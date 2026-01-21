Các biểu tượng ở trung tâm TP.HCM 'khoác áo mới' đón Tết

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày giữa tháng 1, không khí thi công chỉnh trang tại hàng loạt công trình, tuyến đường mang tính biểu tượng của TP.HCM diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp.
Hàng trăm công nhân được huy động làm việc liên tục nhằm “thay áo mới” cho diện mạo đô thị trung tâm trước thềm Tết Nguyên đán.
Khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành trở nên sôi động hơn thường ngày khi nhiều tốp công nhân tập trung sơn sửa, làm mới các hạng mục. Công nhân đang tiến hành sơn lại mái tôn, thay thế các hệ thống đèn chiếu sáng bị hư hỏng.
Theo quyết định của UBND TP.HCM, thành phố chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ và trực tiếp triển khai thi công chỉnh trang 7 tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng, gồm: khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay Hồ Con Rùa, vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi và Hai Bà Trưng.
Thời gian thực hiện dự án bắt đầu từ ngày 17/1/2026 và dự kiến hoàn thành trước ngày 10/2/2026, tức 23 tháng Chạp.
Theo phương án được Sở Xây dựng TP.HCM thống nhất, tường ngoài chợ Bến Thành được sơn mới nhưng vẫn giữ nguyên các đường nét, họa tiết kiến trúc đặc trưng. Các tòa nhà xung quanh như trụ sở Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn và tòa nhà số 181 Hàm Nghi (đối diện chợ) cũng được sơn mới theo màu hiện hữu nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hài hòa cảnh quan.
Khu vực quảng trường và nút giao thông trước chợ Bến Thành được kẻ lại vạch đường, lối đi bộ, chỉnh trang không gian để phục vụ người dân, du khách tham quan, chụp ảnh trong dịp Tết.
Chợ Bến Thành được xây dựng từ năm 1912 và hoàn thành vào năm 1914 là một trong những biểu tượng lâu đời của TP.HCM, mỗi ngày đón hàng nghìn lượt người dân, du khách.
Tại vòng xoay Hồ Con Rùa, đơn vị thi công đã tập kết giàn giáo, nhân lực và thiết bị, sẵn sàng bước vào giai đoạn sơn sửa chính. Tháp Hồ Con Rùa sẽ được sơn lại với gam màu sáng hơn, như trắng hoặc trắng xám; đồng thời sơn vạch kẻ đường, bó vỉa, bồn cây, vệ sinh vỉa hè và trồng mới cây xanh. Một số tòa nhà xung quanh khu vực cũng được làm mới mặt ngoài.
Trong lúc thi công, nhiều người dân và du khách tranh thủ ghi lại hình ảnh chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa trong diện mạo mới, tạo nên không khí háo hức chờ đón Tết.
Tại vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, tượng đài Phù Đổng Thiên Vương sẽ được sơn mới theo màu sắc hiện hữu; đồng thời, các hạng mục như vạch kẻ đường, bó vỉa cũng được sơn lại, kết hợp trồng bổ sung cây xanh.
Trên các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi và Hai Bà Trưng, Sở Xây dựng đề xuất sơn mới mặt tiền một số tòa nhà dọc tuyến để tạo sự đồng bộ, mỹ quan đô thị. Riêng dải phân cách trên đường Hàm Nghi sẽ được sơn lại vạch kẻ đường, bó vỉa và lối đi bê tông.
Việc chỉnh trang đồng loạt các công trình, tuyến đường trung tâm không chỉ làm mới diện mạo đô thị mà còn góp phần tạo không khí tươi mới, rộn ràng cho TP.HCM trước thềm đón Tết Bính Ngọ.
