68 quân nhân từng duyệt binh ở Nga luyện tập cho đêm nhạc 'Tổ quốc trong tim'

Sáng 8/8, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, không khí luyện tập của 68 quân nhân đến từ Trường Sĩ quan Lục quân 1 diễn ra khẩn trương và nghiêm túc. Đây là những chiến sĩ từng đại diện Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Quảng trường Đỏ, Moscow (Liên bang Nga) năm 2025. Giờ đây, họ gấp rút chuẩn bị cho nhiệm vụ đặc biệt - góp mặt trong chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” diễn ra tối 10/8 tại Mỹ Đình.
Chương trình được Báo Nhân Dân phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức, là hoạt động văn hóa - chính trị trọng điểm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Không chỉ là một đêm nhạc quy mô lớn với khoảng 50.000 người tham dự trực tiếp và hàng triệu khán giả theo dõi qua truyền hình, “Tổ quốc trong tim” còn là không gian nghệ thuật tôn vinh lịch sử, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc.
Sự hiện diện của đội hình từng bước đều trên Quảng trường Đỏ mang lại điểm nhấn đặc biệt cho chương trình.
Đây không chỉ là những chiến sĩ có bản lĩnh, kỷ luật, đại diện cho hình ảnh đẹp của Quân đội Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn là biểu tượng của tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới - bản lĩnh, chính quy, hiện đại và luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ.
Điểm nhấn trong đêm nhạc là cảnh "quân đi giữa lòng dân" trong không khí trang nghiêm nhưng gần gũi. Để tiết mục thành công, các chiến sĩ đã tập luyện nhiều ngày, làm quen sân khấu. Tại buổi luyện tập sáng 8/8, từng động tác diễu đội hình, từng bước chân, từng cử chỉ đều được các quân nhân thực hiện chuẩn xác và đều tăm tắp.
Không gian thao trường như lặng đi trước sự tập trung cao độ của các chiến sĩ. Nhiều tuần qua, họ đã cùng nhau ôn luyện, phối hợp nhuần nhuyễn để có thể mang đến phần trình diễn thể hiện khí chất, kỷ luật và sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong đêm nhạc nghệ thuật sắp tới.
"Đối với tôi, dù là lúc đứng giữa Quảng trường Đỏ hay trong chương trình 'Tổ quốc trong tim', cảm xúc vẫn vẹn nguyên: tự hào, trang nghiêm và đầy trách nhiệm. Chúng tôi luôn mang trong mình tinh thần yêu nước, yêu hòa bình và niềm tin vào sức mạnh đoàn kết của dân tộc”, một quân nhân tham gia khối diễu binh chia sẻ.
Đội hình tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ được tuyển chọn kỹ lưỡng từ hàng nghìn cán bộ, giảng viên, học viên ưu tú của Trường Sĩ quan Lục quân 1.
Đây là lực lượng từng trải qua huấn luyện bài bản, có kinh nghiệm biểu diễn trong môi trường quốc tế nên rất chuyên nghiệp và chủ động trong quá trình luyện tập
Chương trình "Tổ quốc trong tim" tái hiện các dấu mốc lịch sử của đất nước gắn với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng của lòng yêu nước. Khán giả sẽ được trải nghiệm một đêm nhạc đầy cảm xúc, khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 8 phút tại khu vực đường đua F1, với 300 quả pháo tầm cao và 60 giàn pháo tầm thấp.
Sân khấu được thiết kế hình chữ V, cao 26 m, với bốn khu vực được đặt tên: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Cờ đỏ sao vàng.
Vé tham dự miễn phí được thiết kế độc đáo, in hình bản chép tay gốc ca khúc “Tiến quân ca”, khuyến khích khán giả mang áo cờ đỏ sao vàng và đồng thanh hát Quốc ca, phủ đỏ khán đài Mỹ Đình.
Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” diễn ra lúc 20h ngày 10/8 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Đêm diễn được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (kênh Hanoi2) và tiếp sóng trên các đài phát thanh và truyền hình ở các địa phương; Livestream trên fanpage Báo Nhân Dân, Hanoi International Light Festival và các kênh mạng xã hội khác.
