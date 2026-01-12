So sánh Samsung Galaxy S26 và Galaxy S26 Ultra: Khác nhau ở đâu?

(VTC News) -

Thiết kế và độ mỏng của Samsung S26 và S26 Ultra

Galaxy S26 mỏng khoảng 6,9 mm, là một trong những flagship mỏng nhẹ trên thị trường. Thiết kế tinh tế, khung viền chắc chắn và trọng lượng vừa phải tạo cảm giác cầm nắm thoải mái nhưng vẫn cao cấp, hiện đại.

Galaxy S26 Ultra được dự kiến sẽ dày hơn một chút để chứa pin lớn và cụm camera nâng cấp, đổi lại là khả năng sử dụng lâu dài và hiệu năng mạnh mẽ. Máy hướng đến người dùng cần trải nghiệm toàn diện, từ màn hình rộng, camera chất lượng đến pin bền, mang lại sự cân bằng giữa tính năng và tiện dụng.

Màn hình và trải nghiệm hiển thị

Galaxy S26 sở hữu màn hình OLED 6,3 inch với độ sáng tối đa 3.000 nits, mang đến hình ảnh sống động và dễ đọc dưới ánh sáng mạnh. Kích thước vừa phải giúp máy gọn nhẹ, thuận tiện khi cầm và sử dụng hàng ngày.

Galaxy S26 Ultra dự đoán sẽ được nâng cấp lên màn hình hơn 6,8 inch, cùng độ sáng vượt 3.000 nits, mang lại trải nghiệm giải trí sống động hơn, từ xem phim, chơi game đến đọc nội dung đa phương tiện. Màn hình lớn kết hợp công nghệ hiển thị tiên tiến giúp màu sắc sâu và chi tiết hơn, phù hợp với người dùng đòi hỏi trải nghiệm hình ảnh tối ưu.

Sự khác biệt về camera

Galaxy S26 dự kiến vẫn sử dụng phần cứng camera giống S25, đủ để chụp ảnh hàng ngày với chất lượng ổn định. Máy đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản như chụp nhanh, quay video và chia sẻ trên mạng xã hội, phù hợp với những người không quá chú trọng vào các tính năng nâng cao.

Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra sở hữu cảm biến cao cấp, khả năng zoom mạnh mẽ và chụp thiếu sáng ấn tượng. Những cải tiến này giúp Ultra trở thành lựa chọn lý tưởng cho người yêu nhiếp ảnh hoặc muốn tận dụng tối đa các tính năng camera chuyên nghiệp. Dù không quá khác biệt so với thế hệ trước, S26 Ultra vẫn giữ ưu thế về trải nghiệm hình ảnh và quay video.

Hiệu năng với Exynos 2600

Cả S26 và S26 Ultra đều trang bị chip Exynos 2600 tiến trình 2nm, hứa hẹn mang đến hiệu năng mạnh mẽ và ổn định. Cả hai máy đều dễ dàng xử lý đa nhiệm, chơi game nặng và chạy các ứng dụng chuyên sâu, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng flagship.

Với cùng bộ vi xử lý, Galaxy S26 mang đến trải nghiệm mượt mà với các tác vụ hàng ngày, trong khi S26 Ultra khai thác tối đa sức mạnh của chip nhờ màn hình lớn và camera nâng cấp, đem lại hiệu suất tổng thể cao hơn. S26 là lựa chọn hợp lý cho người ưu tiên gọn nhẹ và giá tốt, còn Ultra dành cho những ai muốn trải nghiệm đầy đủ tính năng cao cấp nhất.

Pin và thời lượng sử dụng

Galaxy S26 được nâng cấp pin lên khoảng 4.300 mAh, đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày với các tác vụ cơ bản như lướt web, xem phim ngắn hay mạng xã hội. Pin lớn kết hợp tối ưu phần mềm mang lại hiệu năng ổn định suốt ngày dài mà không cần lo lắng.

Galaxy S26 Ultra trang bị pin khoảng 4.500 mAh, hướng tới nhóm người dùng thường xuyên chơi game, xem phim dài hay đa nhiệm nặng. Dung lượng pin này đảm bảo máy hoạt động bền bỉ trong điều kiện sử dụng cao, giúp trải nghiệm mượt mà và liên tục.

Nhìn chung, Galaxy S26 hướng đến người dùng yêu thích thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng ổn định và mức giá dễ tiếp cận hơn, trong khi Galaxy S26 Ultra phù hợp với những ai cần trải nghiệm cao cấp với camera mạnh, màn hình lớn và pin bền bỉ. Trong thời gian tới, người dùng quan tâm có thể theo dõi thông tin mở bán và đặt trước Galaxy S26 tại XTmobile.