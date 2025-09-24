Sai lầm khi loại bỏ mỡ lợn khỏi bữa ăn hằng ngày

(VTC News) -

Trong nhiều năm, mỡ lợn bị “kết tội” là nguyên nhân gây béo phì, tim mạch nên không ít gia đình loại bỏ hoàn toàn loại chất béo này khỏi thực đơn. Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ Đại học Bách khoa Hà Nội, đây là quan điểm chưa đầy đủ và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là với trẻ nhỏ.

PGS Thịnh cho biết, cả dầu thực vật và mỡ lợn đều là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể, nhất là trong giai đoạn phát triển của trẻ. Chế độ ăn thiếu chất béo khiến trẻ có nguy cơ chậm lớn, biếng ăn, còi xương và hay ốm vặt.

Mỡ lợn không chỉ giàu vitamin B, D mà còn chứa các khoáng chất giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn. Ngoài ra, mỡ lợn còn tham gia vào quá trình tạo màng tế bào thần kinh, bảo vệ thành mạch và tăng khả năng hấp thu vitamin A.

Việc sử dụng cân đối giữa mỡ lợn và dầu ăn sẽ giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.

Trong khi đó, dầu thực vật dù không chứa cholesterol và giàu vitamin E, K nhưng lại dễ bị oxy hóa. Dưới tác động của nhiệt độ cao, dầu có thể bị biến đổi, tạo thành các chất không có lợi cho sức khỏe. Ngược lại, mỡ lợn ổn định hơn khi nấu ở nhiệt độ cao, ít sinh ra chất gây ung thư hơn.

Theo chuyên gia, không nên lạm dụng cả dầu lẫn mỡ. Mỡ lợn chứa nhiều axit béo bão hòa, nếu dùng quá mức có thể gây thừa chất, không tốt cho người mắc bệnh tim mạch, đột quỵ. Do đó, cách sử dụng đúng là kết hợp cả hai loại chất béo: chất béo động vật từ mỡ lợn, bơ… và chất béo thực vật như dầu vừng, dầu lạc… để tạo sự cân bằng dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng khuyến cáo, mỗi gram dầu hay mỡ đều cung cấp năng lượng tương đương (9 calo/gram). Việc sử dụng phối hợp hai loại chất béo sẽ giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Đặc biệt, nên ưu tiên dùng mỡ khi chế biến các món chiên, rán ở nhiệt độ cao. Đồng thời, tuyệt đối không tái sử dụng dầu mỡ đã qua chế biến để tránh tích tụ chất độc hại.

Việc loại bỏ hoàn toàn mỡ lợn khỏi bữa ăn không chỉ thiếu căn cứ khoa học mà còn có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng. Thay vào đó, người tiêu dùng cần biết cách sử dụng hợp lý để phát huy lợi ích và hạn chế rủi ro cho sức khỏe.