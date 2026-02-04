Sẵn sàng điều chỉnh lại màu sơn chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa theo góp ý

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Lê Hoàng Khởi, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền - đơn vị thực hiện chỉnh trang 7 khu vực, công trình trung tâm TP.HCM (trong đó có chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa) nêu tại buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng các đơn vị liên quan, ngày 4/2.

Cũng theo ông Lê Hoàng Khởi, cuối năm 2025, doanh nghiệp tham gia chỉnh trang đường Lê Lợi. Sang tháng 1/2026, đơn vị triển khai chỉnh trang quảng trường trước chợ Bến Thành, khu vực hồ Con Rùa, chợ Bến Thành, tòa nhà Hỏa Xa cùng một số tuyến đường trung tâm.

Các hạng mục dự kiến bàn giao trước ngày 10/2.

Chợ Bến Thành sau chỉnh trang nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Với công trình chỉnh trang chợ Bến Thành, theo đại diện của Công ty Khang Điền, phương án đề xuất là chọn màu strawberry red (đỏ dâu) cho mái chợ. Doanh nghiệp thừa nhận không xác định được màu gốc của mái, nên căn cứ vào màu hiện trạng, kết hợp mái một số công trình trên đường Lê Lợi, vốn được xây dựng cùng thời kỳ.

Phương án màu này đã được cơ quan chức năng chấp thuận trước đó, và không ghi nhận ý kiến khi công trình hoàn thành.

Còn quảng trường trước chợ Bến Thành chỉ mang tính tạm thời trong giai đoạn chờ công trình ngầm. Doanh nghiệp lựa chọn họa tiết hình sóng, với màu sắc tươi mới, phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết.

Ông Khởi nói thêm hạng mục quảng trường trước chợ Bến Thành có thể thay đổi màu sắc theo các chủ đề, phong cách khác nhau khi cần thiết.

Với Hồ Con Rùa, trong quá trình thi công, đơn vị tiếp nhận ý kiến về màu cầu thang theo hiện trạng cũ là xanh, sau đó được điều chỉnh sang màu xám theo yêu cầu chuyên môn. Với tháp trung tâm Hồ Con Rùa, từ phương án ban đầu sơn trắng, doanh nghiệp đã thực hiện sơn màu vàng theo góp ý của Sở Xây dựng.

Quang cảnh Hồ Con Rùa sau chỉnh trang rất khang trang, sạch, thoáng.

Góp ý về việc chỉnh trang các công trình này, các chuyên gia, lãnh đạo các hội Mỹ Thuật, Di sản, Kiến trúc sư, ban quản lý di tích... cho rằng thiện chí làm đẹp thành phố là đáng ghi nhận. Song màu sơn của mái chợ Bến Thành, quảng trường trước chợ và chỉnh trang Hồ Con Rùa chưa phù hợp và đề xuất phương án điều chỉnh.

Các đại diện này cũng nhấn mạnh nguyên tắc đúng, tôn trọng ký ức đô thị và hài hòa cảnh quan để tránh những tranh cãi.

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, thời gian qua, Sở tiếp nhận nhiều ý kiến liên quan đến việc chỉnh trang một số công trình, địa điểm trên địa bàn thành phố. Các ý kiến tập trung vào di tích đã được xếp hạng, công trình nằm trong danh mục kiểm kê di tích, một số chưa được xếp hạng nhưng tác động nhất định đến cảnh quan đô thị chung, đặc biệt là chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa.

Cầu thang Hồ Con Rùa đã được mổi sơn sau các góp ý.

Trong quá trình góp ý trước khi chỉnh trang, Sở đã nêu 3 quan điểm chính. Việc chỉnh trang là cần thiết, góp phần cải thiện diện mạo đô thị.

Với chợ Bến Thành và trụ sở Hỏa Xa, cần lưu ý sự chấp thuận của tổ chức quản lý trực tiếp công trình; đảm bảo chất lượng kỹ thuật; màu sắc phải đúng với màu hiện hữu, giữ nguyên các đường nét, họa tiết trang trí đặc trưng nếu có.

Với khu vực hồ Con Rùa, việc chỉnh trang cũng cần đặc biệt lưu ý đến màu sắc hiện hữu, tuân thủ quy trình kỹ thuật và đảm bảo chất lượng công trình.

Sở đang tiếp tục theo dõi, phối hợp các đơn vị liên quan để kịp thời có ý kiến chuyên môn phù hợp, đảm bảo hài hòa giữa chỉnh trang đô thị và bảo tồn giá trị cảnh quan, văn hóa.

Trước đó, ngày 3/2, Sở Xây dựng TP.HCM cũng đã kiểm tra thực địa, làm việc với Khang Điền, để lựa chọn màu sơn phù hợp trong quá trình chỉnh trang quảng trường trước chợ Bến Thành sau khi nhận văn bản của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, liên quan đến việc đề xuất dừng công tác chỉnh trang 2 công trình.

Diện mạo đường Lê Lợi được chỉnh trang trong tháng 12/2025, cũng do Khang Điền thực hiện.

Sở cho rằng công tác chỉnh trang tại các công trình đã góp phần cải thiện cảnh quan; tạo diện mạo sạch đẹp, tươi mới cho khu trung tâm TP.HCM, thu hút sự quan tâm của người dân, trở thành điểm đến tham quan, vui chơi, chụp hình.

Đối với các công trình di tích, việc chỉnh trang được thực hiện theo hướng bảo tồn và nâng cấp chất lượng công trình. Các hạng mục được sơn theo màu sắc nguyên bản, kết hợp làm sạch và bảo tồn các chi tiết kiến trúc, đảm bảo tuân thủ quy định về bảo tồn di sản.

Riêng đối với các mảng màu tại quảng trường trước chợ Bến Thành, Sở cho biết đây chỉ là phương án tạm thời, được thực hiện trong phạm vi tiểu đảo giao thông.

Phương án này nhằm phục vụ giai đoạn chuyển tiếp, trong khi chờ dự án xây dựng tổng thể khu vực quảng trường, kết hợp không gian cảnh quan, giao thông và trung tâm công trình ngầm đô thị.

Các hình khối màu sơn trên nền quảng trường có thể thay đổi linh hoạt theo từng thời điểm và phong cách khác nhau.

Sở Xây dựng luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến người dân, giới chuyên môn; tổ chức đánh giá, kiểm tra thực địa và trao đổi nhiều lần với đơn vị tài trợ, về phương án màu sắc và hình thức chỉnh trang.

UBND TP.HCM trước đó đã chấp thuận cho Khang Điền tài trợ và triển công chỉnh trang 7 tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng. Bao gồm khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, vòng xoay Hồ Con Rùa, các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng. Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì, phối hợp các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai. Ngày 13/1, Sở Xây dựng chủ trì cuộc họp, với sự tham gia của các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các phường, để nghe doanh nghiệp trình bày phương án thực hiện. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã lấy ý kiến Sở Văn hóa và Thể thao, tiếp thu các góp ý chuyên môn. Ngày 15/1, Khang Điền có văn bản trình phương án chỉnh trang, hoàn thiện theo kết luận cuộc họp và ý kiến của Sở Văn hóa và Thể thao. Sở Xây dựng sau đó tổng hợp, trình UBND TP.HCM xem xét, chấp thuận để Khang Điền tài trợ và trực tiếp thi công, hoàn thành trước ngày 10/2.