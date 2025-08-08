68 quân nhân từng duyệt binh ở Nga luyện tập cho đêm nhạc 'Tổ quốc trong tim'

Sáng 8/8, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, không khí luyện tập của 68 quân nhân đến từ Trường Sĩ quan Lục quân 1 diễn ra khẩn trương và nghiêm túc. Đây là những chiến sĩ từng đại diện Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Quảng trường Đỏ, Moscow (Liên bang Nga) năm 2025. Giờ đây, họ gấp rút chuẩn bị cho nhiệm vụ đặc biệt - góp mặt trong chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” diễn ra tối 10/8 tại Mỹ Đình.