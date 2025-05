5 dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu vitamin E

(VTC News) -

Cơ thể cần vitamin E để hoạt động, làm cho nó trở thành loại vitamin thiết yếu. Vitamin E là loại vitamin hòa tan trong chất béo, nghĩa là nó cần chất béo từ chế độ ăn uống để được hấp thụ đúng cách. Vitamin E chủ yếu được lưu trữ trong gan trước khi được giải phóng vào máu để sử dụng.

Vitamin E có nhiều chức năng đối với cơ thể, gồm bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do, tăng cường hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa đông máu.

Mặc dù tình trạng thiếu vitamin E rất hiếm ở người lớn khỏe mạnh, nhưng tình trạng thiếu hụt vitamin E vẫn có thể xảy ra. Dưới đây là những dấu hiệu quan trọng để biết bạn có bị thiếu vitamin E hay không.

Rối loạn thần kinh và cơ

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang Medicalnewstoday cho biết, vitamin E giúp ngăn ngừa tổn thương do gốc tự do - những phân tử không ổn định có thể phá hủy tế bào, đặc biệt là tế bào thần kinh, vốn rất nhạy cảm với stress oxy hóa. Khi thiếu vitamin E, màng tế bào thần kinh dễ bị tổn thương, ảnh hưởng đến khả năng truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh và từ thần kinh đến cơ bắp.

Thiếu vitamin E còn gây tổn thương bao myelin. Bao myelin là lớp vỏ bảo vệ quanh sợi thần kinh, giúp tăng tốc độ truyền tín hiệu. Thiếu vitamin E khiến bao myelin bị hư hại, dẫn đến giảm dẫn truyền thần kinh, gây run, yếu cơ, phản xạ chậm, hoặc mất phối hợp vận động (ataxia).

Tê và ngứa ran

Trong một số trường hợp, thiếu vitamin E có thể gây ra bệnh lý thần kinh ngoại biên, tình trạng dẫn đến tê và ngứa ran - thường là ở bàn tay và bàn chân. Thiếu vitamin E làm hỏng các sợi thần kinh, có thể ngăn chúng truyền tín hiệu chính xác gây ra hiện tượng tê và dị cảm.

Suy giảm thị lực cũng là một trong những dấu hiệu thiếu vitamin E

Các vấn đề về phối hợp

Thiếu hụt vitamin E có thể dẫn đến các tế bào thần kinh Purkinje trong não bị phá vỡ. Các tế bào thần kinh này đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp và kiểm soát chuyển động, khi các tế bào thần kinh này bị ảnh hưởng, sự phối hợp sẽ bị suy giảm. Yếu cơ và khó phối hợp là các triệu chứng thần kinh cho thấy hệ thống thần kinh trung ương và thần kinh ngoại vi bị tổn thương.

Hệ miễn dịch suy yếu

Báo Lao động dẫn nguồn trang Very Well Health cho biết, vitamin E bảo vệ tế bào miễn dịch khỏi tổn thương. Các tế bào miễn dịch như bạch cầu, tế bào T, đại thực bào hoạt động mạnh mẽ và dễ bị tổn thương bởi gốc tự do (chất oxy hóa sinh ra trong quá trình chống viêm, chống nhiễm trùng). Vitamin E giúp chống oxy hóa, bảo vệ màng tế bào và duy trì hoạt động hiệu quả của hệ miễn dịch. Khi thiếu hụt, các tế bào miễn dịch hoạt động kém hiệu quả hơn hoặc chết sớm.

Các nghiên cứu cho thấy, ở người cao tuổi, bổ sung vitamin E có thể tăng cường phản ứng miễn dịch, đặc biệt là phản ứng với vaccine hoặc khi chống lại virus, vi khuẩn. Do đó, hệ miễn dịch yếu, hay nhiễm trùng vặt, hoặc vết thương lâu lành có thể là biểu hiện của thiếu hụt vitamin E mãn tính.

Suy giảm thị lực

Võng mạc là bộ phận nhạy cảm với ánh sáng và giàu axit béo không bão hòa - rất dễ bị gốc tự do tấn công. Vitamin E là chất chống oxy hóa tan trong chất béo mạnh nhất, giúp bảo vệ màng tế bào võng mạc khỏi hư hại.

Khi thiếu vitamin E, tế bào võng mạc dễ tổn thương, dẫn đến giảm thị lực, mờ mắt, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu. Thiếu vitamin E có thể gây tổn thương thần kinh, bao gồm cả dây thần kinh thị giác - bộ phận truyền tín hiệu từ mắt đến não. Hệ quả là tín hiệu hình ảnh bị suy giảm, gây hiện tượng nhìn mờ, giảm thị lực hoặc thậm chí mất thị lực nếu kéo dài.