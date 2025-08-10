Sân khấu chữ V cao 26m rực sáng trong đêm tổng duyệt ‘Tổ quốc trong tim’

Tối 9/8, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”, đánh dấu bước chuẩn bị cuối cùng trước khi sự kiện chính thức khởi màn vào 20h ngày 10/8. Đây là dịp để toàn bộ ê-kíp nghệ sĩ, kỹ thuật viên, đạo diễn và lực lượng hậu cần phối hợp kiểm tra, hoàn thiện từng chi tiết âm thanh, ánh sáng, sân khấu, đảm bảo mọi hạng mục sẵn sàng cho đêm diễn quy mô quốc gia.