Sạc xe điện dưới trời mưa có an toàn?

(VTC News) -

Tất cả chúng ta đều biết khi điện bị rò rỉ trong nước hay mạch điện bị ướt đều dẫn đến những sự cố đáng tiếc. Điều này đặt ra câu hỏi về độ an toàn của xe điện khi được sạc tại nhà, hoặc các trạm sạc công cộng không có mái che nếu chẳng may trời mưa.

Theo các chuyên gia của Hertz, pin và bộ sạc của xe điện được thiết kế để chịu được mọi loại thời tiết. Vì vậy, dù mưa, nắng hay cả bão tuyết chúng vẫn an toàn.

Sạc xe điện dưới trời mưa dù an toàn nhưng người dùng vẫn còn lưu ý một số yêu cầu của nhà sản xuất.

Mỗi hãng xe điện đều có những tiêu chuẩn an toàn khác nhau dành cho pin và bộ sạc, nhưng về cơ bản chúng chế tạo để chống lại bụi hay nước từ bên ngoài xâm nhập vào bên trong. Ngoài ra các cảm biến tích hợp thông minh chỉ thiết lập kết nối, sạc điện cho xe ô tô khi hệ thống bộ sạc kết nối đủ an toàn.

Nếu có bất kỳ trở ngại hoặc mối đe dọa nào được phát hiện, quá trình sạc sẽ tự động bị tạm dừng. Vì vậy, hãy yên tâm, việc sạc xe điện tại trạm sạc công cộng hoàn toàn an toàn, ngay cả khi trời mưa.

Tuy nhiên, hãy đảm bảo ổ cắm sạc và đầu sạc của xe khô ráo tại thời điểm kết nối để tránh trục trặc hoặc dẫn tới các sự cố kỹ thuật không đáng có.

Tất cả các dây cáp và điểm sạc đều có biện pháp an toàn để hướng bất kỳ dòng điện nào ra khỏi người dùng và đi xuống đất qua xe điện.

Tất cả các dây cáp và điểm sạc đều được chống thấm theo tiêu chuẩn cao, có thêm các lớp biện pháp an toàn để hướng bất kỳ dòng điện nào ra khỏi người dùng và đi xuống đất qua xe điện. Các thiết bị điện tử trong xe điện tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt do các tổ chức an toàn đặt ra, chẳng hạn như Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế.

Dù hiếm khi xảy ra nhưng kể cả bạn có làm rơi dây sạc xuống nước thì đây không phải là tai họa với bạn hay chiếc xe. Những dây nguồn này được thiết kế chỉ truyền tải điện khi chúng được kết nối với phương tiện.

Để tăng cường an toàn, cần có xác nhận điện tử từ cả xe điện và điểm sạc để báo hiệu rằng việc sạc xe điện là an toàn. Nếu dây sạc rơi xuống nước sẽ không có dòng điện nào đi qua.

Tuy nhiên, thiết kế của bộ sạc và xe điện dù an toàn vẫn có những lưu ý với người dùng khi sạc pin cho xe.

Thứ nhất, sử dụng các điểm sạc chuyên dụng. Cho dù bạn đang sạc ở nhà hay ở bộ sạc công cộng, các cổng sạc xe điện được lắp đặt chuyên nghiệp là cách an toàn nhất để phương tiện của bạn.

Thứ hai, mua cáp sạc đúng chuẩn. Hầu hết các xe điện đều đi kèm với cáp sạc nhưng nếu bạn cần mua cáp dự phòng, hãy đảm bảo rằng chúng được nhà sản xuất khuyên dùng.

Thứ ba, không sử dụng dây nối dài có nhiều phích cắm. Luôn sử dụng đúng loại cáp và dây dẫn đã được nhà sản xuất phê duyệt. Không bao giờ được sử dụng cáp trong nước.

Thứ tư, kiểm tra điểm sạc của bạn. Bất cứ khi nào bạn sử dụng bộ sạc, bạn nên kiểm tra xem nó có ở tình trạng tốt không.