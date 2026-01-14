Samsung Galaxy S27 Ultra bất ngờ lộ thông tin nâng cấp lớn về camera

(VTC News) -

Một nguồn tin đến từ Ice Universe – leaker nổi tiếng với độ chính xác cao về các sản phẩm Samsung - mới đây bất ngờ tiết lộ dòng điện thoại Galaxy S27 Ultra sẽ được trang bị cảm biến chính hoàn toàn mới mang tên ISOCELL HP6.

Theo nguồn tin trên, đây vẫn là cảm biến 200 megapixel với kích thước 1/1.3 inch, tương đồng về thông số cơ bản với ISOCELL HP2 đang dùng trên dòng điện thoại Galaxy S25 Ultra và dự kiến tiếp tục xuất hiện trên S26 Ultra.

Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở việc Samsung sẽ tích hợp các công nghệ mới, hứa hẹn mang lại chất lượng hình ảnh và tốc độ xử lý tốt hơn đáng kể.

Camera của dòng điện thoại Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ trang bị cảm biến chính hoàn toàn mới. (Ảnh: Samsung)

Nhiều nguồn tin khác cho biết Samsung cũng đang lên kế hoạch nâng cấp camera góc siêu rộng trên Galaxy S27 Ultra. Đây là động thái được mong đợi từ lâu bởi camera ultrawide trên các dòng Ultra gần đây chưa có sự thay đổi đáng kể.

Trong khi đó, cộng đồng người dùng vẫn hy vọng hãng sẽ cải thiện thêm hai ống kính tele, đặc biệt là ống kính tiềm vọng 5x và ống 3x vốn vẫn sử dụng cảm biến 10–12 megapixel từ nhiều thế hệ, đã trở nên lạc hậu so với các đối thủ Trung Quốc như Vivo X300 Pro với cảm biến periscope 200 megapixel.

Việc chuyển sang cảm biến ISOCELL HP6 thay vì chọn giải pháp từ Sony (LYT-901) được cho là xuất phát từ lý do chi phí. Dù kích thước cảm biến vẫn giữ nguyên 1/1.3 inch, nhỏ hơn một chút so với một số đối thủ, những cải tiến công nghệ mới được kỳ vọng sẽ giúp Galaxy S27 Ultra thu hẹp khoảng cách về chất lượng chụp ảnh, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng và khả năng quay video.

Một số ý kiến còn mong đợi Samsung sẽ mang đến thêm các tính năng như nâng chất lượng quay lên độ phân giải 8K 60fps, cảm biến lớn hơn cho ống kính tele hoặc thậm chí công nghệ nhận diện khuôn mặt 3D. Tuy nhiên, cũng có thông tin không mấy vui khi hãng được cho là sẽ bỏ việc tích hợp bút S Pen bắt đầu từ thế hệ S27 Ultra.

Dù còn hơn một năm nữa mới ra mắt, dự kiến vào quý 1/2027, những thông tin rò rỉ này cho thấy Samsung đang chuẩn bị một bước tiến lớn về camera sau nhiều năm tập trung chủ yếu vào tối ưu phần mềm. Đây có thể là câu trả lời mà hãng cần để cạnh tranh quyết liệt hơn với các đối thủ đến từ Trung Quốc trên phân khúc flagship.