như những người đồng nghiệp khác: "Tôi từng cho Dong Gun lời khuyên 'Con là người nổi tiếng, tại sao con lại tiết lộ điều đó? Con phải giữ bí mật chứ'. Nhưng con trai tôi nói nó muốn công khai chuyện tình vì nó tôn trọng đối phương".

Lee Dong Gun bị chỉ trích vì khơi lại chuyện hẹn hò 5 mỹ nhân.

Việc Lee Dong Gun từng công khai hẹn hò với 5 người đẹp đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tất cả các mối quan hệ đều đổ vỡ, khiến hình ảnh của nam diễn viên bị ảnh hưởng tiêu cực. Khán giả cho rằng việc gia đình Lee Dong Gun lên truyền hình kể lại chuyện cũ rất kém duyên.

Lee Dong Gun sinh năm 1980, bắt đầu đóng phim từ khi 17 tuổi. Anh nổi tiếng với loạt vai diễn trong Cô dâu nhỏ xinh, Chuyện tình Paris, Tìm lại nụ cười... Song song với sự nghiệp diễn xuất thành công, đời tư của nam diễn viên cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Khác với nhiều đồng nghiệp thường dè dặt trong chuyện tình cảm, Lee Dong Gun lại rất thẳng thắn khi công khai hẹn hò với 5 người đẹp là Kim Min Jung, Han Ji Hye, Cha Ye Ryun, Jiyeon (T-ara) và Jo Yoon Hee. Điều này đã khiến anh trở thành một trong những "tài tử đào hoa" nổi tiếng nhất của làng giải trí Hàn Quốc.