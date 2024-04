Saigon Co.op phát động 'Tháng hành động vì An toàn Thực phẩm năm 2024'

(VTC News) -

Chương trình có sự tham gia của ông Nguyễn Nguyên Phương – Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, bà Nguyễn Thị Nhã Trúc, Trưởng phòng quản lý chất lượng thực phẩm, Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM, đại diện cơ quan ban ngành.

Trong khuôn khổ chương trình, Saigon Co.op thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ với dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển (SAFEGRO) do chính phủ Canada tài trợ triển khai tại Việt Nam và Trung tâm tư vấn hỗ trợ nông nghiệp thuộc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn TPHCM, qua đó số hóa việc kiểm soát chất lượng hàng hóa kinh doanh tại các hệ thống phân phối thuộc Saigon Co.op.

Ông Lê Trường Sơn - Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op phát biểu.

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” được tổ chức vào tháng 4 – tháng 5 hàng năm, năm 2024 được thực hiện với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, kéo dài từ ngày 15/4 - 15/5/2024.

Saigon Co.op - nhà bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam – phát động chương trình trên 800 điểm bán trên khắp cả nước bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense market và Co.op Online, thể hiện rõ sự cam kết với xã hội và người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa kinh doanh tại hệ thống.

Saigon Co.op ký kết các biên bản ghi nhớ kiểm soát chất lượng hàng hóa.

Trong khuôn khổ chương trình, Saigon Co.op ký kết hợp tác cùng SAFEGRO và Trung tâm (TT) tư vấn hỗ trợ nông nghiệp cùng xây dựng và tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ nhân viên phụ trách chất lượng, phụ trách ngành hàng thực phẩm Saigon Co.op và nhà cung cấp ngành hàng thực phẩm tươi sống đang sản xuất và kinh doanh trong hệ thống.

Ngoài ra, Saigon Co.op phối hợp cùng Sở An toàn Thực phẩm đào tạo hướng dẫn quy định và nguyên tắc kiểm soát điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại hệ thống bán lẻ và đào tạo Hướng dẫn phương pháp xây dựng hồ sơ tự công bố, xác định chỉ tiêu kiểm nghiệm và nhãn hàng hóa phù hợp với hồ sơ tự công bố của sản phẩm và theo quy định hiện hành và Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật TP.HCM đào tạo thiết lập mã số vùng trồng cùng xây dựng các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về an toàn thực phẩm cho cán bộ nhân viên.

Saigon Co.op tích cực thực hiện tốt việc quản lý chất lượng, tiêu thụ sản phẩm an toàn.

Bà Nguyễn Thị Nhã Trúc, Trưởng phòng quản lý chất lượng thực phẩm, Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM phát biểu: “Trong thời gian qua, Saigon Co.op đã có những chính sách về kiểm soát chất lượng, nỗ lực trong xây dựng và cung ứng sản phẩm trên thị trường thành phố.

Với những kết quả đạt được đạt được, Sở An toàn thực phẩm tiếp tục đồng hành cùng Saigon Co.op duy trì và hoàn thiện hơn hệ thống kiểm soát chất lượng thực phẩm, phân phối, xây dựng chuỗi liên kết cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng, góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và phát triển ngành thực phẩm Việt Nam”.

Saigon Co.op xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng chuyên nghiệp và chặt chẽ.

Ông Lê Trường Sơn – Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op phát biểu: “Saigon Co.op là nhà bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, và đã trở thành người bạn thân thiết của nhiều thế hệ gia đình Việt Nam suốt 35 năm qua.

Saigon Co.op định hướng phát triển bền vững, luôn đặt trọng tâm nâng cao chất lượng hàng hóa là mục tiêu hàng đầu và ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc cung ứng hàng hóa và dịch vụ đảm bảo chất lượng khi đến tay người tiêu dùng”.

Tháng hành động vì An toàn Thực phẩm năm 2024 chính thức diễn ra tại các hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op.

Saigon Co.op xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng chuyên nghiệp và chặt chẽ từ các khâu trồng trọt, thu hoạch, vận chuyển đến kinh doanh.

Tại từng điểm bán, đều có bộ phận Quản lý chất lượng thực hiện công tác kiểm soát chất lượng hàng hóa và an toàn thực phẩm, họ được trang bị những thiết bị - dụng cụ chuyên dụng để kiểm tra nhiệt độ, quy cách bảo quản, test nhanh hàng hóa,… đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất tại khâu tiếp nhận, cũng như duy trì tính ổn định khi đến tay người tiêu dùng.

Ngoài việc kiểm soát tại Nhà cung cấp, Saigon Co.op cũng thường xuyên lấy mẫu ngẫu nhiên hàng hóa đang kinh doanh tại các điểm bán (bao gồm siêu thị Co.opmart, đại siêu thị Co.opXtra, cửa hàng Co.op Food,…) để kiểm định, phân tích chất lượng tại Trung tâm kiểm nghiệm được Cơ quan nhà nước chỉ định.

Tại các điểm bán lẻ, các nhân viên kiểm soát chất lượng của Saigon Co.op cũng thực hiện gửi mẫu thực phẩm kiểm nghiệm định kỳ nhằm đánh giá độ ổn định và chất lượng của sản phẩm trong quá trình lưu thông.

Saigon Co.op tăng cường hơn nữa hoạt động kiểm tra/giám sát chất lượng hàng hóa thông qua xe kiểm nghiệm lưu động, phòng thí nghiệm của Saigon Co.op.

Đồng thời, đối với các Nhà cung cấp hiện hữu của Saigon Co.op đã đạt chuẩn GlobalG.A.P, VietGAP có năng lực sản xuất và mong muốn gắn bó lâu dài, Saigon Co.op sẽ kết hợp cùng xây dựng các vùng nguyên liệu đặc thù phù hợp theo nhu cầu kinh doanh và phát triển của Saigon Co.op.

Với ý thức về “vai trò, trách nhiệm, mong muốn đáp lại sự tin yêu của hàng triệu gia đình Việt Nam”, cũng như kỳ vọng của Lãnh đạo Thành ủy - Ủy ban Nhân dân Thành phố và các tỉnh thành có cơ sở của Saigon Co.op trên địa bàn, hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op cam kết tích cực thực hiện tốt việc quản lý chất lượng, tiêu thụ sản phẩm an toàn và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng.