Các biểu tượng ở trung tâm TP.HCM 'khoác áo mới' đón Tết

Tại vòng xoay Hồ Con Rùa, đơn vị thi công đã tập kết giàn giáo, nhân lực và thiết bị, sẵn sàng bước vào giai đoạn sơn sửa chính. Tháp Hồ Con Rùa sẽ được sơn lại với gam màu sáng hơn, như trắng hoặc trắng xám; đồng thời sơn vạch kẻ đường, bó vỉa, bồn cây, vệ sinh vỉa hè và trồng mới cây xanh. Một số tòa nhà xung quanh khu vực cũng được làm mới mặt ngoài.