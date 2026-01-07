CES 2026: Motorola Razr ra mắt phiên bản FIFA World Cup

(VTC News) -

Phiên bản Motorola Razr FIFA World Cup 26 Edition lấy cảm hứng từ môn thể thao phổ biến nhất thế giới nên mang vẻ ngoài đặc trưng riêng, với nhiều sắc thái màu xanh lá cây của sân bóng đá trong thiết kế xoáy ở mặt sau. Sản phẩm cũng có một số tính năng cá nhân hóa phần mềm độc đáo, như hình nền, nhạc chuông và hình mờ FIFA.

Tại CES 2026, Motorola đã giới thiệu Razr FIFA World Cup 26 Edition. (Ảnh: Cnet)

Về phần cứng, thiết bị hoàn toàn giống với phiên bản Razr tiêu chuẩn được phát hành năm ngoái, từ màn hình ngoài 3,6 inch và màn hình trong 6,9 inch đến chip MediaTek 7400X và cặp camera sau (camera chính 50 megapixel và camera siêu rộng 13 megapixel).

Phiên bản Razr tiêu chuẩn năm ngoái cũng có màu xanh lá cây rực rỡ, giống với màu nền của phiên bản FIFA, nhưng thiết kế nhiều màu sắc chỉ có trên điện thoại chủ đề FIFA World Cup.

Mặt lưng của Razr FIFA World Cup 26 Edition có màu xanh lá cây giống màu sân bóng đá. (Ảnh: Cnet)

Sự khác biệt còn lại là phiên bản gập tiêu chuẩn đạt chứng nhận IPX8 về khả năng chống bụi, nhưng không chống nước, trong khi phiên bản FIFA đạt IP48. Điều này đồng nghĩa phiên bản Razr được đánh giá có khả năng bảo vệ chống lại các vật thể rắn có đường kính lên đến 1mm.

Motorola Razr FIFA World Cup 26 Edition sẽ được bán tại Mỹ bắt đầu từ ngày 12/2/2026 với giá 700 USD.