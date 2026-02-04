Diện mạo mới của chợ Bến Thành sau chỉnh trang

Khu vực chợ Bến Thành sau khi được chỉnh trang đã mở cửa, thu hút đông đảo người dân, du khách ở TP.HCM đến tham quan, chụp ảnh.
Mái ngói của chợ Bến Thành được sơn mới màu đỏ rực rỡ, kết hợp với bề mặt chợ được sơn màu vàng kem làm nổi bật chữ và các hoạ tiết trang trí.
Khu vực này ngay sau khi mở cửa, thu hút nhiều người dân, du khách chụp hình.
Tháng 1/2026, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương chỉnh trang 7 khu vực trung tâm thành phố nhằm tạo diện mạo mới đón Tết Bính Ngọ 2026, gồm: quảng trường trước chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, Ngã 6 Phù Đổng và các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng.
Theo kế hoạch, các hạng mục chỉnh trang dự kiến hoàn thành trước ngày 10/2, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa do doanh nghiệp tài trợ. Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai.
