Sân khấu chữ V cao 26m rực sáng trong đêm tổng duyệt ‘Tổ quốc trong tim’

Video: Đội hình từng duyệt binh tại Quảng trường Đỏ tập luyện chuẩn bị cho chương trình "Tổ quốc trong tim"
Tối 9/8, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”, đánh dấu bước chuẩn bị cuối cùng trước khi sự kiện chính thức khởi màn vào 20h ngày 10/8. Đây là dịp để toàn bộ ê-kíp nghệ sĩ, kỹ thuật viên, đạo diễn và lực lượng hậu cần phối hợp kiểm tra, hoàn thiện từng chi tiết âm thanh, ánh sáng, sân khấu, đảm bảo mọi hạng mục sẵn sàng cho đêm diễn quy mô quốc gia.
Trước giờ tổng duyệt, khu vực Mỹ Đình rộn ràng không khí. Hệ thống ánh sáng hiện đại, màn hình LED khổng lồ và dàn âm thanh công suất lớn liên tục được thử nghiệm.
Tâm điểm của buổi tổng duyệt là sân khấu cao 26m, dựng theo hình chữ V - biểu tượng chiến thắng, chia thành bốn khu vực với thông điệp “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Cờ đỏ Sao vàng”.
Đây không chỉ là một sân khấu quy mô hoành tráng, mà còn là không gian nghệ thuật đậm giá trị và giàu ý nghĩa.
Mỗi khu vực được thiết kế để gắn với từng phần nội dung, từ tái hiện những dấu mốc lịch sử của dân tộc đến tôn vinh hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng - biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc.
Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, buổi tổng duyệt còn ghi dấu sự xuất hiện của 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 – lực lượng từng đại diện Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga).
Trong đội hình nghiêm trang, những người lính Bộ đội Cụ Hồ sẵn sàng cho phần trình diễn tái hiện hình ảnh quân đội kiêu hùng giữa không gian âm nhạc tràn đầy niềm tự hào.
Tại buổi tổng duyệt tối 9/8, từng động tác diễu đội hình, từng bước chân, từng cử chỉ đều được các quân nhân thực hiện chuẩn xác và đều tăm tắp.
Chương trình còn quy tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng như NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Võ Hạ Trâm...
Chương trình "Tổ quốc trong tim" tái hiện các dấu mốc lịch sử của đất nước gắn với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng của lòng yêu nước.
Khán giả sẽ được trải nghiệm một đêm nhạc đầy cảm xúc, khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 8 phút tại khu vực đường đua F1, với 300 quả pháo tầm cao và 60 giàn pháo tầm thấp.
Vé tham dự miễn phí được thiết kế độc đáo, in hình bản chép tay gốc ca khúc “Tiến quân ca”, khuyến khích khán giả mang áo cờ đỏ sao vàng và đồng thanh hát Quốc ca, phủ đỏ khán đài Mỹ Đình.
Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” diễn ra lúc 20h tối nay, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Đêm diễn được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (kênh Hanoi2) và tiếp sóng trên các đài phát thanh và truyền hình ở các địa phương; Livestream trên fanpage Báo Nhân Dân, Hanoi International Light Festival và các kênh mạng xã hội khác.
